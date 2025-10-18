Nữ ca sĩ Hàn Quốc - bạn gái cũ Wanbi Tuấn Anh giờ ra sao?

Nói đến Wanbi Tuấn Anh, khán giả Việt vẫn luôn nhắc đến anh như một giọng ca tài hoa, hiền lành và ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Từng là hiện tượng của nhạc trẻ Việt những năm 2008–2012 với loạt hit như Cho Em, Đôi Mắt, Vụt Mất,... nam ca sĩ mang đến cảm xúc trong trẻo, lãng mạn và chân thành trong từng ca từ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Wanbi Tuấn Anh phát hiện mắc bệnh hiếm về tuyến yên, rồi lặng lẽ chiến đấu với căn bệnh suốt nhiều năm trước khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2013, hưởng dương 26 tuổi.

Wanbi Tuấn Anh ra đi khi tuổi đời quá trẻ, để lại nhiều niềm tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả

Hơn mười năm đã trôi qua, ký ức về Wanbi Tuấn Anh vẫn in sâu trong lòng người hâm mộ. Và giữa những người từng gắn bó, Sky - bạn gái người Hàn Quốc của anh - vẫn là cái tên khiến khán giả nhắc đến với nhiều thương cảm và trân quý.

Sky tên đầy đủ là Kang Ha Neul, là nữ ca sĩ người Hàn Quốc được Wanbi Tuấn Anh phát hiện và dìu dắt những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật. Cô từng gia nhập công ty giải trí Ya! Entertainment và nhanh chóng gây chú ý với khán giả Việt khi tham gia diễn xuất, góp giọng trong loạt sản phẩm âm nhạc đình đám của Wanbi như Đêm Tình Nhân, Greeting Valentine hay Nhịp Tim.

Trong suốt thời gian đồng hành, Wanbi Tuấn Anh và Sky gắn bó gần như không rời. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hậu trường và các buổi quay hình. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng của họ khiến khán giả không khỏi "đẩy thuyền", xem đây là một cặp đôi đẹp của Vpop thời bấy giờ. Dù chưa bao giờ công khai mối quan hệ, nhưng với những ai yêu mến Wanbi, Sky luôn được xem là bạn gái thân thiết, là người đồng hành đặc biệt trong những năm tháng rực rỡ nhất của anh.

Wanbi Tuấn Anh và Sky hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc

Cả hai cực đẹp đôi, tình cảm dễ thương khiến nhiều người ngưỡng mộ

Chính vì sự gắn bó sâu sắc nên sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh trở thành cú sốc lớn đối với Sky. Trong tang lễ của nam ca sĩ, hình ảnh cô lặng lẽ túc trực, đôi mắt đỏ hoe bên linh cữu người bạn trai khiến nhiều người xúc động, không cầm được nước mắt.

Sau khi cùng gia đình Wanbi lo liệu hậu sự, Sky trở về Hàn Quốc. Phải mất gần ba năm, cô mới dần lấy lại tinh thần và quay lại Việt Nam để tham dự một chương trình tưởng niệm theo di nguyện của Wanbi Tuấn Anh. Dù vẫn giữ niềm yêu thích âm nhạc, nhưng Sky đã không còn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Mất đến 3 năm Sky mới đỡ nguôi ngoai sau sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh

Hiện tại Sky ở quê nhà Hàn Quốc, chọn cuộc sống kín tiếng. Cô dành thời gian học tập, làm việc và duy trì một kênh YouTube cá nhân, nơi cô ghi lại những khoảnh khắc đời thường: nấu ăn, dạo phố, du lịch, thưởng thức ẩm thực.

Qua những video giản dị, khán giả nhận ra Sky vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, nụ cười hiền lành và phong thái nhẹ nhàng. Dù thời gian trôi qua, hình ảnh cô gái từng đồng hành cùng Wanbi vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ nhiều người - vẫn là Sky dịu dàng, không phô trương, vẫn sống tích cực và hướng về những điều tốt đẹp.

Trong chuyện riêng tư, Sky kín tiếng tuyệt đối. Cô không chia sẻ về đời sống tình cảm hay mối quan hệ mới, chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân.

Sky hiện tại không hoạt động nghệ thuật, thay vào đó là làm vlog, giao lưu với khán giả qua kênh YouTube riêng

Nhan sắc xinh đẹp của giọng ca từng khiến fan Vpop mê mẩn một thời

Điều đặc biệt là Sky vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình Wanbi Tuấn Anh. Cô thường xuyên trở lại Việt Nam thăm hỏi mẹ của anh. Mỗi lần về nước, Sky đều được bà đón tiếp như người thân trong nhà, cùng ăn cơm, trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Mối quan hệ gần gũi, ấm áp này khiến nhiều khán giả xúc động.

Sky thường xuyên sang Việt Nam du lịch, thăm bạn bè

Sky vẫn giữ liên lạc với gia đình Wanbi Tuấn Anh