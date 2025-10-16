"Hôn lễ vũ trụ" của Tom Cruise và tình trẻ kém 26 tuổi "toang" rồi!

Ngày 16/10, tờ Page Six đưa tin 1 nguồn tin thân cận với Tom Cruise cho biết tài tử này và "Bond Girl" Ana de Armas đã đường ai nấy đi sau 9 tháng hẹn hò, thậm chí đã tính đến chuyện cưới xin. Cặp đôi chia tay êm đẹp, không xảy ra tranh cãi. Tom Cruise và bạn gái kém 26 tuổi đổ vỡ vì nhận ra "ngọn lửa tình yêu" giữa họ không còn. Do đã mất hết cảm xúc nồng nhiệt với đối phương, cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ tình nhân, quay lại làm bạn với nhau.

"Tom và Ana đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, nhưng cảm xúc trong họ giờ đã cạn. Gần đây, cặp đôi nhận ra mối quan hệ của họ không thể tiến xa hơn và sẽ tốt hơn nếu làm bạn của nhau. Do đó, họ đã chọn kết thúc. Cả hai vẫn là bạn tốt nhưng không hẹn hò nữa", nguồn tin tiết lộ độc quyền với tờ The Sun.

Tom Cruise và Ana de Armas được cho biết đã chia tay

Hiện, Tom Cruise và Ana de Armas vẫn chưa lên tiếng về thông tin họ đã chia tay. Trên MXH, các khán giả đều bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình không thể đi đến kết thúc viên mãn của cặp sao. Gần đây, có thông tin cho biết Tom Cruise và Ana de Armas đã bàn tính đến chuyện về chung nhà và muốn tổ chức một hôn lễ cực kỳ đặc biệt, mang yếu tố mạo hiểm và "tuyệt đối điện ảnh" như series phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi đã làm nên tên tuổi của nam diễn viên.

"Cả hai người họ (Tom Cruise và Ana de Armas - PV) đều rất có tình thần mạo hiểm. Dù vẫn chưa đính hôn nhưng Tom đã suy nghĩ đến một hôn lễ với quy mô vượt sức tưởng tượng. Tom rất quan tâm đến những chuyến du hành vũ trụ. Anh ấy vô cùng hào hứng với ý tưởng trở thành cặp vợ chồng đầu tiên kết hôn ngoài vũ vụ. Ngoài ra, cặp đôi còn suy xét cả đến việc tổ chức hôn lễ dưới nước hoặc nhảy dù trong ngày cưới", nguồn tin nói.

Những tưởng Ana de Armas đã sắp trở thành cô dâu, làm người vợ thứ 4 của Tom Cruise, nhưng cuối cùng chuyện đám cưới của họ đã đổ bể, không thể diễn ra như mong muốn của cặp sao. Tom Cruise trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ với Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes.

Tom Cruise đã lên kế hoạch làm đám cưới, rước Ana de Armas về dinh. Đáng tiếc cặp sao đã chia tay trước khi hôn lễ thế kỷ diễn ra

Tom Cruise và Ana de Armas vướng tin hẹn hò từ tháng 2 năm nay. Họ bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối ở Anh. Sau đó, Tom Cruise còn đưa đón người đẹp này bằng trực thăng riêng. Đến cuối tháng 6, họ bí mật đi nghỉ dưỡng ở 1 hòn đảo tại Tây Ban Nha. Dù lộ rất nhiều bằng chứng là 1 đôi, cả Tom Cruise và Ana de Armas đều không lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Đến tháng 7, tài tử hàng đầu công khai nắm tay Ana de Armas, chính thức xác nhận hẹn hò người đẹp kém 26 tuổi. Đây là lần đầu tiên Tom Cruise hé lộ chuyện tình cảm trước ống kính truyền thông sau 13 năm giữ kín cuộc sống cá nhân.

Ana de Armas, 37 tuổi, là diễn viên người Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, và đến Hollywood tìm kiếm cơ hội vào năm 2015. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như No Time To Die (vào vai Bond Girl), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe), Blade Runner 2049, Knives Out... Về đời tư, Ana de Armas từng kết hôn với nam diễn viên Marc Clotet năm 2011. Sau 3 năm chung sống họ ly hôn. Cô cũng từng có thời gian qua lại gần 1 năm với tài tử Ben Affleck.

Mối quan hệ của cặp sao kết thúc chỉ sau 9 tháng hẹn hò

