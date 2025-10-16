Hoa hậu Đỗ Hà ứng xử cỡ này, Tập đoàn Sơn Hải chọn đúng con dâu rồi!

Thông tin được quan tâm nhất trong sáng 16/10 chính là đám hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Từ sáng sớm, chú rể Viết Vương và gia đình đã mang theo sính lễ tới nhà của Hoa hậu sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 22/10 sắp tới.

Hoa hậu Đỗ Hà và chồng doanh nhân mặc trang phục áo dài truyền thống cùng tông màu trắng, được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc. Dàn người đẹp Vbiz là Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, Minh Thư... có mặt trong dàn bê tráp. Trong một clip, Hoa hậu Thanh Thủy dành lời khen cho đàn chị Đỗ Hà khi lựa chọn đi giày bệt để không chênh lệch quá nhiều chiều cao với ông xã thiếu gia.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: "Tôi rất wow luôn, bình thường chị Hà không mang giày cao gót bây giờ cũng không luôn. Chị cũng nói tôi mang dép bệt. Hôm nay tôi thấy chị Hà rất tươi tắn, rạng rỡ, mặt rất hạnh phúc mặc dù mấy nay rất bận rộn công tác tổ chức". Hành động tinh tế này của Hoa hậu sinh năm 2001 đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ netizen.

Đám hỏi của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng thiếu gia người Quảng Trị diễn ra ở Thanh Hóa

Trong ngày vui, người đẹp sinh năm 2001 lựa chọn đi giày bệt để không có sự chênh lệch quá nhiều chiều cao với chồng

Hành động này của Hoa hậu Đỗ Hà đã ghi điểm mạnh vì sự tinh tế

Xuất hiện tại đám hỏi, Hoa hậu Thanh Thủy cũng không đi giày cao gót theo lời nhắn nhủ của đàn chị

Trong ngày vui, bố chồng của Hoa hậu Đỗ Hà - ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) cũng có lời phát biểu gây chú ý. Ông đại diện nhà trai giới thiệu những họ hàng, người thân góp mặt trong lễ nạp tài, sau đó trực tiếp nhắn nhủ đến Đỗ Hà và ông bà sui.

Bố chồng của Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi.

Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi.

Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".

Doanh nhân Viết Vương xuất hiện bên bố mẹ tại quê nhà của cô dâu

Lễ gia tiên của cặp đôi có sự tham gia của gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết

Trước khi về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải đã có khoảng thời gian yêu đương kín tiếng

Chồng của Đỗ Hà sinh năm 1994, năm nay 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc.

Trước đó, Đỗ Thị Hà cũng từng chia sẻ về đám cưới trong mơ: "Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống".