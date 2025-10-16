Hoa hậu Đỗ Hà khóc nức nở khi nghe bố chồng chủ tịch nói điều này trong đám cưới

Sáng 16/10, lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân đã diễn ra tại Thanh Hoá - quê cô dâu. Đây chỉ là buổi lễ gặp gỡ giữa 2 bên gia đình, thực hiện các nghi thức truyền thống dưới dự chứng kiến của người thân. Một số nàng hậu thân thiết với Hoa hậu Đỗ Thị Hà như Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư... xuất hiện trong dàn bê tráp.

Trước khi tổ chức lễ cưới, Đỗ Hà rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa một lần nhắc về gia thế nhà chồng. Chính vì thế, buổi lễ ngày hôm nay chính là lần đầu 2 bên gia đình "ra mắt" công chúng. Gia đình nhà trai mang đến 9 tráp sính lễ trầu cau, trái cây, bánh phu thê, trà, rượu... đúng với phong tục truyền thống. Bố mẹ Đỗ Thị Hà trao vòng vàng cho cả con gái và con rể. Ngoài ra, gia đình 2 bên cũng trao nhiều vòng, nhẫn... làm của hồi môn cho 2 con.

Viết Vương và Đỗ Hà cuối cùng cũng chịu công khai mối quan hệ, Vbiz có cặp đôi trai tài gái giỏi

Hoa hậu Đỗ Hà giản dị trong ngày cưới

Hoa hậu Thanh Thuỷ bê tráp sính lễ trái cây

Mâm sính lễ của nhà trai mang cưới Đỗ Hà có trầu cau kết hình rồng - phụng

Các chi tiết trong mâm sính lễ đều được làm rất chỉn chu, hợp với màu sắc trang trí của nhà gái

Mâm sính lễ trà trong đám cưới có ý nghĩa là lời kính trọng của con cháu lên ông bà tổ tiên, xin chứng giám cho mối lương duyên của cặp đôi

Rượu xuất hiện trong đám cưới trưng cho những thử thách, trắc trở trong cuộc sống hôn nhân mà cô dâu chú rể sẽ cùng nhau vượt qua

Mâm bánh phu thê do Hoa hậu Kiều Duy bê trong đám cưới Đỗ Hà là biểu tượng của sự hòa hợp, gắn bó và tình cảm vợ chồng son sắt, thủy chung

Á hậu Ngọc Thảo cũng xuất hiện trong dàn bê 9 tráp Viết Vương hỏi cưới Đỗ Hà

Đặc biệt nhất, bố chồng của Hoa hậu Đỗ Hà - ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) cũng có lời phát biểu gây chú ý. Ông đại diện nhà trai giới thiệu những họ hàng, người thân góp mặt trong lễ nạp tài, sau đó trực tiếp nhắn nhủ đến Đỗ Hà và ông bà sui.

Cụ thể, bố của thiếu gia Viết Vương nói: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".

Màn phát biểu nhận cơn mưa lời khen của bố chồng Đỗ Hà (Nguồn: Tienphong)

Cô dâu khóc nức nở khi thực hiện các nghi thức trong ngày trọng đại

Bố mẹ chồng kín tiếng của Đỗ Thị Hà hiếm hoi lộ diện

Phần phát biểu của bố chồng Đỗ Thị Hà nhận được lời khen vì dùng câu từ rất chuẩn mực, khéo léo và phong cách nói chuyện rất bình tĩnh, rõ ràng. Qua cách bố Viết Vương thể hiện sự trân trọng, biết ơn với gia đình nhà gái vì đã nuôi dạy Đỗ Hà cũng chứng minh được tử tế, yêu thương mà nhà trai dành cho con dâu. Bố chồng của Đỗ Hà khẳng định cuộc hôn nhân này do 2 con lựa chọn, được sự đồng thuận của gia đình. Ngoài ra, nhiều người còn khen việc bố chồng Đỗ Hà chỉ liệt kê những lễ vật cơ bản, truyền thống... không "flex" vòng vàng hay sính lễ giá trị cũng thể hiện sự tinh tế, khiêm nhường.

Sau đó, bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng nói với nhà trai: "Con gái tôi ở tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới, tôi mong gia đình nhà trai chỉ bảo để các con trưởng thành, giúp ích cho gia đình, xã hội".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bật khóc khi nghe chia sẻ của 2 gia đình, thiếu gia Viết Vương liên tục có hành động lau nước mắt, ôm động viên vợ.