Ngoài màn phô diễn vòng 1 ngồn ngộn, 4 mỹ nhân TWICE chẳng làm được gì tại Victoria's Serect Show!

Sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), Victoria's Secret Show 2025 đã chính thức diễn ra tại Mỹ. Năm nay, khách mời biểu diễn ở show nội y hàng đầu thế giới là nhóm nhạc TWICE, với sự xuất hiện của 4 mỹ nhân Jihyo, Nayeon, Momo và Tzuyu. Màn chào sân Victoria's Secret của TWICE được kỳ vọng sẽ mang đến sự bùng nổ cho show nội y như cách mà Lisa (BLACKPINK) đã làm vào năm ngoái. Thế nhưng, TWICE lại gây thất vọng lớn. Tiết mục của họ tại Victoria's Secret Show nhạt nhẽo, không có gì đặc sắc, hát run rẩy, phát âm tiếng Anh không thuyết phục. Thậm chí, phần biểu diễn của TWICE còn bị netizen quốc tế đánh giá là ru ngủ, tuột mood, kém đẳng cấp và không năng lượng bằng "búp bê Mỹ" Madison Beer.
Điểm chú ý duy nhất của 4 mỹ nhân TWICE tại Victoria's Secret Show 2025 là nhan sắc xinh đẹp, dáng nuột chân dài và outfit khoe vòng 1 "tuyệt đối" bốc lửa từ thảm đỏ cho đến sân khấu chính. Trên MXH X, nhiều cư dân mạng đã thẳng thừng nhận xét "ngoài khoe vòng 1 ngồn ngộn, Jihyo, Nayeon, Momo và Tzuyu không còn gì khác tại Victoria's Secret Show 2025". Nhóm nữ Kpop này cũng được cho là không nhận được sự ưu ái và coi trọng của phía Victoria's Secret. 4 mỹ nhân nhóm TWICE không được đeo cánh thiên thần như đàn chị Lisa vào năm ngoái, phải dạt ra 2 bên biểu diễn để nhường sàn runway cho dàn mẫu nữ nóng bỏng.
TWICE trình diễn This is For và Strategy tại Victoria's Secret Show 2025
Jihyo, Nayeon, Momo và Tzuyu đổ bổ thảm hồng show nội y
Nguồn: X