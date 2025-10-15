Lý do Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng chia tay

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi đăng tải đoạn clip kể về chuyện tình cảm với Phí Ngọc Hưng. Trước khi có cuộc sống viên mãn, đồng hành cùng nhau, chăm sóc cho 2 nhóc tỳ thì cả hai có quãng thời gian đường ai nấy đi. Theo nữ diễn viên, nguyên nhân khiến cô và người yêu chia tay xuất phát từ những bất đồng và tính cách lúc còn quá trẻ.

Trương Mỹ Nhân kể: "Các bạn thắc mắc tại sao tôi và ông Hưng chia tay, là do không hợp. Ngoài kia sẽ có nhiều nguyên nhân khiến mối quan hệ kết thúc, do ngoại tình, bị tổn thương hay nhiều điều khác. Còn với tôi, người yêu không làm gì tôi hết mà do sự không hiểu nhau cứ tích tụ dần và đến một ngày giọt nước tràn ly. Khi tôi nói một đằng, ông Hưng hiểu một nẻo, tự mỗi người thấy bị tổn thương và riêng tôi thì thấy thái độ của ổng không đúng với mong cầu của mình. Nói ra thì hơi ngại, nhưng vì kiểu đó mà chúng tôi chia tay trong lúc đã có em bé.

Chúng tôi không chia tay ngay, mà vẫn bên cạnh nhau nhưng tình cảm mờ dần. Đến một ngày tôi quyết định dừng lại vì cảm thấy cả hai không yêu nhau nữa, thì đùng một cái tôi phát hiện mình đã có con. Khi đã hết tình cảm thì mình không thể bắt người ta đồng hành, chăm sóc mình như vợ chồng và bản thân tôi cũng không muốn".

Trương Mỹ Nhân chia sẻ về quãng thời gian trục trặc với Phí Ngọc Hưng

Trương Mỹ Nhân chia sẻ điều khiến cả hai dần xoá đi khoảng cách, thấu hiểu nhau hơn là do thời gian cùng chăm sóc con cái. Nữ diễn viên trải lòng: "Thời điểm đó tôi và ông Hưng có ngồi lại nói chuyện. Tôi bảo 'anh cứ lo cho sự nghiệp và cuộc đời của anh đi, em cũng vậy, và em sẽ tự lo cho con của mình, và anh yên tâm vì em sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu'. Thật ra tôi và ông Hưng yêu nhau thì ít ai biết. Tôi không giấu nhưng xung quanh tôi ít bạn bè để chia sẻ.

Nhưng ông Hưng vẫn tử tế, vẫn im ỉm đồng hành với tôi, vẫn qua xem con khi tôi sinh đẻ. Tới giai đoạn Bona được 2 tuổi, chúng tôi mới thấy được có nhiều điểm chung hơn, có nhiều cái để nói chuyện với nhau. Sau đó cả hai mới thấy đối phương trưởng thành hơn, tốt hơn những gì mình nghĩ, ai cũng thay đổi được.

May mắn vì tôi có Bona. Bây giờ chúng tôi có mối quan hệ vợ chồng rất vui. Tôi không khuyên mọi người có con trước khi cưới nha. Cái gì cũng nên theo quy trình thì mấy bà hạnh phúc trọn vẹn được. Với lại khi có em bé, mình phải có tài chính vững vàng, nếu không thì mình khó tận hưởng giây phút thiêng liêng khi có con đâu, mà mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, khổ cho mình mà khổ cho đứa bé".

Trương Mỹ Nhân cho biết điều khiến cả hai "gương vỡ lại lành" là do sự trưởng thành, thấu hiểu và có nhiều điểm chung hơn sau khi có con

Trương Mỹ Nhân là người mẫu, diễn viên, góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình như: Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp... Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và trở thành Á hậu 1.

Vào năm 2022, Trương Mỹ Nhân gây bất ngờ khi công khai đã có con gái đầu lòng tên là Bona. Thời điểm đó, nhóc tỳ này đã 2 tuổi. Trương Mỹ Nhân cho biết cô mắc chứng buồng trứng đa nang, được chẩn đoán khó mang thai, vậy nên lúc biết tin mang bầu người đẹp 9x vô cùng bất ngờ.

Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi, là diễn viên, người mẫu, được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình điển trai, Phí Ngọc Hưng dần được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim ngắn, sitcom...

Sau 5 năm bên nhau, cô bất ngờ được nửa kia cầu hôn vào hồi tháng 5/2023. Sau đó 3 tháng, vào tháng 8/2023, Á hậu Trương Mỹ Nhân hạnh phúc đăng tải bức hình cô và bạn trai Phí Ngọc Hưng đăng ký kết hôn tại UBND phường. Vào tháng 1/2024, Trương Mỹ Nhân đã sinh con thứ 2. Em bé thứ 2 nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng là con gái, nặng 3,75kg. Trong quá trình "vượt cạn", Trương Mỹ Nhân được chồng túc trực chăm sóc trong bệnh viên.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng nhiều lần hợp tan trước khi có cái kết viên mãn như hiện tại

Cả hai đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2024