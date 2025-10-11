Nữ diễn viên khiến Hồ Ca nôn thốc nôn tháo khi đóng cảnh hôn

Trong làng giải trí Hoa ngữ, chắc chẳng có ai trải nghiệm chấn động như Vương Hiểu Thần, khiến Hồ Ca bối rối ra mặt với cảnh hôn "vượt mức pickleball" tới mức nôn thốc nôn tháo tại phim trường, khiến Thị đế Trương Gia Dịch phải sưng môi khi hợp tác. Đây là lý do khiến nữ diễn viên Khánh Dư Niên 2 được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh hôn" của Cbiz, khiến bao bạn diễn phải nể sợ.

Được biết, Vương Hiểu Thần vốn theo học Kinh kịch (1 loại hình nghệ thuật sân khấu) từ năm 9 tuổi, sau lại chuyển hướng sang mảng phim ảnh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, cô không ký hợp đồng với công ty quản lý lớn mà một mình nỗ lực vươn lên từ những vai diễn nhỏ và dần gây dựng chỗ đứng cho mình.

Năm 2015, khi cùng hợp tác trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp, Vương Hiểu Thần và Hồ Ca phải thực hiện một phân cảnh cực kỳ quan trọng là hôn trong men say. Để hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên thực sự "nạp cồn" vào người, sau đó thực hiện cảnh quay một cách rất mạnh bạo. Sau khoảng hơn 27 lần quay chụp, Hồ Ca đã vượt quá giới hạn chịu đựng, không chỉ bị bầm tím phần lưng do va chạm mà còn nôn thốc nôn tháo tại phim trường.

Đến năm 2017, Vương Hiểu Thần lại khiến dân tình phải tròn mắt khi thực hiện hơn 100 cảnh hôn với "Thị đế tam đại" Trương Gia Dịch (ý nói Trương Gia Dịch đã giành ngôi Thị đế ở 3 giải truyền hình lớn nhất là Kim Ưng, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan) trong Thầy Giáo Thể Dục Của Tôi. Bộ phim truyền hình này có 38 tập và nhiều cảnh hôn tới mức cứ trung bình 1 tập, cặp đôi phải "khóa môi" 2-3 lần trên màn ảnh. Chính vì vậy, nam diễn viên này đã bị Vương Hiểu Thần khiến cho sưng cả môi, thường xuyên phải nhờ chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại tạo hình.

Ngoài việc thực hiện cảnh hôn cực "cháy", Vương Hiểu Thần còn được đánh giá cao về diễn xuất nội tâm nhân vật cũng như sự chăm chỉ, nỗ lực học hỏi, không ngại khó, ngại khổ. Đây là lý do khiến nữ diễn viên được các đạo diễn tin tưởng, trao nhiều cơ hội trên màn ảnh.

Về đời tư, mối quan hệ giữa Vương Hiểu Thần và nam diễn viên Du Hạo Minh đã khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực. Giữa tháng 5, tài tử Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn khiến dân tình nô nức khi thông báo cầu hôn thành công Vương Hiểu Thần. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1988 lại có động thái lạ, mãi không chịu xác nhận tin vui, làm rộ lên suy đoán cặp đôi tan đàn xẻ nghé chỉ sau 1 tháng đính ước.

Cách đây không lâu, giới truyền thông bắt gặp khoảnh khắc khoảnh khắc Vương Hiểu Thần – Du Hạo Minh cùng tay trong tay đi dạo phố. Có vẻ như cặp đôi Cbiz vẫn nồng thắm bên nhau và có thể tiến thêm một bước trong tương lai không xa.