Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng

Thời gian qua, khi nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi và Matmo, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã đồng lòng quyên góp, gửi tấm lòng sẻ chia đến người dân vùng thiên tai. Trong số đó, Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên nổi bật với hành động thiết thực và ý nghĩa.

Cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau bão lũ. Khoản tiền này được gửi thông qua chương trình Nghĩa đồng bào với mong muốn góp phần chia sẻ gánh nặng và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sơn Tùng chia sẻ thêm: "Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản, mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng hiểu rằng, phía sau những con số thiệt hại là những câu chuyện về sự mất mát và nỗi đau không dễ gì bù đắp. Chính vì vậy, Tùng cùng tập thể M-TP Entertainment thực sự muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng tất cả mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới …".

Sơn Tùng ủng hộ 1,6 tỷ đồng cho bà con gặp khó khăn bởi đợt bão lũ

Trước lần quyên góp 1,6 tỷ đồng này, Sơn Tùng M-TP đã nhiều lần thực hiện hoạt động thiện nguyện. Năm 2024, khi cơn bão số 3 đi qua, Sơn Tùng M-TP và công ty đã có mặt tại Làng Nủ - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận bão lịch sử Yagi - để thăm hỏi, động viên bà con.

Sơn Tùng và công ty đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để xây dựng điểm trường liên cấp mầm non và tiểu học tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Đây là một phần trong dự án cộng đồng Dreams in the Sky mà nam ca sĩ cùng ê-kíp âm thầm thực hiện suốt nhiều năm qua, với mong muốn mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao.

Theo đó, M-TP Entertainment tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng ngôi trường mới an toàn, khang trang và đầy đủ công năng, thay thế cho điểm trường cũ xuống cấp sau bão. Công trình nằm trong khu quy hoạch thôn Làng Nủ mới, cách địa điểm cũ khoảng 2km, có diện tích hơn 220m2 gồm 2 phòng học, phòng sinh hoạt chung, bếp ăn, phòng giáo viên cùng các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

Sơn Tùng và công ty quyên góp 1,5 tỷ đồng, xây trường học tại Làng Nủ - nơi chịu nhiều hậu quả bởi cơn bão Yagi

"Tùng xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã phải mất đi người thân, và xin được san sẻ một phần nào nỗi đau với những người đang phải oằn mình trước những khó khăn, tổn thất do cơn bão gây ra. Tùng biết, không có điều gì có thể bù đắp được những mất mát mà mọi người đang phải trải qua…

Nhưng Tùng tin rằng với sự chung tay của cả cộng đồng, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, chúng ta sẽ sớm vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng lại một cuộc sống mới cho mọi người" - Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Nam ca sĩ bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đến bà con chịu nhiều khó khăn

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, thay vì thực hiện một tour diễn hay sản phẩm đình đám nào đó, Sơn Tùng lại chọn công bố loạt sự kiện từ thiện, cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Nam ca sĩ đến với các trường mầm non, tiểu học, thăm lại trường cấp 3 của mình tại Thái Bình (cũ), thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật. Sơn Tùng trao học bổng, tặng quà, vẽ trang trí trường, giao lưu, ký tặng.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng không chỉ ghi dấu với vị thế ngôi sao hàng đầu mà còn khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ tử tế, luôn hướng về cộng đồng. Những con số hàng tỷ đồng đóng góp chỉ là một phần, điều đọng lại nhiều hơn là cách anh chọn sẻ chia, âm thầm lan tỏa năng lượng tích cực bằng hành động cụ thể.

Sơn Tùng trong đợt khởi công xây trường mầm non tại Điện Biên

Nam ca sĩ trao học bổng cho các em học sinh tại trường cấp 3 tại quê của mình

Sơn Tùng đến thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật tại Hà Nội