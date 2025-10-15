Manaka Shida (sinh năm 1998) từng là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Nhật Bản Sakurazaka46, có được lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, người đẹp này từng trái với lệnh cấm của giới idol Nhật Bản, bị phát hiện hẹn hò với một người đàn ông và còn dính nghi vấn mang thai, sinh con, khiến hình ảnh, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2018, Manaka Shida tuyên bố "tốt nghiệp" khỏi nhóm với lý do sức khỏe và khiến dân tình phải ồ lên kinh ngạc với quyết định táo bạo, chụp những bộ ảnh "nóng bỏng mắt" khi mới 18 tuổi.

Tiếp đó, Manaka Shida tuyên bố đổi nghề - trở thành một "geisha" (tên gọi bóng bẩy của nghề hostess – tiếp rượu viên, hơi khác biệt với những geisha truyền thống) tại một câu lạc bộ cao cấp tại khu Ginza, Tokyo. Theo ETtoday, tại các quán bar Nhật Bản có loại hình phục vụ cao cấp, người hành nghề này cần có nhiều kỹ năng và yêu cầu khắt khe về ngoại hình, khả năng giao tiếp, có mối quan hệ rộng rãi. Họ cũng kiếm được rất nhiều tiền chỉ nhờ việc trò chuyện với khách VIP.

Cách đây không lâu, người đẹp này đã được mời tham gia một show truyền hình, chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Theo Manaka Shida, hiện tại cô đã trở thành "geisha" top đầu trong khu đèn đỏ của Nhật Bản, "cá kiếm" khoảng 100 triệu yên/năm, cao gấp 10 lần so với mức thu nhập thời còn làm idol.

Công việc của cô là lắng nghe và chia sẻ tâm sự với khách hàng, xoa dịu buồn lo và "chén tạc chén thù" cùng họ. Được biết, chi phí tại câu lạc bộ này không hề "mềm" chút nào và nếu muốn được Manaka Shida chăm sóc, khách hàng sẽ phải bỏ ra số tiền gấp 3 so với các "geisha" thông thường.

Trang 163 hé lộ, Manaka Shida lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Cô và chị gái lớn lên bên người mẹ làm nghề "geisha" nhưng thu nhập không cao. Để giảm bớt gánh nặng gia đình, Manaka Shida bước chân vào showbiz từ rất sớm. Thế nhưng, vì chỉ hoạt động khoảng 3 năm với vai trò idol nên tận khi đổi nghề, cô mới trả hết nợ nần cho gia đình và giúp mẹ có được cuộc sống đủ đầy.

Manaka Shida cho biết, cô đã suy nghĩ kỹ trước khi chuyển hướng sang ngành "geisha" và không hề thấy xấu hổ hay giấu giếm về con đường mình đã chọn.

Shida không hề hối hận khi chọn nghề tiếp rượu.

Ngoài ra, nữ idol cũng chia sẻ thêm về lý do rời làng giải trí: "Khi đó, tôi nhận được sự ủng hộ nhưng cũng hoàn toàn mất sự riêng tư. Tôi từng nói rằng mình sống trong ký túc xá nên mọi người đã nhanh chóng tìm ra địa chỉ của tôi. Hầu như ngày nào cũng có người chờ tôi ở ga tàu gần nhà hoặc đứng trước cửa nhà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người nổi tiếng và không thể theo kịp sự phấn khích của những người xung quanh". Quãng thời gian làm idol khiến Manaka Shida kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ vì vậy nên cô thấy thoải mái hơn khi đổi nghề.

Dĩ nhiên, công việc "geisha" cũng có nhiều góc khuất. Manaka Shida phải "chè chén" 5-6 ngày mỗi tuần, đồng thời phải đối mặt với nhiều điều đàm tiếu khi tham gia những cuộc vui thâu đêm. Cũng may là người đẹp này nhận được sự ủng hộ của gia đình, cộng thêm sự yêu thích với công việc "geisha" mới có thể trụ vững được trong nghề.

Manaka Shida thấy áp lực khi hoạt động trong showbiz.

Nguồn: QQ