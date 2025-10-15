Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy là cặp bố mẹ giả dối?

Tháng 2 vừa qua, Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy chính thức tuyên bố ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân từng được coi là biểu tượng cổ tích của showbiz. Sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi vẫn được công chúng hết sức quan tâm. Và mới đây, cả hai đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khi một blogger thạo tin tiết lộ: "Cặp đôi này đều không quan tâm đến con cái. Trần Nghiên Hy thì dựa vào đống ảnh chụp sẵn để xây dựng hình ảnh người mẹ tốt, Trần Hiểu thì chỉ biết đưa con cho bố mẹ chăm sóc".

Trang 163 cho biết, trong mắt công chúng, Trần Nghiên Hy luôn là người mẹ kiểu mẫu của showbiz. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp chia sẻ rất nhiều hình ảnh thân mật bên quý tử Tiểu Tinh Tinh. Đặc biệt, tháng 6 năm ngoái, Trần Nghiên Hy còn khiến công chúng phải trầm trồ khi khoe khoảnh khắc 3 thế hệ trong gia đình cùng nắm tay nhau đi dạo.

Tuy nhiên, theo blogger thì dường như Trần Nghiên Hy lại là người rất mê chơi, ham náo nhiệt, thường xuyên "đu" concert. Tháng 7 vừa qua, người đẹp họ Trần còn có mặt tại sự kiện của nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt, sang tháng 8 đã quay sang ủng hộ Lý Vinh Hạo. Đến tháng 9, người ta lại bắt gặp Trần Nghiên Hy cùng bạn bè đi góp vui trong một buổi biểu diễn. Nói chung là hành trình của Trần Nghiên Hy rất muôn màu muôn vẻ, thời gian biểu kín mít nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quý tử đâu.

Đáng chú ý, blogger tuyên bố Trần Nghiên Hy chụp ảnh hàng loạt cho con rồi "xả" dần để "phông bạt" tình thương của mẹ và thể hiện thái độ chỉ trích với chồng cũ.

Còn về phía Trần Hiểu, nam diễn viên bị cho là chỉ biết "ném" con cho bố mẹ nuôi vì quá mải mê bận rộn với công việc diễn xuất, không hoàn thành trách nhiệm của người cha. Tuy nhiên, đây đều là những thông tin chưa được kiểm chứng, có thật hay không thì chỉ có trời mới biết được.

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì thích "đu" concert.

Trần Hiểu bị chỉ trích là chỉ biết ném con cho ông bà nội nuôi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực cả hai ngôi sao đình đám họ Trần. Trần Nghiên Hy có cuộc sống riêng, đi chơi cùng bè bạn chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô là một người mẹ tốt cả. Bản thân nữ diễn viên từng chia sẻ, cô được người thân ủng hộ hết mình trong công việc, thậm chí họ còn sẵn sàng gánh vác trọng trách trông nom Tiểu Tinh Tinh. Bản thân Trần Nghiên Hy mỗi khi có thời gian rảnh rỗi đều tranh thủ đưa bé đi đó đi đây để mở rộng tầm mắt.

Còn nam diễn viên Mộng Hoa Lục, Tết Trung thu năm nay, anh được phát hiện lặng lẽ về quê nhà, nghi vấn đoàn viên với con (được ông bà chăm sóc) trong dịp đặc biệt. Chưa kể, nữ diễn viên Vương Hiểu Thần – người từng hợp tác với Trần Hiểu cho biết, anh từng từ chối vai khách mời ở đoàn phim Câu Chuyện Hạnh Phúc để dạy con làm bài tập và đưa Tiểu Tinh Tinh đến khách sạn của đoàn phim để chăm sóc trong quá trình ghi hình.

Trần Nghiên Hy và bé Tiểu Tinh Tinh.

Có vẻ như sau khi ly hôn, cặp đôi Thần Điêu Đại Hiệp đang cùng chung tay chăm sóc cho con nhỏ theo cách riêng của mình. Trong khi Trần Nghiên Hy không ngại kể về con cái trước ống kính truyền thông, thậm chí từng công khai đánh tiếng muốn kết thông gia với nhà Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa thì Trần Hiểu lại muốn giấu kín mọi thông tin về bé với công chúng.

Trang 163 cho rằng, câu chuyện của cặp đôi Trần Nghiên Hy – Trần Hiểu không phải việc người phông bạt, kẻ thiếu trách nhiệm mà là quan điểm khác biệt của họ trong cách chăm sóc con cái. Thế nhưng, dù sao đi nữa, họ cũng đi đến quan điểm thống nhất rằng: "Con cái là quan trọng nhất".

