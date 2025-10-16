Đọ body Diệp Lâm Anh và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh: Ai hot hơn ai?

Trong showbiz Việt, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và Chị đẹp Diệp Lâm Anh đang là cái tên được quan tâm đặt lên bàn cân so sánh. Cả hai có điểm tương đồng khi đều là sao nữ sở hữu gương mặt ấn tượng lẫn body vòng nào ra vòng nấy. Không những vậy, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và Chị đẹp Diệp Lâm Anh đều vướng vào chuyện tình cảm với một nam doanh nhân giàu có.

Cặp đôi này cùng theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ, không ngại diện đồ cắt xẻ táo bạo khoe đường cong. Khi được đặt lên bàn cân so sánh, Diệp Lâm Anh và Vũ Thúy Quỳnh đều không ai thua kém ai.

Vũ Thúy Quỳnh và Diệp Lâm Anh là 2 người đẹp nóng bỏng trong showbiz Việt

Trên mạng xã hội, cả hai đều không ngần ngại chia sẻ hình ảnh mặc trang phục khoét xẻ khoe đường cong

2 mỹ nhân này đều liên quan chuyện tình cảm với nam doanh nhân

Diệp Lâm Anh hoạt động trong showbiz Việt với vai trò là ca sĩ, diễn viên. Cô từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe, tham gia thi Hoa khôi Thể thao. Năm 2013, người đẹp sinh năm 1989 tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú và giành chiến thắng. Năm 2018, cô lên xe hoa với thiếu gia giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi lập gia đình và tạm rời ánh đèn sân khấu, cô chuyển hướng kinh doanh và gặt hái thành công không nhỏ. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh lại xảy ra lục đục và rạn nứt từ cuối năm 2019.

Diệp Lâm Anh đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân

Sau ly hôn, Diệp Lâm Anh trở lại với hình ảnh ngày càng sắc sảo. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, được khen ngợi bởi phong cách mặn mà quyến rũ. Tên tuổi của Diệp Lâm Anh nhận được sự quan tâm của công chúng khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội, bà mẹ hai con đều khiến netizen “bùng nổ” với vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin và khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, độc lập.

Sau hai năm ly hôn, Diệp Lâm Anh đã xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm mới. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1989 cho biết cô muốn giữ kín danh tính người yêu để bảo vệ đời tư. Dù nữ doanh nhân không công khai, nhưng qua loạt “hint” được chia sẻ thời gian gần đây, cư dân mạng cho rằng bạn trai hiện tại của cô chính là người mẫu Phạm Kiên.

Người đẹp sinh năm 1989 đã tìm thấy hạnh phúc mới trong tình yêu

Dù đã là mẹ 2 con, vóc dáng của Chị đẹp 8x vẫn khiến nhiều chị em phải trầm trồ ngưỡng mộ

Nếu là người hay theo dõi các cuộc thi sắc đẹp Việt chắc chắn sẽ biết tới cái tên Vũ Thúy Quỳnh. Người đẹp sinh năm 1998 là gương mặt quen thuộc từng ghi danh chinh chiến nhiều cuộc thi. Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024.

Vũ Thúy Quỳnh sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 86-63-97cm. Sau khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, Thúy Quỳnh nhanh chóng được công chúng chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ phong thái tự tin. Sở hữu gương mặt sáng cùng vóc dáng nóng bỏng, Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt được nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng.

Vũ Thúy Quỳnh có hành trình chinh chiến nhan sắc bền bỉ và nỗ lực

Người đẹp sinh năm 1998 có nụ cười sáng và vóc dáng cân đối