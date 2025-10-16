Video "ngượng chín mặt" của Thuý Ngân

Mới đây, Thúy Ngân xuất hiện với vai trò người mẫu mở màn trình diễn váy cưới. Nữ diễn viên gây ấn tượng ngay từ khi bước ra sân khấu trong thiết kế đầm cưới bồng bềnh, khoe nhan sắc "thách thức" cam thường. Không chỉ sở hữu visual cuốn hút, điểm khiến Thuý Ngân nổi bật trên sàn diễn là nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Sau đó, Thúy Ngân thực hiện màn biến hình ngay trên sân khấu, cô tháo bỏ phần tà váy xòe để lộ lớp váy thứ hai ôm sát, tôn dáng và hiện đại hơn. Đây được xem là điểm nhấn ấn tượng trong màn trình diễn. Tuy nhiên, ngay sau đó, một sự cố nhỏ đã bất ngờ xảy ra. Khi xoay người và xuất hiện trở lại trên sân khấu, phần vạt áo của Thúy Ngân bất ngờ bị hất lên, để lộ vòng 2 trước hàng trăm khán giả và ống kính phóng viên cũng như livestream đang ghi hình trực tiếp.

Sự cố diễn ra trong khoảng 15 giây, khiến khán giả tại hiện trường không khỏi "đứng hình" vì tình huống ngoài ý muốn. Thúy Ngân nhanh chóng nhận ra điều khác lạ và xử lý vô cùng khéo léo, cô bình tĩnh kéo lại phần áo, tiếp tục thực hiện vũ đạo và bước đi tự tin như không có chuyện gì xảy ra. Nữ diễn viên còn chủ động chuyển động tay, tạo dáng uyển chuyển để hướng ánh nhìn khán giả vào động tác trình diễn thay vì lỗi trang phục.

Thuý Ngân gặp sự cố lộ vòng 2 khi trình diễn váy cưới

Ban đầu, Thuý Ngân diện chiếc váy có phần đuôi bồng bềnh

Dù sự cố đã được xử lý nhanh chóng, khoảnh khắc lộ khuyết điểm vẫn bị nhiều khán giả ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Phần đông lại khen Thúy Ngân giữ bình tĩnh, phản ứng chuyên nghiệp, bản lĩnh. Sự cố nhỏ này không làm lu mờ phần trình diễn của Thúy Ngân mà ngược lại, cho thấy sự linh hoạt và bản lĩnh của cô trên sàn diễn. Trong làng giải trí, việc gặp trục trặc khi biểu diễn là điều khó tránh khỏi.

Sau khi tháo bỏ tà váy, Thuý Ngân không để ý nên phần áo bị lật ngược

Cô có cách xử lý "nhanh như chớp" khi phát hiện lỗi trang phục

Dù chiếc váy "phản chủ" nhưng Thuý Ngân ghi điểm vì rất tự tin, chuyên nghiệp

Nữ diễn viên được khen nhan sắc nổi trội khi đứng cạnh Marian Rivera

Thuý Ngân bắt đầu đặt chân vào showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục đạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam. Thừa thắng tiến lên, Thuý Ngân ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, nhan sắc, vóc dáng của Thuý Ngân đều được người hâm mộ đánh giá cao. Tuy nhiên, cuối cùng cô chỉ dừng chân ở vị trí top 20, người đăng quang là Ngọc Hân. 1 năm sau đó, với tư cách Á khôi Trang sức Thúy Ngân trở thành đại diện Việt Nam đến cuộc thi cuộc thi Nữ Hoàng du lịch quốc tế và dừng chân ở top 15.

Sau cuộc thi này, Thuý Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đầy thành công của Thuý Ngân là Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tiếp đó, cô tham gia Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió... Những năm gần đây, Thuý Ngân còn lấn sân sang lĩnh vực gameshow như: Chạy Đi Chờ Chi, 7 Nụ Cười Xuân, Hành Trình Rực Rỡ... và trở thành một trong những nhân tố có màu sắc riêng của chương trình.

Thuý Ngân từng có thời gian thi Hoa hậu trước khi chuyển hướng sang diễn viên



