"Nữ diễn viên phim giờ vàng" đâm đơn ly hôn sau khi chồng bị bắt

Vào tháng 5/2019, nữ diễn viên Park Hae Mi chính thức ly hôn với người chồng Hwang Min sau 25 năm chung sống. Trước truyền thông, họ thông báo ly hôn theo thỏa thuận, hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên nguồn tin thân cận tiết lộ đôi vợ chồng này đã rạn nứt sau khi Hwang Min say rượu lái xe, gây tai nạn chết người và phải ngồi tù.

Vụ việc xảy ra vào tháng 8/2018 tại đường ven sông ở thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Hwang Min lái chiếc xe chở 4 hành khách với nồng độ cồn trong máu lên đến 0.104% (gấp đôi mức giới hạn pháp lý 0.05%). Chiếc xe này va chạm mạnh vào xe tải 25 tấn đỗ ven đường, dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân: nữ sinh viên đại học 20 tuổi và nam diễn viên Yoo Dae Sung 33 tuổi. 3 người khác bị thương nặng, trong đó có chính Hwang Min. Tòa án quận Uijeongbu đã tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam theo Luật Đặc biệt về Xử lý Tai nạn Giao thông.

Park Hae Mi ly hôn khi chồng đi tù vì say rượu lái xe

Đau đớn hơn, 2 nạn nhân tử vong chính là học trò của Park Hae Mi. Thay mặt chồng, nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 đứng ra nhận trách nhiệm, lo tang lễ cho 2 học trò, chi trả toàn bộ chi phí hậu sự. Ngôi sao phim giờ vàng cũng buộc phải rút khỏi các chương trình truyền hình và thay chồng lên tiếng xin lỗi khán giả. Còn Hwang Min phải chấp hành bản án tù 4 năm 6 tháng cho tội lỗi của mình.

Hwang Min - Park Hae Mi có 25 năm chung sống và có 1 người con trai chung, cùng 2 con trai riêng của nữ diễn viên từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Sau ly hôn, nữ diễn viên ngay lập tức trở lại sân khấu với vở nhạc kịch So What. Nhưng cô trở lại không phải vì khao khát ánh hào quang showbiz, mà vì gánh trên vai khoản nợ khổng lồ 1,5 tỷ won (gần 28 tỷ đồng). Đây là khoản tiền khắc phụ hậu quả vụ tai nạn, bao gồm tiền bồi thường, lo tang lễ cho gia đình nạn nhân và chi phí luật sư.

Park Hae Mi vội trở lại làm việc vì gánh nợ thay chồng

Trong 1 chương trình truyền hình, Park Hae Mi tiết lộ cô và con trai đang cùng nhau trả nợ, coi đó là "chủ đề cấm kỵ" trong nhà. Nữ diễn viên phim giờ vàng thậm chí còn bị lừa đảo thêm, dẫn đến nợ nần chồng chất. Nhưng Park Hae Mi vẫn kiên cường làm việc ở tuổi 60, thậm chí quả quyết: "Sẽ trả nợ đến chết". Cô thừa nhận phải có nợ thì mới có động lực sống chăm chỉ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì con trai sẽ khủng hoảng. Con trai nữ diễn viên rất căng thẳng vì tài chính eo hẹp, không thể kết hôn cho đến khi trả hết nợ.

Tình hình kinh tế của nữ diễn viên và con trai rất eo hẹp khi phải trả nợ

Park Hae Mi sinh năm 1964, được khán giả Việt Nam và châu Á biết đến qua vai diễn hài hước trong bộ phim ăn khách Gia Đình Là Số 1. Với lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng phim gia đình, góp phần tạo nên sức hút của thể loại "phim giờ vàng" – những chương trình phát sóng vào khung giờ cao điểm, thu hút hàng triệu khán giả. Trước đó, Park Hae Mi đã khẳng định tên tuổi trong làng nhạc kịch với hàng loạt vở diễn kinh điển như Mamma Mia!, Oh Carol!...