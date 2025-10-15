Dù đã không còn hoạt động showbiz Việt rầm rộ như trước, Phan Như Thảo vẫn là cái tên được công chúng quan tâm bởi cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia Đức An. Doanh nhân đã trao cô tài sản giá trị hàng trăm tỷ, lui về chăm sóc gia đình và đứng sau hỗ trợ kinh doanh cho Phan Như Thảo.

Mới đây, Phan Như Thảo lên tiếng chia sẻ lý do sẽ không sinh thêm con. Người đẹp cho biết từng có ý định đẻ thêm 1 con trai nhưng chưa thực hiện được vì chồng đại gia Đức An không đồng ý việc thuê giúp việc mà muốn tự tay chăm sóc các con. Chính việc này khiến người đẹp sinh năm 1988 lo lắng ông xã sẽ quá bận rộn và mệt mỏi. Hiện tại cặp đôi đã có chung một con gái tên là Bồ Câu.

Cô cho hay: "Anh An là người không chịu thả con cho người khác. Với bé Bồ Câu thôi là ông không còn thời gian làm gì khác rồi mà giờ thêm đứa nữa chắc chết sớm. Tôi nghĩ kỹ và nhiều lắm rồi. Tôi đã nói bây giờ muốn sinh một bé con trai, vì nó sẽ thương mẹ lắm, con gái thương bố. Ông nói là muốn có con trai thì ok. Nhưng tôi nói sinh con trai thì phải có người giúp việc, thuê người giữ, anh không được giữ thì anh nói không, con anh tự giữ".

Kể từ khi kết hôn, Phan Như Thảo gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm lo gia đình và con gái nhỏ. Người đẹp 8x khiến không ít khán giả ngưỡng mộ khi được chồng yêu thương và cưng chiều hết mực.

Dù từng nhận về không ít lời bàn tán khi yêu đại gia Đức An hơn 26 tuổi nhưng Phan Như Thảo khẳng định chưa từng hối hận với lựa chọn này. Trong mắt cô, Đức An là người tinh tế, yêu thương gia đình và luôn biết cách khiến vợ cảm thấy an toàn.

Phan Như Thảo từng chia sẻ về nửa kia: "Ông xã tôi bây giờ chỉ ngồi chơi với con, đưa đón con đi học, ở nhà. Anh ấy có thể ngồi trong nhà ba tháng trời không ra khỏi cửa, chỉ cần nhìn thấy con gái đi tới đi lui là hạnh phúc lắm rồi. Vì anh ấy lớn tuổi rồi nên rất trân trọng từng giây từng phút bên vợ con".

Tính tới thời điểm hiện tại, vợ chồng Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An đã chung sống bên nhau hơn 8 năm

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1988 không hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào kinh doanh. Chia sẻ về lý do chuyển hướng từ người mẫu, diễn viên sang ngành thẩm mỹ, Phan Như Thảo cho hay: "Tôi luôn yêu cái đẹp - không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà là cảm giác tự tin, hạnh phúc khi một người phụ nữ biết mình xinh đẹp. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi muốn làm điều gì đó mang tính chữa lành và trao giá trị thật.

Nghề thẩm mỹ cho tôi cơ hội nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của khách hàng, khi họ soi gương và mỉm cười với chính mình". Người đẹp 8x cho biết cô đã nghiên cứu, trải nghiệm từng kỹ thuật spa một cách nghiêm túc.

