Cứ hễ là Lisa (BLACKPINK) thì chắc chắn sẽ bị mắng chửi!

Trong thế giới Kpop đầy cạnh tranh và ánh hào quang, Lisa của BLACKPINK nổi lên như một biểu tượng không chỉ nhờ tài năng vũ đạo đỉnh cao hay sức hút toàn cầu, mà còn vì vai trò "người tiên phong" bị ghét bỏ. Từ màn trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2024 bị chỉ trích gay gắt vì "quá khiêu khích", đến việc tham dự F1 Grand Prix bị đồn đại "dựa hơi bạn trai", Lisa luôn là mục tiêu của những bình luận tiêu cực.

Sự nổi tiếng vượt trội của Lisa đi kèm với nghịch lý: mọi hành động của cô thường xuyên bị soi xét dưới lăng kính của "tiêu chuẩn kép" nghiêm khắc hơn hẳn các đồng nghiệp khác. Những quyết định tiên phong của cô luôn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt, để rồi sau đó lại được chấp nhận và trở thành xu hướng khi các idol khác làm theo.

Lisa và "cú sốc" Victoria's Secret: Bị chỉ trích vì dám khác biệt

Năm 2024, Lisa làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show – sự kiện thời trang đình đám trở lại sau 6 năm vắng bóng. Cô đem đến những màn trình diễn nóng bỏng, phô diễn body quyến rũ với nội y, sexy chẳng kém gì dàn thiên thần sải bước trên sàn diễn.

Tuy nhiên, thay vì lời khen ngợi, Lisa vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Netizen cáo buộc cô ăn mặc "quá khiêu khích", "không phù hợp với fan trẻ", thậm chí đồn đoán lời mời diễn đến từ mối quan hệ với bạn trai tài phiệt Frédéric Arnault. Điều trớ trêu là ở thời điểm đó, Victoria's Secret lúc đó đang vật lộn với hình ảnh cũ kỹ, thiếu đa dạng, thiếu sáng tạo. Lisa với sức hút Á Đông và phong cách táo bạo, chính là "cú hích" giúp thương hiệu hồi sinh, nhưng cô lại bị nhiều netizen gay gắt chỉ trích. Dường như là nữ idol solo dám thử thách ranh giới giữa âm nhạc và thời trang gợi cảm, Lisa bị "phạt" vì dám khác biệt.

Lisa "lên bờ xuống ruộng" vì màn trình diễn ở Victoria's Secret Fashion Show

TWICE trên cùng sân khấu nhận muôn vàn lời tung hô

Chỉ 1 năm sau, lịch sử lặp lại nhưng với kết thúc khác biệt. Ngày 8/10/2025, TWICE được công bố là nghệ sĩ trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, biểu diễn cùng Karol G, Madison Beer và Missy Elliott. Show diễn sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tới đây.

So sánh với Lisa, phản ứng dành cho TWICE hoàn toàn trái ngược. Trên mạng xã hội, người hâm mộ hào hứng dự đoán các nữ idol sẽ diện trang phục quyến rũ cỡ nào, diện cánh thiên thần đẹp ra sao hay sẽ hát ca khúc nào. Netizen háo hức mong chờ được thưởng thức màn trình diễn đến từ girlgroup 10 năm tuổi này.

TWICE nhận được phản ứng tốt hơn hẳn so với Lisa

Thay vì bị gọi là "khiêu khích", họ được tôn vinh là nghệ sĩ giúp Kpop tiếp tục mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Một bài báo trên Kbizoom đã nhận định: "Lisa bị chỉ trích vì dám tiên phong, nhưng TWICE được chào đón vì theo sau – minh chứng cho sự tiến bộ nhận thức về Kpop trên sân khấu phương Tây". Netizen thậm chí kêu gọi "công nhận Lisa vì đã mở đường", giúp TWICE không còn bị chỉ trích khi góp mặt tại show diễn nội y nóng nhất hành tinh.

Đây là tiêu chuẩn kép điển hình trong ngành giải trí. Lisa với hình ảnh solo táo bạo, phải chịu gánh nặng "người đầu tiên" – nơi mọi sai sót bị phóng đại, còn thành công bị quy về "may mắn" hoặc "mối quan hệ". TWICE là người đi sau trên con đường êm do Lisa khai phá, được công chúng có cái nhìn bao dung hơn hẳn.

F1 Grand Prix: Lisa "dựa hơi bạn trai", 1 năm sau idol Kpop nô nức tham dự?

Tương tự, hành trình của Lisa tại các giải đua xe F1 là câu chuyện "ghét trước, khen sau" rõ nét nhất. Năm 2024, Lisa tham dự Miami Grand Prix, và được mời bởi Ferrari đến Las Vegas GP. Cô vẫy cờ kết thúc sự kiện, tạo nên hiện tượng toàn cầu. Thế nhưng thay vì được chúc mừng, Lisa bị netizen chế nhạo: "Dựa hơi Frédéric Arnault để vào giới thượng lưu", "Không phải tài năng mà là bạn trai tỷ phú". Các bình luận kiểu "Cảm ơn Frédéric" tràn ngập, biến khoảnh khắc chuyên nghiệp thành scandal tình ái.

Lisa tỏa sáng tại giải đua F1

Tuy nhiên nhiều người lại chỉ trích cô "dựa hơi" bạn trai

Chỉ một năm sau, F1 trở thành "sân chơi" mới của Kpop. Tại Singapore GP 2025, hàng loạt idol đến từ các nhóm SEVENTEEN, ENHYPEN nô nức tham dự. Họ được tung hô trên mạng xã hội, với trang chủ F1 đăng ảnh và ca ngợi là "chiến lược khôn ngoan", "tăng cường tầm ảnh hưởng", "thể hiện đẳng cấp quốc tế". BABYMONSTER biểu diễn tại Padang Stage, Choi Siwon (Super Junior) check-in rầm rộ, thậm chí Rosé và Lisa cũng từng xuất hiện tại Monaco GP. Theo Teen Vogue, F1 đang "Kpop hóa", có lượng khán giả Gen Z tăng đến 11,7% tại Singapore 2025 (300.641 người).

Lần này, Lisa là "người mở đường" thực sự. Cô bị ghét bỏ vì là người đầu tiên tham dự các giải F1 vốn lạ lẫm với Kpop. Giờ đây, khi xu hướng đã hình thành, các idol lại được tung hô rõ rệt khi tham dự. F1 từ xa lạ với Kpop, giờ trở thành xu hướng thời thượng.

F1 thành "mốt" mới ở Kpop

Lisa – Nữ hoàng chấp nhận ghét bỏ để mở đường

Lisa là "nữ hoàng tiêu chuẩn kép", luôn đi trước, chịu "đòn roi" của dư luận để những người đi sau hái quả. Trong suốt sự nghiệp 9 năm, Lisa đã phá vỡ nhiều rào cản như làm HLV trên chương trình Youth With You, làm chủ label LLOUD, là idol đầu tiên đến với Oscar, được vinh danh MBE bởi Vua Charles III...

Công chúng châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, thường có xu hướng khắt khe và bảo thủ hơn với người đi đầu. Sự nghiệp của Lisa là một bài học đắt giá về cái giá của sự tiên phong. Cô đã phải chấp nhận bị "ghét bỏ" và chịu đựng những lời chỉ trích nặng nề, để mở đường cho 1 thế hệ idol Kpop mới tự tin hơn, phá bỏ ranh giới và khám phá các lĩnh vực mới mà không bị ràng buộc bởi các "tiêu chuẩn kép" cũ kỹ. Có thể nói, thành công của các idol hậu bối khi làm những điều tương tự chính là sự thừa nhận gián tiếp cho những bước đi táo bạo và dũng cảm của Lisa.

Lisa luôn bị công chúng đối xử khắt khe vì là người đi đầu



