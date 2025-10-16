"Sính lễ" giá trị nhất thiếu gia Sơn Hải hỏi cưới Hoa hậu Đỗ Hà

Sáng 16/10, lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải đã chính thức diễn ra tại quê cô dâu ở Thanh Hóa. Đây cũng là lần hiếm hoi gia đình kín tiếng của doanh nhân Viết Vương xuất hiện trước công chúng. Không phô trương kim tiền, không khoe của cải, gia đình Sơn Hải chọn cách thể hiện đẳng cấp bằng nghi lễ chỉn chu, tinh tế và chan chứa tình cảm. Dù không công khai cụ thể vàng bạc, vật chất dành tặng cho cô dâu chú rể nhưng Đỗ Hà đã nhận được "sính lễ" giá trị nhất, không phải ai cũng có được chính là sự trân trọng của gia đình chồng dành cho mình.

Không cần công khai chuyện yêu đương, Đỗ Hà khoe chồng ngay ngày cưới!

Trước tiên, việc Đỗ Hà được chào đón vào gia đình hào môn thể hiện qua việc cả hai thực hiện nghi thức lễ nạp tài. Lễ nạp tài theo nghĩa Hán Việt có thể hiểu là trao lễ vật. Trong phong tục cưới hỏi, đây là nghi thức mà nhà trai mang sính lễ sang nhà gái để chính thức xin được kết thông gia, đồng thời thể hiện lòng thành và sự biết ơn đối với cha mẹ cô dâu đã sinh thành, dưỡng dục con gái nên người. Ở thời điểm hiện tại, nghi thức này thường được gộp chung với lễ cưới, xin dâu hoặc chỉ tổ chức nhỏ gọn giữa 2 bên gia đình chứ không hoành tráng như của Đỗ Hà và Viết Vương. Đối với những cô gái được gia đình chồng chấp thuận, được tổ chức lễ nạp tài trước thềm cưới, xin dâu là một đều vô cùng quý giá.

Trong buổi lễ ý nghĩa này, gia đình Viết Vương mang đến 9 tráp sính lễ được chuẩn bị tỉ mỉ, sắp xếp ngay ngắn, mang ý nghĩa đầy đủ cho một cuộc hôn nhân viên mãn. Mỗi tráp đều sử dụng tông màu trắng xanh đồng nhất, từ hoa tươi đến nơ cài, biểu trưng cho sự thuần khiết và sung túc. Lễ vật trong các tráp cưới đúng với phong tục truyền thống của lễ nạp tài, đều hướng đến cầu mong cuộc sống hôn nhân viên mãn, đầy đủ cho các con.

Lễ nạp tài là nghi thức ý nghĩa dù hiện tại phần lớn được cô dâu chú rể lượt bỏ. Và hiếm có lễ nạp tài nào hoành tráng như của Đỗ Hà

Những tráp sính lễ của Hoa hậu Đỗ Hà đều có ý nghĩa mong hành trình mới của cặp đôi có nhiều may mắn, hạnh phúc

Hình ảnh mẹ chú rể diện áo dài đôi với mẹ Đỗ Hà, cả hai cùng thực hiện các nghi thức cho 2 con, kết nối tình thông gia khiến nhiều người xúc động. Dù là gia đình doanh nhân kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng trong ngày trọng đại này, bố mẹ Viết Vương vẫn sẵn sàng xuất hiện trước công chúng, tổ chức một lễ nạp tài công khai, chỉn chu, ấm áp. Hành động này cho thấy sự tôn trọng dành cho nàng hậu, vừa là con dâu vừa là một người của công chúng.

Bố mẹ Viết Vương công khai xuất hiện, vui vẻ trong ngày vui của 2 con

Mẹ chồng Đỗ Hà trực tiếp thực hiện các nghi thức theo đúng phong tục truyền thống

Sự yêu thương của gia đình chồng dành cho Đỗ Hà còn được thể hiện rõ qua bài phát biểu của bố Viết Vương - tức ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải). Hầu hết nội dung bài phát biểu, ông Viết Hải không hề nhắc đến gia thế, sự giàu có hay những gì lớn lao đặt lên cô dâu chú rể mà chỉ dành thời gian gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình nhà gái đã nuôi dạy nên một cô gái tài sắc vẹn toàn. Bố chồng Đỗ Hà cũng không đặt nặng danh phận, không tạo áp lực "dâu hào môn" mà đề cao giá trị của tình yêu và nhân cách của con dâu cũng như nhà gái. Bố Viết Vương chỉ mong các con được hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác.

Bố chồng Đỗ Hà phát biểu: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".

Màn phát biểu tinh tế và tử tế của bố chồng Hoa hậu Đỗ Hà

Khoảnh khắc khiến nhiều người rưng rưng là khi Đỗ Hà bật khóc giữa lễ nạp tài, xúc động trước lời phát biểu của bố chồng. Ngay lập tức, Viết Vương nhẹ nhàng bước đến, nắm tay và lau nước mắt cho vợ. Hành động nhỏ nhưng đầy tình yêu, thể hiện sự ân cần, chu đáo của một người đàn ông trưởng thành, biết quan tâm và lo lắng cho vợ.

Thiếu gia nhà Sơn Hải chăm sóc vợ từng chút một

Viết Vương ôm eo, vỗ về khi Hoa hậu Đỗ Hà khóc

Viết Vương vui như Tết khi đón nàng về dinh

Tổng hợp những điều diễn ra trong buổi lễ, có thể cho rằng không phải vàng bạc châu báu, mà là tình cảm chân thành, sự cưng chiều và tấm lòng quý báu của gia đình chồng chính là món quà lớn nhất dành cho cô dâu Đỗ Hà.

Tập đoàn Sơn Hải, nơi chú rể Viết Vương đang giữ chức Tổng giám đốc được biết đến là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng tại Việt Nam. Gia đình anh sở hữu hệ thống dự án trải dài từ Quảng Trị đến Nghệ An, Thanh Hóa, có tiềm lực tài chính vững mạnh và uy tín trong ngành. Dù nắm giữ khối tài sản khủng, các thành viên của gia đình Sơn Hải vẫn sống kín tiếng, đề cao giá trị đạo đức, thường xuyên làm thiện nguyện.