Nữ diễn viên 9X bị bắt sau 6 lần phát hiện dùng ma túy

Tối 16/10, tờ Allkpop đưa tin, nữ diễn viên Hàn Quốc A (sinh năm 1993) vừa bị tuyên án tù vì có hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. Theo đó, Tòa án Quận Incheon đã tuyên phạt A 2 năm tù vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy và cản trở người thi hành công vụ. Đồng thời, tòa án cũng yêu cầu nữ diễn viên phải hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy kéo dài 120 giờ.

A bị buộc tội mua 20 gram ketamine với giá 9,78 triệu won (tương đương 182 triệu đồng) trong 6 lần từ ngày 2/3 đến ngày 22/5. Ban đầu, nữ nghệ sĩ bị phạt 5 triệu won (khoảng 93 triệu đồng) vào tháng 3 vì tội sử dụng và tàng trữ ma túy rồi được thả ra. Sau đó, A đã bị bắt giữ lần nữa với tội danh tương tự. Nguồn tin cho biết, sao nữ 9X bị bắt quả tang sử dụng chất cấm vào cùng ngày được thả ra sau 1 cuộc điều tra tại cơ quan chức năng.

Nữ diễn viên A lĩnh án 2 năm tù giam vì sử dụng ma túy nhiều lần

Bên cạnh đó, A còn bị công chúng lên án gay gắt vì có hành vi chống đối người thi hành công vụ vào hôm 22/4. Trong quá trình cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ và khám xét, nữ diễn viên đã có loạt hành động chống đối, từ việc cương quyết không giao nộp điện thoại cho tới tấn công cảnh sát. Theo tờ Allkpop cho hay, A đã kéo tay 1 nam cảnh sát, khiến ống tay áo của người này bị rách. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn cào cổ nam cảnh sát bằng móng tay, rồi túm cổ áo đối phương và làm đứt dây chuyền của người này. Những hành động này của A đã cấu thành tội cản trở người thi hành công vụ.

Trả lời phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, chủ tọa phiên tòa Moon Jong Chul cho hay: “Mặc dù cơ quan chức năng đã hủy bỏ lệnh bắt giữ sau khi A bị tạm giam lần đầu, nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục mua và sử dụng ma túy. Các triệu chứng nghiện ma túy của A đã trở nên rất nghiêm trọng và có nguy cơ cao cô ấy sẽ tái phạm sử dụng chất cấm. Đáng nói, nữ diễn viên đã thể hiện sự ăn năn hối hận và bồi thường cho nam cảnh sát bị cô ấy tấn công. Những điều này đã được xem xét trong quá trình xét xử”.

A còn gây phẫn nộ vì có hành vi chống đối lực lượng chức năng

Đây không phải lần đầu tiên sao Hàn trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng vì sử dụng chất cấm. Trong quá khứ, loạt nghệ sĩ nổi tiếng Kbiz như Park Yoochun, Yoo Ah In... đã phải trả giá đắt vì dính dáng tới ma túy.

Park Yoochun và...

... Yoo Ah In đã sụp đổ hình tượng vì dương tính với ma túy

Nguồn: Allkpop