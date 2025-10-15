Công ty quản lý của Lee Dong Wook cảnh báo người hâm mộ về hành vi xâm phạm đời tư nghệ sĩ

(Ảnh: Kbizoom)

Cụ thể, vào ngày 14/10, King Kong by Starship - công ty quản lý của Lee Dong Wook - đã phát hành thông báo công khai liên quan đến các vụ việc liên tiếp xảy ra về hành vi cực đoan của người hâm mộ. Công ty này cho biết: "Gần đây, liên tục xảy ra các trường hợp cá nhân đến thăm nhà riêng mà không được phép, cố gắng liên lạc hoặc để lại thư từ không phù hợp - xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ".

Công ty quản lý của Lee Dong Wook nhấn mạnh rằng những hành động như vậy sẽ không còn được dung thứ, đồng thời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý nghiêm khắc đối với mọi hình thức xâm phạm quyền riêng tư, bao gồm việc đến thăm nhà riêng của nghệ sĩ, xâm phạm không gian riêng tư, theo dõi lịch trình không chính thức và rò rỉ thông tin cá nhân".

Công ty này cũng tiếp tục đề cập đến các sự cố liên quan đến việc đi lại và lịch trình quốc tế của Lee Dong Wook, đồng thời cảnh báo: "Việc lấy thông tin chuyến bay bằng các phương tiện bất hợp pháp, lên cùng chuyến bay với nghệ sĩ hoặc cố gắng tiếp cận anh ấy trên máy bay cũng cấu thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư và sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý".

Cuối phần thông báo, King Kong by Starship kêu gọi người hâm mộ tôn trọng ranh giới cá nhân của nam diễn viên: "Những hành động này rõ ràng là bất hợp pháp. Chúng tôi mong người hâm mộ hợp tác và kiềm chế mọi hành vi có thể gây tổn hại đến sự an toàn, quyền riêng tư và quyền lợi của nghệ sĩ".

Lập trường kiên quyết của công ty quản lý của Lee Dong Wook nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc một số người hâm mộ làm mọi cách để theo đuổi người nổi tiếng mà họ yêu thích.