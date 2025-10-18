Hậu trường chụp ảnh cưới ở châu Âu của Đỗ Thị Hà và chồng Viết Vương

Trước đám cưới hơn một tháng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương đã có chuyến đi châu Âu để chụp ảnh cưới. Họ rong ruổi qua các thành phố trải dài từ Pháp sang Italia, Thụy Sĩ để ghi lại những hình ảnh lãng mạn.

Tại lễ nạp tài được tổ chức ở quê nhà Thanh Hóa của Đỗ Thị Hà hôm 16/10, bức ảnh cưới hiếm hoi của cô đã được trưng ở sảnh tiệc và thu hút sự chú ý của khán giả.

Ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại châu Âu.

Chia sẻ với Tiền Phong, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cưới tại châu Âu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô và ê-kíp đã đi qua nhiều thành phố để chụp trong 6 ngày. Người đẹp diện hơn 10 bộ đồ trong các buổi chụp.

Ê-kíp đã ghi lại hình ảnh lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương ở các địa điểm nổi tiếng như hồ Como (Italia), Interlaken, đèo Furkapass (Thụy Sĩ), Paris (Pháp). Trong đó, hai ngày chụp ở Interlaken là bị mưa khiến ê-kíp không thể thực hiện được hết ý tưởng đã ấp ủ.

“Những ngày chụp bên Thụy Sĩ và Italia, chúng tôi gặp mưa nên cả ê-kíp đều sốt ruột. Chú rể Viết Vương đã động viên ê-kíp đừng buồn, chụp được bao nhiêu thì chụp”, nhiếp ảnh gia cho biết.

Anh chia sẻ thêm: “Suốt một tuần đưa hai bạn đi chụp từ Italia qua Thụy Sĩ rồi Pháp, tôi cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của hai bạn dành cho nhau. Viết Vương là thiếu gia nhưng rất giản dị. Không phải mỗi Đỗ Thị Hà được Viết Vương chăm sóc mà cả ê-kíp đều được bạn quan tâm, hỗ trợ. Vương thường xuyên hỏi mọi người có mệt, đói không hay muốn ăn uống gì. Bạn là người vui tính, quan tâm mọi người, rất đúng giờ và tâm lý”.

Tuy trời mưa ảnh hưởng không ít tới ý tưởng của ê-kíp nhưng nhiếp ảnh gia cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương hài lòng về kết quả. “Bộ ảnh có thể không hoàn hảo về mặt hình ảnh, nhưng hoàn hảo về mặt cảm xúc”, anh cho biết.

Sau hơn 2 năm yêu, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ nạp tài tại quê nhà của Hoa hậu Việt Nam ở Thanh Hóa. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, trang trọng với sự tham gia của dàn phù dâu gồm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Minh Thư, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh...

Sau lễ nạp tài, cặp đôi tổ chức lễ rước dâu và đám cưới ở quê nhà Quảng Trị của chú rể vào ngày 22/10. Hiện khu vực tổ chức đám cưới đang được thi công khẩn trương tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị). Rạp cưới quy mô lớn với mái vòm khung thép hướng ra sông Nhật Lệ, dự kiến đón hàng nghìn khách.

Sau lễ cưới ở Quảng Trị, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm tiệc chiêu đãi ở Hà Nội vào đầu tháng 11 với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới showbiz của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc.

Chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn của gia đình chú rể được thành lập từ năm 1998, từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn của quốc gia.