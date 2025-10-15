Lưu Diệc Phi lộ bụng bầu?

Ngày 15/10, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo đang xôn xao trước thông tin Lưu Diệc Phi đã mang thai con đầu lòng. Theo nguồn tin, "thần tiên tỷ tỷ" mới đây đã đi xem 1 buổi biểu diễn vũ kịch với vòng 2 lùm xùm, nhô cao trong ảnh chụp từ bên hông. Việc Lưu Diệc Phi bị bắt gặp xuất hiện phần bụng to cùng với đó là sự vắng mặt của cô ở các hoạt động nghệ thuật trong nhiều tháng qua, khiến dân tình nghi vấn Lưu Diệc Phi đang tạm dừng công việc, ở ẩn vì mang thai.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi không hề mang thai mà là bị trang phục "hại". Hôm đi xem vũ kịch, nữ diễn viên đã mặc blazer có phần tà áo xếp ly khá phồng, lại thêm góc chụp nghiêng nên khiến vòng 2 của cô trông lùng bùng hơn bình thường.

Tin đồn Lưu Diệc Phi ở ẩn vì mang thai gây xôn xao MXH Weibo sáng nay (15/10)

Bộ trang phục được cho là phản chủ, hại Lưu Diệc Phi dính nghi vấn mang thai

Về việc vì sao gần đây Lưu Diệc Phi vắng bóng ở showbiz có 2 lý do. Một là cô chưa tìm được kịch bản phim mới ưng ý để quay lại phim trường. Hai là Lưu Diệc Phi dính tranh cãi thái độ ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan nên cần im hơi lặng tiếng 1 thời gian để sóng gió qua đi. Vào ngày 23/10 tới đây, cô được cho là sẽ tái xuất để tham dự sự kiện của tạp chí Vogue.

Lưu Diệc Phi kín tiếng, không đóng phim mới, không tham dự sự kiện giải trí trong nhiều tháng qua

Hiện tại, Lưu Diệc Phi là cái tên hot bậc nhất Cbiz trong lĩnh vực truyền hình. Cô liên tục có phim gây tiếng vang trong 5 năm trở lại đây như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, sau loạt tác phẩm thành công, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chọn được kịch bản phù hợp để "oanh tạc" màn ảnh. Tờ Sohu cho biết nữ diễn viên đã có 600 ngày không đóng phim. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia sự kiện thời trang, lễ trao giải và liên hoan phim.

Về đời tư, tính từ lúc vào showbiz đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận hẹn hò với duy nhất nam diễn viên Hàn Song Seung Hun. Cô từng dính nghi vấn qua lại với Vu Thích, Lý Hiện và khiến cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu đổ vỡ, nhưng không lên tiếng phản hồi.

Song Seung Hun là người bạn trai duy nhất được Lưu Diệc Phi công khai tính đến hiện tại

Lưu Diệc Phi từng bị nghi "phim giả tình thật" với Lý Hiện, Trần Hiểu

