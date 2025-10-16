Sao nữ 9X vào tù vì bán thuốc giảm cân chứa chất cấm, bị khui tội bán dâm: "Bạn trai tôi cầm đầu!"

Quách Mỹ Mỹ là sao nữ ra tù vào tội, đời tư tai tiếng khiến ai cũng ngán ngẩm ở showbiz Trung Quốc. Năm 2021, cô bị bắt vì hành vi buôn bán, sản xuất thuốc giảm cân có chưa chất cấm Sibutramine gây hại cho sức khỏe con người. Trả giá cho việc làm bất chấp của mình, Quách Mỹ Mỹ bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Trước đó, vào năm 2015, cô từng đi tù 5 năm vì điều hành đường dây cá độ và mại dâm. 2 hành vi phạm pháp của Quách Mỹ Mỹ bại lộ khi cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành điều tra các nhóm cờ bạc, cá độ trong thời gian diễn ra World Cup tại Brazil. Phiên tòa xét xử công khai cựu người mẫu, ca sĩ này gây rúng động dư luận Trung Quốc vào thời điểm đó. Trước vành móng ngựa, Quách Mỹ Mỹ đã có nhiều lời khai gây sốc.

Theo Quách Mỹ Mỹ, cô đã qua lại với nhiều người đàn ông tên tuổi và giàu có khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mỗi giao dịch tình ái, nữ người mẫu thường nhận được số tiền 15.000-35.000 USD (395-922 triệu đồng). Mỹ Mỹ cho biết cô là bồ nhí của đại gia Vương Quân. Hai người qua lại nhiều năm cho đến khi cô bị bắt. Bên cạnh đó, Quách Mỹ Mỹ còn khai báo rằng cô từng bán dâm nhiều lần cho 1 cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Trung Quốc, với giá 150.000 NDT (khoảng 518 triệu đồng)/đêm.

Quách Mỹ Mỹ là ca sĩ, người mẫu có đời tư tai tiếng của showbiz Trung Quốc

Mỹ Mỹ bị áp giải đến tòa xét xử vào năm 2015

Cô tỏ ra rất bình thản trong phiên tòa xét xử tội mại dâm, cá độ

Dù vậy, chân dài hạng C này phủ nhận việc bản thân là người cầm đầu. Cô cho biết mình chỉ liên đới trong đường dây cá độ và mại dâm do bạn trai cũng như trợ lý điều hành, quản lý. "Tôi chỉ là con tốt thí trong đường dây này. Tôi khẳng định bản thân chỉ tổ chức cờ bạc ở nhà riêng, chứ không hề điều hành đường dây cá độ bóng đá và cũng không phải tú bà dắt mối các cô gái trẻ trong showbiz phục vụ đại gia và hưởng hoa hồng như cáo buộc. Toàn bộ dòng tiền bất chính kiếm được đều đổ về tài khoản của bạn trai và quản lý của tôi. Họ mới là kẻ cầm đầu và hưởng lợi", Quách Mỹ Mỹ đổ tội, chối bỏ trách nhiệm có liên quan trong vụ án trên tòa.

Cựu chân dài phủ nhận tội nặng điều hành đường dây cá độ bóng đá, tổ chức môi giới mại dâm và đổ tội cho bạn trai cũng như trợ lý

Trong khi đó, bạn trai và trợ lý của Quách Mỹ Mỹ lại khai ngược lại. Cơ quan chức năng cũng có đủ bằng chứng cho thấy Quách Mỹ Mỹ mới là nhân vật chủ chốt, đứng sau điều hành và hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm cũng như tổ chức cá độ bóng đá và bài bạc. Trong báo cáo điều tra của cảnh sát, Quách Mỹ Mỹ đã thuê hẳn 1 biệt thự cao cấp với giá 19.000 NDT/tháng (hơn 70 triệu đồng), rồi thiết kế lại thành một casino thu nhỏ để phục vụ cho việc đánh bạc và thu hoa hồng 3-5%. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Quách Mỹ Mỹ 5 năm tù giam, bồi thường 50.000 NDT (tương đương 185 triệu đồng), không áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì khai báo không thành khẩn. Trợ lý cùng bạn trai của chân dài lĩnh án 2 năm tù.

Vào thời điểm đó, với những bằng chứng xác thực mà cảnh sát thu thập được, Quách Mỹ Mỹ mới là kẻ cầm đầu. Cô bị tuyên án đến 5 năm tù giam

Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991, là thế hệ hot girl đời đầu lấn sân vào showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Quách Mỹ Mỹ không mấy nổi bật. Sau đó, vì muốn nổi tiếng nhanh, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng chiêu trò để gây chú ý như ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh khoe thân phản cảm, khoe khoang tiền của cũng như lối sống ăn chơi thái quá. Trước khi bị phơi bày việc kiếm tiền nhờ hành vi phạm pháp, Quách Mỹ Mỹ từng mạnh miệng tuyên bố giàu nhờ lao động cật lực, không dựa vào đại gia.

Nguồn: Sina, Sohu