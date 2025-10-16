Lương Thu Trang làm mẹ đơn thân, con trai 11 tuổi sắp cao bằng mẹ, ra dáng soái ca nhí

Mới đây, Lương Thu Trang đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng con trai Minh Sơn - 11 tuổi trên đường phố. Nữ diễn viên bày tỏ tự hào, khen ngợi con trai sở hữu vẻ ngoài "tuyệt đối điện ảnh". "Trend này không đu thì có lỗi với zai của mẹ. Tuyệt đối điện ảnh", cô viết. Kèm theo đó, sao phim Hướng dương ngược nắng chia sẻ ảnh con trai từ lúc nhỏ đến thời điểm hiện tại.

Lương Thu Trang "đu trend" tiết lộ con trai đã lớn.

Lương Thu Trang cũng chia sẻ thêm con trai 11 tuổi, đã biết ngại chuyện được mẹ hôn hay mẹ đăng ảnh lên MXH. Cô hài hước viết: "Ở nhà xin gì cũng cho mà cứ ra đường là bị bật chế độ đề phòng là sao con?"



Con trai của Lương Thu Trang năm nay 11 tuổi.

Nhiều người dùng bật cười, đồng cảm với Lương Thu Trang và cho biết cậu bé đang ở độ tuổi dậy thì, chuyện con ngại tiếp xúc với ống kính máy ảnh, với người lạ là chuyện bình thường.

Lương Thu Trang, sinh năm 1990, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ và là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu và màn ảnh, cô từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Kết hôn sớm và ly hôn ở tuổi 24, nữ diễn viên vẫn luôn giữ thái độ tích cực, dành lời tốt đẹp khi nhắc đến chồng cũ.

Sau đổ vỡ, Lương Thu Trang lựa chọn làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai. Cậu bé gây chú ý bởi vẻ ngoài sáng sủa, chiều cao nổi bật và được nhận xét là “soái ca nhí” trong tương lai. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, con trai là nguồn động viên lớn nhất, luôn ở bên chia sẻ cùng mẹ trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi không bận rộn trên phim trường, Lương Thu Trang dành trọn thời gian cho con trai. Cuộc sống giản dị và ấm áp của hai mẹ con thỉnh thoảng được cô chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi và sự yêu mến từ khán giả.

Lương Thu Trang tiết lộ con trai không muốn mẹ làm diễn viên.

Lương Thu Trang từng chia sẻ chuyện con trai "dị ứng" khi mẹ đóng cảnh hôn trên màn ảnh. "À bây giờ bạn ấy 11 tuổi rồi. Và bạn có một quan điểm rất rõ ràng: 'Mẹ ơi, từ giờ trở đi, trước khi mẹ quay phim nào mẹ hôn ai, mẹ phải xin ý kiến con trước. Con không muốn môi của mẹ chạm vào môi của ai hết. Còn nếu mẹ đã chạm vào môi của ai rồi, mẹ đừng bao giờ thơm con nữa!'. Hôm trước con vừa nói thế xong.

Tôi nghĩ rằng đó là tín hiệu cho thấy con mình đã lớn. Con đã đến tuổi, con xem phim và con cảm nhận được. Như trước đây, xem là chỉ để nhìn thấy mẹ trên tivi. Tuy nhiên, bây giờ khi xem thì con biết được nội dung của phim và con hiểu ý nghĩa mọi hành động mẹ đang làm trong bộ phim. Thấy con mình đã lớn như vậy, tôi vừa vui nhưng cũng có chút băn khoăn", cô tiết lộ trong một bài phỏng vấn.

Nữ diễn viên cho biết con trai không muốn mẹ đi làm diễn viên vì mẹ hay đi sớm, về muộn, không có thời gian ở bên cạnh con. Khi Lương Thu Trang mệt mỏi, nằm bệt trong phòng, con trai mang cơm canh vào tận gường cho mẹ. Nữ diễn viên cũng hài hước tiết lộ con trai mong mẹ sớm có thêm em nhưng không muốn mẹ "đi thêm bước nữa".



