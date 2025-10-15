Các Chị Đẹp Đạp Gió bị NSX hắt hủi tới tủi thân?

Sự kiện Y - Concert đang là tâm điểm chú ý của làng giải trí khi được quảng bá là đại nhạc hội hoành tráng bậc nhất, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đình đám đến từ các chương trình truyền hình thực tế ăn khách như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng. Sự kiện do YeaH1 Group sản xuất, dự kiến tổ chức vào 20/12 tới tại Hưng Yên. Điểm đáng chú ý là sự kiện này quy tụ dàn line-up quy mô chưa từng có.

Theo poster chính thức vừa được công bố vào tối 14/10, Y - Concert sẽ có tổng cộng 55 nghệ sĩ tham gia, trong đó gồm 24 gương mặt đến từ hai mùa Chị Đẹp Đạp Gió, 21 nghệ sĩ từ hai mùa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, còn lại là dàn nghệ sĩ trẻ của Tân Binh Toàn Năng. Thế nhưng ngay khi danh sách này vừa công bố, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi, đặc biệt xoay quanh việc một số Chị đẹp quen thuộc không có tên trong danh sách.

Y - Concert chính thức công bố poster chính thức gồm 55 nghệ sĩ đến từ các chương trình hot

Trên Threads bùng tranh cãi liên quan đến Thảo Trang, Châu Tuyết Vân - đây là những gương mặt ít nhiều tạo được dấu ấn trong Chị đẹp Đạp gió mùa 2. Nguồn cơn xuất phát từ việc sau khi chương trình công bố line up thì Thảo Trang úp mở việc không tham gia: "Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỉ niệm. Các em yên tâm. Từ đây đến cuối đời mình còn gặp nhau nhiều lắm. Không sự kiện này thì sự kiện khác. Không vũ trụ này thì vũ trụ khác".

Dòng trạng thái của Thảo Trang gây xôn xao dư luân

Thảo Trang không có mặt trong concert dù từng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Sau đó, đến vận động viên, chị đẹp Tuyết Vân cũng lên tiếng căng thẳng: "Đôi khi một câu nói: Chị chỉ là vận động viên thôi, nó cũng nói lên nhiều điều rồi".

Dù không trực tiếp nhắc đến Y Concert, nhưng cả hai bài viết đều trùng thời điểm chương trình công bố line-up, khiến khán giả không khỏi liên tưởng. Ngoài ra, cư dân mạng còn cho rằng 2 chị đẹp này đang thể hiện sự bức xúc, khó chịu khi bị cho ra rìa trong một sự kiện hoành tráng.

Tiếp đến, Châu Tuyết Vân cũng có động thái gây chú ý

Đáng nói, nhưng động thái của Châu Tuyết Vân trong vụ việc này đã vô tình đẩy cô vào tâm điểm tranh cãi. Dù ban đầu chỉ là chia sẻ mang tính cảm xúc cá nhân, thể hiện chút tiếc nuối khi không góp mặt tại đại nhạc hội, nhưng bài đăng của cô nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Châu Tuyết Vân đang quá nhạy cảm, thậm chí có phần "ăn vạ" trên mạng xã hội, khi thực tế Y Concert không phải là concert riêng của Chị Đẹp Đạp Gió, mà là đại nhạc hội quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ nhiều chương trình khác nhau thuộc chung nhà sản xuất.

Không chỉ có mình Châu Tuyết Vân vắng mặt, mà còn hàng chục Chị đẹp khác từ cả hai mùa chương trình cũng không góp mặt trong danh sách. Khán giả cho rằng việc ekip sản xuất chọn ra 24 nghệ sĩ để biểu diễn có thể dựa trên nhiều yếu tố, lịch trình, định hướng tiết mục, khả năng kết nối sân khấu hay mức độ phù hợp với concept chương trình chứ không mang tính loại trừ cá nhân như một số người suy luận. Tuy nhiên, chính cách thể hiện ẩn ý của Châu Tuyết Vân lại khiến mọi chuyện trở nên nhạy cảm hơn, khi một số fan quá khích bắt đầu tràn vào các bài đăng của chương trình để chỉ trích ekip. Điều này vô tình đẩy sự việc vượt khỏi phạm vi một cảm xúc cá nhân, trở thành cuộc "công kích" tập thể trên mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng cảm xúc của Châu Tuyết Vân là điều dễ hiểu, bởi cô đã gắn bó lâu dài và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Việc không có tên trong một sự kiện quy mô như Y Concert chắc chắn khiến nữ võ sĩ kiêm nghệ sĩ này tiếc nuối.

Khán giả bùng nổ tranh cãi qua dòng đăng úp mở của Châu Tuyết Vân

Giữa lúc cư dân mạng trang cãi dữ dội, Châu Tuyết Vân lên tiếng khẳng định không nhận được lời mời từ chương trình, thế nhưng cô phủ nhận chuyện "cà khịa" hay ẩn ý trách móc ban tổ chức. Cụ thể, Châu Tuyết Vân chia sẻ: "Chị chỉ nói là chị không nhận được lời mời thôi, chứ chị đâu có đổ lỗi tại ai đâu mà sao. Chị buồn chút thôi, nhưng mà họ nói có lý của họ, chúng ta chấp nhận và đừng nói gì nữa".

Sau đó, cô cũng phải lên tiếng giải thích, xác nhận không được chương trình mời tham gia

Nhiều người nhận ra, trước đó không lâu, Fanpage của chương trình vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật chứ không "lạnh nhạt" với Châu Tuyết Vân

Y Concert được quảng bá là đại tiệc âm nhạc kéo dài 10 tiếng liên tục với hơn 55 nghệ sĩ biểu diễn, có những màn kết hơp mới lạ. Nói về tiêu chí lựa chọn người biểu diễn, trong bài đăng trên Fanpage của chương trình có nêu: "Hơn 50 nghệ sĩ - dàn cast hàng đầu đông nhất từ trước đến nay cùng hội tụ, từ những đàn anh, đàn chị lẫy lừng chiếm lĩnh trên các sân khấu lớn nhất Việt Nam và hiện diện khắp các kênh truyền thông, cho đến thế hệ nghệ sĩ trẻ đang bứt phá, ghi tên mình vào những chặng đường kế tiếp của nền giải trí nước nhà trong hình trình vươn ra thế giới. Tất cả các thế hệ sẽ cùng tạo nên sự màn hoà quyện về tài năng, nghệ thuật và cảm xúc chưa từng có".

Sự kiện hứa hẹn sẽ là sân khấu nơi các nghệ sĩ cháy hết mình trong không khí cuối năm. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tới.