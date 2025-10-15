Jennie (BLACKPINK) bị tố đổi chác tình ái với nhiều đại gia?

Ngày 15/10, tờ KoreaBoo đưa tin mạng xã hội đang dậy sóng với việc Jennie (BLACKPINK) bất ngờ bị tố hành nghề mại dâm trong showbiz. Tố cáo tiêu cực nhắm đến nữ idol này được đăng tải trên trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights. Theo nguồn tin, Jennie là yacht girl - từ chỉ những cô gái phục vụ các đại gia trên du thuyền và tham gia vào hoạt động "đi khách" cao cấp. Người tố cáo cho biết Jennie buộc phải đánh đổi để có tiền trả các khoản nợ lúc thực tập và đầu tư cho những dự án nghệ thuật cá nhân. Thông qua các cuộc gặp gỡ đổi chác này, cô cũng có thể mở rộng cơ hội việc làm trong giới.

Cáo buộc Jennie có đời tư không trong sạch gây bàn tán xôn xao trên MXH. Theo không ít người cho rằng "không có lửa làm sao có khói", bởi đây không phải lần đầu thành viên nhóm BLACKPINK vướng tin tiêu cực như vậy. Vào tháng 5 vừa qua, Jennie cũng bị nêu tên trong danh sách các celeb Hàn Quốc đi khách, tìm hậu thuẫn từ chỗ những người giàu có thuộc giới thượng lưu, cùng IU.

Jennie bất ngờ bị tố cáo "đi khách"

Hiện, thành viên nhóm BLACKPINK chưa đưa ra phản hồi về lời tố cáo tiêu cực nhắm đến cô. Trong khi đó, người hâm mộ Jennie lại vô cùng phẫn nộ, bức xúc với cáo buộc vô căn cứ, không bằng không chứng có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và hình ảnh của thần tượng họ. Fan nữ idol cho rằng lý do Jennie qua lại với các đại gia trong bài tố cáo quá khó tin. Với danh tiếng, khả năng kiếm tiền và cả sự hậu thuẫn từ phía YG (trước khi tách ra hoạt động solo), Jennie không cần phải "đi cửa sau" với những người đàn ông giàu có.

Fan bác bỏ cáo buộc đời tư tiêu cực hướng đến Jennie

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn).

Vào tháng 11/2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với đĩa đơn SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục và củng cố vị thế của cô như một nghệ sĩ solo thành công. Jennie tiếp tục trở lại với vai trò nghệ sĩ solo vào năm 2024 và đến nay gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực âm nhạc, thời trang.

Theo Celebrity Net Worth, tính đến tháng 4/2025, tài sản ròng của Jennie ước tính khoảng 30 - 40 triệu USD (hơn 765-1.020 tỷ đồng). Nữ ca sĩ từng gây choáng khi chi bộn tiền để chuyển trụ sở công ty ODD ATELIER của mình đến 1 tòa nhà có diện tích gần 1.000 m2 với 5 tầng, bao gồm tầng hầm, 4 tầng nổi và tầm nhìn hướng thẳng ra sông Hàn. Ngoài vị trí đắc địa, giá thuê của tòa nhà này cũng cao ngất ngưởng. Jennie được cho là phải trả tiền đặt cọc thuê 1,5-2,5 tỷ won (28,5-47,5 tỷ đồng), số tiền thuê hàng tháng là 60-80 triệu won (1,1-1,5 tỷ đồng).

Jennie sở hữu khối tài sản không hề nhỏ sau nhiều năm hoạt động

Nguồn: KoreaBoo