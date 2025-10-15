Thời gian gần đây, mối quan hệ của Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm khiến nhiều người tò mò. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hint đáng ngờ từ sân pickleball đến sự kiện chung.

Mới đây nhất, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Ngay lập tức, cư dân mạng xôn xao cho rằng đây là tín vật ngầm khẳng định cho mối quan hệ đặc biệt giữa Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm. Cũng có netizen cho rằng chiếc đồng hồ chưa nói lên điều gì, nhưng đa số cộng đồng mạng tổng kết loạt hint vừa qua để làm cơ sở tin rằng giữa nàng hậu Vbiz và nam doanh nhân đình đám có gì đó đặc biệt hơn bình thường.

Loạt hint đáng ngờ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm (Nguồn: 365Xoay)

Cư dân mạng soi chi tiết về cặp đồng hồ mà cả hai đeo trong sự kiện mới đây

Cũng tại sự kiện này, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm còn bị soi loạt hint trùng hợp. Ban đầu, cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm. Khoảnh khắc này lọt vào ống kính và khiến cư dân mạng đặt nhiều thắc mắc, phải chăng cả hai tránh sự bàn tán nên không ngồi sát, nhưng cuối cùng lại lộ chi tiết thoải mái ngồi ghế của nhau.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một số người nghi ngờ cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt, trong khi số khác lại cho rằng họ có thể chỉ là bạn bè thân thiết nên việc chở nhau về cũng là điều bình thường.

Sau chương trình, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Nàng hậu gây bàn tán thêm khi đính kèm dòng trạng thái cực tình cảm: "Anh sẽ không bao giờ thấy trời tối, vì gặp em là sáng suốt trong cuộc đời anh". Không nhắc tên ai, Vũ Thuý Quỳnh khiến cư dân mạng tò mò, thậm chí cho rằng người đẹp chắc đang hạnh phúc trong tình yêu.

Vũ Thuý Quỳnh ngồi trên ghế của doanh nhân Đức Phạm

Cả hai sau đó cùng lên chiếc xe ra về

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng là tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với “chị đẹp” Hà Kino. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chia sẻ khung hình chung và để lại nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Thời điểm đó, netizen không ngừng “đẩy thuyền” vì độ đẹp đôi và tương tác thân mật giữa hai người. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino được cho là đã âm thầm “đường ai nấy đi” khi không còn xuất hiện chung, đồng thời thường chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.

Khi câu chuyện cũ dần khép lại, Á hậu 9x lại tiếp tục vướng vào nghi vấn mới với doanh nhân Đức Phạm. Trong loạt hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cả hai bị bắt gặp trao đổi vui vẻ trên sân pickleball. Vị doanh nhân không ngần ngại hướng dẫn Vũ Thúy Quỳnh cách cầm vợt, trong khi cô thoải mái cười nói, tạo nên khung cảnh thân thiết đến khó hiểu. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Một bộ phận cho rằng cả hai đang rất gần gũi và có mối quan hệ đặc biệt, trong khi số khác lại cho rằng họ đơn thuần chỉ là bạn bè chung đam mê thể thao.