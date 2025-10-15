Quách Mỹ Mỹ là thế hệ hot girl đời đầu lấn sân vào showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, mỹ nhân bước ra từ thế giới mạng này sớm trượt dài trong trụy lạc và lao lý. Kết cục cho lối sống buông thả, phông bạt và mất kiểm soát của mình là Quách Mỹ Mỹ đi tù đến 2 lần. Năm 2021, cô bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam cho tội danh sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng có thành phần nguy hại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước đó, vào năm 2015, Quách Mỹ Mỹ cũng đã bị kết án 5 năm tù giam cho hành vi tổ chức cá độ và điều hành đường dây mại dâm.

Sao nữ trở thành hiện tượng nhờ tai tiếng và lối sống khoe của gây sốc

Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991, lớn lên trong 1 gia đình có bối cảnh phức tạp, cha mẹ đều có tiền án tiền sự. Sau khi trưởng thành, Quách Mỹ Mỹ tham gia cuộc thi hát ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và giành được giải quán quân. Dựa vào danh hiệu này và ngoại hình xinh đẹp, cô gia nhập giới giải trí với vai trò ca sĩ. Sau đó, Mỹ Mỹ lấn sân sang làm diễn viên. Cô từng tham gia bộ phim Breaking The Waves cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân... Năm 2013, kiều nữ 9X này tự sản xuất bộ phim về cuộc đời mình để đánh bóng tên tuổi. Dù đã cố gắng làm nghề trong nhiều năm, tên tuổi Quách Mỹ Mỹ vẫn nằm ở nhóm sao hạng C.

Giữa lúc sự nghiệp bế tắc, vì muốn nổi tiếng nhanh, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng chiêu trò để gây chú ý như ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh khoe thân phản cảm, khoe khoang tiền của cũng như lối sống ăn chơi thái quá. Quả thực, không đến nửa năm, Quách Mỹ Mỹ đã gây sóng gió trên mạng xã hội, trở thành 1 trong những mối quan tâm hàng đầu của công chúng và được gọi là "yêu nữ hàng hiệu". Kể từ đó, cô trở thành tên tuổi đắt show, thậm chí sở hữu lượng fan đông đảo, săn đón tại các tụ điểm ăn chơi khét tiếng Trung Quốc.

Đỉnh điểm tai tiếng là Mỹ Mỹ từng gây chấn động Trung Quốc khi giả mạo thành Tổng giám đốc Thương nghiệp Hội Chữ Thập Đỏ, khiến dư luận nghi vấn cuộc sống xa hoa cô có được đều nhờ vào tiền quyên góp từ thiện của công chúng. Lời nói dối của Quách Mỹ Mỹ khiến Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc dính phải 1 vụ tai tiếng chưa từng có trong lịch sử, uy tín và số tiền quyên góp nhận được giảm sút nghiêm trọng trong vài năm liền.

Quách Mỹ Mỹ từng được biết đến với hình ảnh khoe thân, khoe của gây sốc

10 năm trượt dài của "yêu nữ hàng hiệu"

Con đường đi lên bằng thị phi của Quách Mỹ Mỹ không kéo dài. Tháng 7/2014, Quách Mỹ Mỹ bị bắt giữ sau khi 1 đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia bị triệt phá. Không chỉ vậy, Quách Mỹ Mỹ còn bị điều tra hành vi bán dâm, làm "tú bà" dắt mối các cô gái trẻ phục vụ đại gia và hưởng hoa hồng. Tại cơ quan công an, Quách Mỹ Mỹ thú nhận bản thân cô đã qua lại với nhiều người đàn ông để nhận được số tiền 15.000-35.000 USD (395-922 triệu đồng).

Kết cục cho lối trụy lạc, bài bạc và phạm pháp là Quách Mỹ Mỹ bị phán ngồi tù 5 năm. Chia sẻ trong cuộc gặp báo giới sau khi vào tù, Mỹ Mỹ cho biết rất hối hận với những hành động trong quá khứ và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm sau khi hoàn thành án phạt. Năm 2019, Quách Mỹ Mỹ được trả tự do.

Hình ảnh Quách Mỹ Mỹ bị xét xử với cáo buộc mại dâm, tổ chức cá độ vào năm 2015

Những tưởng cô sẽ hoàn lương, làm lại cuộc đời nhưng đến tháng 3/2021, Quách Mỹ Mỹ bị cảnh sát bắt vì tham gia đường dây sản xuất và bán thực phẩm giảm cân chứa thành phần nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tháng 9/2021, Quách Mỹ Mỹ bị tòa án tuyên phạt phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe thẩm phán đọc bản án dành cho mình, Quách Mỹ Mỹ suy sụp, bật khóc và liên tục xin được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bản án dành cho cô vẫn không thay đổi. Vụ việc đã biến Quách Mỹ Mỹ trở thành kiều nữ Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Trên mạng xã hội, khán giả mỉa mai cô là "sao nữ tù tội".

Năm 2021, Quách Mỹ Mỹ hầu tòa vì bắt vì tham gia đường dây sản xuất và bán thực phẩm giảm cân chứa thành phần nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng

Tháng 9/2023, Quách Mỹ Mỹ được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt. Sau khi ra tù, cô đổi họ đổi tên, học làm DJ chuyên nghiệp và đi biểu diễn ở các quán bar để kiếm thu nhập.

Quách Mỹ Mỹ giờ đang làm DJ để kiếm tiền sau khi ra tù vào tội

Nguồn: Sina, Sohu