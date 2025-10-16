80 ngôi sao "làm màu" trong 1 chương trình quyên góp từ thiện

Vào ngày 15/10, tạp chí W Korea đã tổ chức tiệc từ thiện nâng cao nhận thức về ung thư vú mang tên Love Your W. Đây là sự kiện thường niên của tạp chí này, đã tổ chức đến năm thứ 20 và quy tụ hàng chục ngôi sao hạng A như BTS, aespa, Lee Young Ae, Lee Min Ho, Ha Jung Woo, Go Hyun Jung, Byeon Woo Seok, Jay Park... Tổng cộng có đến hơn 80 ngôi sao góp mặt.

Tuy nhiên bữa tiệc này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận. Công chúng cho rằng bữa tiệc từ thiện này chỉ lấy danh nghĩa ủng hộ bệnh nhân ung thư vú để "làm màu", chứ thực chất chỉ là nơi các ngôi sao trưng trổ đồ hiệu, tiệc tùng rượu chè. Đầu tiên, dù tiệc hướng về các bệnh nhân ung thư vú nhưng toàn bộ nghệ sĩ đều không đeo ruy băng hồng. Đây là biểu tượng quốc tế về nhận thức ung thư vú và là điều căn bản trong các sự kiện về căn bệnh này.

Bữa tiệc này bị chỉ trích "làm màu", lợi dụng danh nghĩa ủng hộ bệnh nhân ung thư vú

Tiếp theo, các bài hát được biểu diễn trong sự kiện đều không phù hợp như Queencard (có lời chửi tục, nội dung sáo rỗng), MOMMAE (lời 18+ về vòng 1). Ca sĩ Jay Park sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì biểu diễn ca khúc MOMMAE. Trên mạng xã hội, W Korea chỉ chú trọng đăng cải các clip quay cảnh nghệ sĩ tiệc tùng, nhảy challenge, chia sẻ dự án mới của bản thân chứ không hề có bất cứ thông tin gì về căn bệnh ung thư vú.

Nghiêm trọng nhất là trong suốt 20 năm qua, tổng số tiền sự kiện này quyên góp được chỉ là 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng). Trung bình mỗi năm, dàn nghệ sĩ hạng A cùng vô số thương hiệu xa xỉ tài trợ chỉ quyên góp được 55 triệu won (hơn 1 tỷ đồng). Con số này được cho là quá nhỏ so với danh tiếng các ngôi sao và quy mô khủng của sự kiện. Thậm chí, nó có thể còn không bằng 1 bộ đồ hàng hiệu các ngôi sao diện trên người để đi dự tiệc.

Các nghệ sĩ không chia sẻ bất kỳ điều gì về bệnh ung thư vú, chỉ nói về bản thân và tiệc tùng

Sự kiện này nhận về "cơn bão" phẫn nộ từ công chúng Hàn Quốc cũng như quốc tế. Trên mạng xã hội, netizen không ngừng chỉ trích: "Tiệc tùng, hàng hiệu thì liên quan gì đến ung thư vú?", "Tôi không hiểu tại sao năm nào họ cũng tổ chức. Nếu định gọi đây là chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú, thì ít nhất cũng phải đề cập đến điều gì đó liên quan trong các cuộc phỏng vấn hoặc phân đoạn chứ. Ngay cả những người nổi tiếng tham dự cũng có lẽ không biết sự kiện này thực sự là gì. W Korea hầu như không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến ung thư vú mà chỉ toàn hỏi những câu hỏi liên quan đến thời trang", "Mục đích thực sự của sự kiện này là gì? Đây được cho là một sự kiện về ung thư vú, vậy mà chẳng có một nghệ sĩ nào nhắc đến ung thư vú cả. Bệnh nhân phải nói gì đây? 'Cảm ơn vì đã diện đồ hiệu, uống rượu và nhảy múa vì chúng tôi, tình bạn của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi' à? Thật là vớ vẩn", "Bữa tiệc của người nổi tiếng, nơi để họ nhậu nhẹt và trình diễn thời trang, thì liên quan quái gì đến việc nâng cao nhận thức về ung thư vú?", "Tổng số tiền quyên góp cho bệnh nhân ung thư vú trong 20 năm là 1,1 tỷ won. Không biết chi phí cho sự kiện hôm đó là bao nhiêu nhỉ? Cứ như thể bệnh ung thư vú đang bị lợi dụng chứ không phải là để nâng cao nhận thức, phải không?"...

Những ngôi sao tham dự cũng bị cho là nông cạn, thiếu hiểu biết, vô cảm trước nỗi đau của người mắc bệnh ung thư vú, chỉ biết lên đồ tiệc tùng. Hiện tại, cả W Korea và những ngôi sao chưa lên tiếng về tranh cãi này.