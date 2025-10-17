Hoa hậu Đỗ Thị Hà vào top tìm kiếm

Theo Google Trends Việt Nam, ngày 16/10, lượng người tìm kiếm từ khóa liên quan đến Hoa hậu Đỗ Thị Hà tăng cao. Lượng người tìm kiếm từ khóa "Đỗ Hà", "Hoa hậu Đỗ Hà" và các từ khóa liên quan đến đám hỏi của cô tăng khoảng 600% với hơn 2.000 lượt tìm kiếm trong vòng 7 giờ.

Các từ khóa liên quan như "lễ nạp tài", "Hoa hậu Đỗ Hà", "Đỗ Hà", "Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải" cũng có lượng tìm kiếm tăng đột biến. Đà tăng mạnh mẽ này bắt đầu sau khi hình ảnh lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - lan truyền mạnh mẽ trên các trang báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức sáng 16/10 tại Thanh Hóa

Bên cạnh đó, dàn phù dâu quy tụ nhiều Hoa, Á hậu, người đẹp như Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Minh Thư... càng khiến lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà được quan tâm hơn.

Dữ liệu cho thấy Quảng Bình (cũ) - nơi đặt trụ sở Tập đoàn Sơn Hải là địa phương có lượng tìm kiếm cao nhất. Thanh Hóa, Quảng Trị và Hà Nội cũng nằm trong top những địa phương có lượng tìm kiếm cao bậc nhất. Từ khóa "Hoa hậu Đỗ Thị Hà học trường nào", "chiều cao Hoa hậu Đỗ Thị Hà", "gia thế Đỗ Thị Hà" cũng nằm trong nhóm xu hướng liên quan, phản ánh mối quan tâm của người dân đến sự kiện này.

Theo Google Trends Việt Nam, từ khóa "Hoa hậu Đỗ Hà" lọt top xu hướng tìm kiếm

Hiện Google Trends vẫn ghi nhận từ khóa “Hoa hậu Đỗ Thị Hà” trong trạng thái active - tức xu hướng vẫn đang diễn ra. Từ khóa này sẽ tiếp tục duy trì vị trí cao trong bảng xếp hạng tìm kiếm đến hết ngày 16/10, khi thông tin và hình ảnh, những câu chuyện hậu trường về lễ ăn hỏi giữa Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương vẫn được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2023, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh thẩm mỹ viện.

Chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn Sơn Hải vốn được biết đến là doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, có nhiều dự án trải dài từ Quảng Bình đến Tây Nguyên và miền Nam. Trong thời gian qua, công ty này cũng gây chú ý nhờ năng lực thi công nhanh, chất lượng được đánh giá cao trong các dự án trọng điểm quốc gia.