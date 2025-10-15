Danh ca Chế Linh sinh năm 1942, tên thật là Chà Len, lớn lên trong một gia đình người Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Thuận. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được một tu sĩ người Pháp hướng dẫn học nhạc.

Năm 1959, khi mới 17 tuổi, Chế Linh rời quê vào Sài Gòn để theo đuổi con đường ca hát. Ba năm sau, vào năm 1962, ông tham gia cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của đoàn văn nghệ Biệt Chính và xuất sắc giành danh hiệu Nam ca sĩ xuất sắc nhất.

Từ đó, Chế Linh chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng đoàn hát Biệt Chính lưu diễn khắp nơi, biểu diễn cùng những nhạc sĩ nổi tiếng như Trúc Phương, Châu Kỳ… và dần trở thành một trong những giọng ca được yêu mến nhất thời bấy giờ.

"Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện, dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Mệt tôi cũng tập, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng. Tập khó nhất là vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy uống cà phê phải tập rồi muốn đi đâu thì đi, đó là thông lệ rồi", nam danh ca từng chia sẻ.

Danh ca Chế Linh nổi tiếng với những ca khúc nhạc vàng

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, cuộc sống riêng của danh ca Chế Linh cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò. Ông từng trải qua 4 cuộc hôn nhân, có 14 người con và rất đông cháu chắt.

Chế Linh kết hôn lần đầu năm 21 tuổi. Cuộc hôn nhân này mang đến cho ông 5 người con, nhưng rồi cả hai quyết định đường ai nấy đi. Sau đó, ông kết duyên với em gái ruột của người vợ đầu, song mối tình này cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm.

Danh ca Chế Linh trải qua 4 cuộc hôn nhân và có 5 người con

Trước những ý kiến chỉ trích, danh ca Chế Linh thẳng thắn đáp lời: "Mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và rồi chúng tôi yêu nhau".

Đến cuộc hôn nhân thứ ba, Chế Linh trải qua nỗi đau sâu sắc nhất khi người vợ qua đời. Quá thương nhớ, ông đã sáng tác ca khúc Người về trong chiêm bao để tưởng niệm người phụ nữ từng gắn bó cùng mình. Cuối năm 1975, nam danh ca tìm thấy bến đỗ bình yên bên người vợ thứ 4 kém ông 10 tuổi.

Danh ca Chế Linh hiện đang sống cùng vợ thứ 4 là bà Vương Nga ở Canada

Ở tuổi 83, danh ca Chế Linh khiến không ít khán giả lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân. Ca sĩ bị ho nhiều tới khản cả tiếng, dù đã tới viện khám nhưng lại nhận về kết quả không có dấu hiệu nguy hiểm nào cả.

Trước lo lắng và nhiều lời hỏi han từ khán giả, đồng nghiệp, Chế Linh từng lên tiếng thông báo tình hình sức khỏe hiện tại: "Hơn 1 tháng nay tôi bị ho rất nhiều, ho tới mức khàn tiếng. Tôi tưởng chừng như mình bị bệnh rất nặng. Tôi đã đến bệnh viện khám tổng quát, chụp chiếu tất cả mọi thứ trong cơ thể nhưng bác sĩ kết luận không có bất cứ vấn đề hoặc dấu hiệu nào nguy hiểm cả.

Tôi nhận thấy mình bị như vậy do tình hình thời tiết ở Cananda và Mỹ đang biến đổi báo động, khắc nghiệt. Không khí rất ô nhiễm. Tôi thấy đúng như vậy. Tới tận hôm nay tôi vẫn chưa thực sự khỏe, tim vẫn đập nhanh. Nhưng tôi vẫn phải lên sóng để không phụ lòng theo dõi của quý vị. Tôi xin nhắn nhủ mọi người, rằng nếu không có nhu cầu ra đường thì nên ở nhà, còn ra đường thì nên đeo khẩu trang.

Đại gia đình văn nghệ sĩ chúng tôi luôn mong muốn được đón nhận mọi ý kiến đóng góp, xây dựng của quý vị khán giả khắp nơi, ở mọi mặt, dù là người thương hay ghét. Và chúng tôi luôn mong được bình yên, đó là điều cần thiết".

Dù đã vào bệnh viện khám nhưng kết quả danh ca Chế Linh nhận về là đúng hết