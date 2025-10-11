Taylor Swift bị chỉ trích "lật lọng"

Trong khoảng thời gian gần đây, album thứ 12 của Taylor Swift là The Life of A Showgirl đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những tranh cãi về chất lượng âm nhạc, ca từ nhạy cảm, nữ ca sĩ còn dính phải lùm xùm siêu to khổng lồ trong việc quảng bá, tuyên truyền album mới.

Cụ thể, Taylor Swift đã hợp tác với Google trong chiến dịch tuyên truyền có 1-0-2. Thế nhưng, netizen phát hiện, các video quảng bá của người đẹp này dường như có gì đó sai sai. Theo kết luận của công ty kiểm tra đo lường AI đình đám Reality Defender: “Đây rất có thể là sản phẩm do AI chế tác”.

Taylor Swift sử dụng AI trong video quảng bá album mới.

Trang QQ cho biết, việc chế tác video tuyên truyền theo cách truyền thống sẽ tốn kém rất nhiều cả về thời gian, công sức lẫn tiền bạc, trong khi sử dụng AI lại nhanh và tiết kiệm hơn rất nhiều. Có thể nói, đây là một “miếng mồi ngon” khó cưỡng. Tuy nhiên, việc sử dụng AI còn gây nhiều tranh cãi, đặc biệt, nó được cho là sự xúc phạm đối với những nhà sáng tạo.

Việc Taylor Swift lạm dụng AI trong việc tuyên truyền album đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Từ khóa #SwiftiesAgainstAI (fan của Taylor Swift chống lại AI) phủ sóng trên các nền tảng lớn như X và TikTok, thu hút sự quan tâm của công chúng. Người hâm mộ của nữ ca sĩ không chỉ phản đối AI mà còn bị tổn thương vì bị thần tượng “lật lọng”. Bởi lẽ, trước đây, chính Taylor Swift từng là nạn nhân của công nghệ này.

Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Tháng 1/2024, vô số hình ảnh nhạy cảm của Taylor Swift được tạo ra bởi AI được lan truyền rộng rãi trên nền tảng X. Trong đó có những tấm hình bị 47 triệu người trông thấy trước khi bị xóa. Chưa kể, hình ảnh của nữ ca sĩ còn bị sử dụng để thêu dệt những thông tin không có thật, khiến dư luận hoang mang.

Trò tấn công ác ý này đã khiến netizen vô cùng phẫn nộ. Phong trào #ProtectTaylorSwift (bảo vệ Taylor Swift) nổi lên rầm rộ. Bản thân Taylor Swift cũng lên tiếng: “Tôi thật sự thấy sợ hãi AI và sự nguy hiểm trong việc truyền bá thông tin giả của nó”. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được giờ đây, nữ ca sĩ lại lựa chọn sử dụng công nghệ này để phục vụ cho lợi ích của bản thân.

Taylor Swift từng tuyên bố "sợ AI".

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người thất vọng là việc Taylor Swift dường như đang cổ động sự phát triển của AI, giẫm đạp lên công sức của những người sáng tạo. Phải biết ngay khi bước chân vào showbiz, Taylor Swift luôn đề cao sự chân thật trong sáng tác và đấu tranh mạnh mẽ cho quyền của nghệ sĩ.

Vì đoạt lại bản quyền 6 album âm nhạc trước kia, cô sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức đi thu lại tất cả các ca khúc. Điều này khiến netizen cứ đinh ninh rằng Taylor Swift là đồng minh đáng tin cậy nhất của những người sáng tác nghệ thuật. Thế nhưng giờ đây, việc Taylor Swift lạm dụng AI đã làm công chúng phải nghĩ lại.

Nhà thiết kế người Brazil Marcela Lobo, đồng thời cũng là “fan cứng” của Taylor Swift bình luận: “Năm 2017, khi còn chưa hot như bây giờ, cô ấy sẵn sàng thuê người để tạo dựng hình ảnh. Thế nhưng hiện tại, khi kinh phí sung túc lại quay sang sử dụng AI”. Hay như blogger có 500.000 người theo dõi Ellie Schnitt nhắn lại: “Bạn (Taylor Swift) biết rõ AI mang đến sự tổn thương thế nào hơn bất cứ ai mà. Bạn hẳn là cũng biết làm như thế nào mới là tốt nhất".

Hiện tại, Taylor Swift đang nhận về nhiều chỉ trích. Nhiều người chê trách cô giả tạo vì luôn kêu gọi rằng các nghệ thuật gia nên đạt được thù lao xứng đáng nhưng hiện tại lại làm lơ hoạt động sáng tác.

Đặc biệt, khi cả Hollywood đang vô cùng nhạy cảm với việc ứng dụng công nghệ AI vào nghệ thuật, hành động của Taylor Swift quả thực chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại, phía Taylor Swift chưa đưa ra phản hồi chính thức để giải thích vụ việc. Thế nhưng, hình ảnh của cô cũng xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng.

