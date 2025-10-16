Ngoài màn phô diễn vòng 1 ngồn ngộn, 4 mỹ nhân TWICE chẳng làm được gì tại Victoria's Serect Show!

Sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), Victoria's Secret Show 2025 đã chính thức diễn ra tại Mỹ. Năm nay, khách mời biểu diễn ở show nội y hàng đầu thế giới là nhóm nhạc TWICE, với sự xuất hiện của 4 mỹ nhân Jihyo, Nayeon, Momo và Tzuyu. Màn chào sân Victoria's Secret của TWICE được kỳ vọng sẽ mang đến sự bùng nổ cho show nội y như cách mà Lisa (BLACKPINK) đã làm vào năm ngoái. Thế nhưng, TWICE lại gây thất vọng lớn. Tiết mục của họ tại Victoria's Secret Show nhạt nhẽo, không có gì đặc sắc, hát run rẩy, phát âm tiếng Anh không thuyết phục. Thậm chí, phần biểu diễn của TWICE còn bị netizen quốc tế đánh giá là ru ngủ, tuột mood, kém đẳng cấp và không năng lượng bằng "búp bê Mỹ" Madison Beer.

Điểm chú ý duy nhất của 4 mỹ nhân TWICE tại Victoria's Secret Show 2025 là nhan sắc xinh đẹp, dáng nuột chân dài và outfit khoe vòng 1 "tuyệt đối" bốc lửa từ thảm đỏ cho đến sân khấu chính. Trên MXH X, nhiều cư dân mạng đã thẳng thừng nhận xét "ngoài khoe vòng 1 ngồn ngộn, Jihyo, Nayeon, Momo và Tzuyu không còn gì khác tại Victoria's Secret Show 2025". Nhóm nữ Kpop này cũng được cho là không nhận được sự ưu ái và coi trọng của phía Victoria's Secret. 4 mỹ nhân nhóm TWICE không được đeo cánh thiên thần như đàn chị Lisa vào năm ngoái, phải dạt ra 2 bên biểu diễn để nhường sàn runway cho dàn mẫu nữ nóng bỏng.

TWICE trình diễn This is For và Strategy tại Victoria's Secret Show 2025

Jihyo, Nayeon, Momo và Tzuyu đổ bổ thảm hồng show nội y

4 nữ idol Kpop diện trang phục cắt xẻ khoe hình thể chuẩn

Jihyo gây sốt với mà khoe body "khét lẹt" qua bộ trang phục ren xuyên thấu gợi cảm

Dàn mỹ nhân TWICE diện outfit phô diễn vòng 1, chân dài, eo thon và dáng đẹp so đọ với dàn thiên thần nội y trên sàn runway

Tzuyu mặc áo trễ nãi, để lộ vòng 1 căng tràn nóng hừng hực trên sân khấu. Màn phô diễn gần như toàn bộ vòng 1 của nữ idol này khiến nhiều người bất ngờ

Body bốc lửa, nhìn muốn ngộp thở của em út nhóm TWICE

Không kém cạnh đồng đội, Nayeon cũng trưng trổ vòng 1 căng đầy khi biểu diễn trong show nội y

Không hở bạo như trên thảm đỏ, bước lên sân khấu biểu diễn, Jihyo chọn trang phục ít phô bày da thịt hơn, song cô cũng không quên để lộ vòng 1 lấp ló

Momo diện bodysuit o ép vòng 1 vô cùng quyến rũ

Sau tất cả thì ngoài màn khoe lợi thể hình thể với vòng 1 bốc lửa, TWICE không để lại dấu ấn gì cũng không có tiết mục biểu diễn bùng nổ như mong đợi tại Victoria's Serect show.

Nguồn: X