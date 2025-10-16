Sao nam Running Man mắc ung thư

Sáng 16/10, tờ Koreaboo đưa tin, nam diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Yang Se Chan (Running Man) vừa xuất hiện trong đoạn video giới thiệu cho tập phát sóng tiếp theo của chương trình Problem Child in House. Trong video, sao nam Running Man bất ngờ tiết lộ, anh đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú suốt 12 năm qua. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn đang phải dùng thuốc để điều trị bệnh.

Theo lời Yang Se Chan, anh lần đầu phát hiện bệnh trong 1 lần đi khám sức khỏe hồi năm 2013: "Tôi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú cách đây 12 năm. Khi ấy tôi cùng 1 nhóm nghệ sĩ hài đi khám sức khỏe. Vào thời điểm đó, tôi đang tập luyện cho chương trình Comedy Big League thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Tôi thậm chí còn không có thời gian để buồn bã. Các đồng nghiệp khi đó đã cố gắng an ủi, cổ vũ tinh thần cho tôi".

Yang Se Chan bất ngờ tiết lộ chuyện anh được chẩn đoán mắc ung thư từ 12 năm trước trên sóng truyền hình

Yang Se Chan cho biết thêm tình trạng mệt mỏi chính là 1 trong những dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh ung thư tuyến giáp: "Vào 1 lần nọ, tôi đi làm sau khi ngủ liền 1 mạch 10 giờ đồng hồ liên tục. Ấy thế mà vẫn không thể ngừng ngáp tại nơi làm việc. Đó chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang đưa ra cảnh báo về tình trạng sức khỏe".

Nam diễn viên Jin Tae Hyun - 1 khách mời của show Problem Child in House - bày tỏ sự đồng cảm với Yang Se Chan: "Trong khoảng 3-4 năm, tôi thường cảm thấy kiệt sức vào mỗi buổi chiều. Sau khi trải qua ca phẫu thuật, cảm giác mệt mỏi đó đã biến mất".

Nam diễn viên Jin Tae Hyun cũng từng chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp, nhưng hiện đã thành công chiến thắng bệnh tật

Những chia sẻ của Yang Se Chan trong đoạn clip mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Nhiều người hâm mộ hy vọng nam nghệ sĩ sớm ngày bình phục hoàn toàn và không cần phải phụ thuộc vào thuốc.

Yang Se Chan sinh năm 1986, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 19 tuổi, là diễn viên hài có tiếng ở showbiz Hàn Quốc. Vào tháng 4/2017, anh dần trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi được thêm vào danh sách thành viên chính thức của Running Man và gắn bó với chương trình đến bây giờ. Trong những năm qua, Yang Se Chan luôn giữ tinh thần lạc quan, đồng thời mang đến năng lượng tích cực cho khán giả dù vẫn đang trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Yang Se Chan giành được nhiều tình cảm từ khán giả qua chương trình ăn khách Running Man

Nguồn: Koreaboo