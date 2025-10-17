Hoa hậu Đỗ Hà và chồng thiếu gia tập đoàn Sơn Hải quá đáng...

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Viết Vương Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải là đôi tân lang tân nương được quan tâm nhất ngày hôm nay. Cặp đôi đã tổ chức lễ nạp tại theo đúng nghi thức truyền thống tại Thanh Hoá trước khi làm lễ vu quy ở nhà trai vào ngày 22/10 tới. Dù đã bị soi "rổ hint" hẹn hò trước đó rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên thiếu gia Viết Vương xuất hiện công khai với tư cách là chồng Hoa hậu Đỗ Hà. Nam doanh nhân chiếm trọn cảm tình nhờ phong thái bảnh bao, nụ cười rạng rỡ khi đón nàng hậu về dinh.

Trong loạt khoảnh khắc được bạn bè ghi lại, cặp đôi khiến ai cũng phải tan chảy vì độ tình tứ ngọt như phim. Mỗi lần chú rể tiến lại gần, cô lại mỉm cười, khẽ né tránh với biểu cảm hờn dỗi cực đáng yêu. Một vài khoảnh khắc còn cho thấy Đỗ Hà có vẻ… "dỗi yêu" khi chồng trêu ghẹo hoặc đùa vui. Trái ngược với sự ngượng ngùng của vợ, Viết Vương lại cực kỳ chủ động, không ngần ngại trao những cái nắm tay, ánh nhìn trìu mến và cả những nụ hôn ngọt ngào ngay giữa đám đông, khiến không khí lễ cưới càng thêm ấm áp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà có biểu cảm như "hăm doạ", dỗi yêu khi được chồng hôn

Đỗ Hà bất ngờ "né" chồng khiến netizen bật cười vì "cổ ngại, cổ đáng yêu"

Đỗ Hà nhí nhố hết mức khi sánh đôi cùng Viết Vương

Nhìn thế này là biết Viết Vương cưới được cô vợ vừa xinh vừa hài rồi đấy!

Mỗi khi cô dâu xúc động rơi nước mắt, Viết Vương đều nhẹ nhàng lau nước mắt, nắm tay trấn an, ánh mắt không rời vợ. Chỉ cần qua vài hành động nhỏ ấy cũng đủ hiểu Đỗ Hà được chồng cưng chiều đến mức nào.

Chồng doanh nhân lau nước mắt cho Đỗ Thị Hà

Viết Vương để ý nhất cử nhất động của vợ trong ngày cưới, anh ôm vỗ về khi thấy Đỗ Hà khóc

Xuyên suốt ngày vui, nam doanh nhân luôn nắm chặt tay Đỗ Hà

Trước đám cưới, có thể thấy dù điều hành doanh nghiệp lớn, Viết Vương vẫn thường xuyên đi chợ, xách túi, cùng vợ đi siêu thị, thậm chí đảm nhận luôn vai trò "phó nháy" chuyên nghiệp trong những chuyến du lịch. Những bức ảnh đời thường của Đỗ Hà với nụ cười rạng rỡ đều được chính tay chồng chụp.

Hành trình từ yêu đến cưới của cặp đôi cũng đầy kín tiếng nhưng đáng ngưỡng mộ. Trong suốt quá trình yêu nhau, cả hai hiếm khi công khai hình ảnh chung, chọn cách yêu bình yên, âm thầm vun đắp. Đến khi chuyện cưới hỏi được xác nhận, người hâm mộ mới "vỡ òa" nhận ra nàng hậu đã tìm được bến đỗ viên mãn sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp. Từ một Hoa hậu đại diện nhan sắc và tri thức Việt Nam, nay Đỗ Thị Hà bước sang hành trình mới, trở thành người vợ, người bạn đồng hành của một doanh nhân thành đạt.