Từ năm 2018, pickleball đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Bộ môn kết hợp thú vị giữa cầu lông, bóng bàn và tennis này nhanh chóng được nhiều người ưa chuộng, trong đó có cả nhiều sao Việt.

Mới đây, 160 người gồm các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh như Hoa hậu, Á hậu, diễn viên, ca sĩ... đã tham gia giải Celebs Pickleball 2025 - sự kiện thể thao do Hội Nghệ sĩ tổ chức – vừa diễn ra sôi động tại TP.HCM. Dàn sao Vbiz xuất hiện tại sự kiện này là Hoa hậu Phan Thị Mơ, Hoa hậu Kiều Thúy Hằng, Á hậu Tuyết Nhi, Á hậu Thanh Hoài, ca sĩ Khánh Phương, ca sĩ Đặng Nhân, siêu mẫu Trần Thu Hằng, siêu mẫu Lê Thu An…

Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ đam mê vận động, lan tỏa lối sống lành mạnh và nâng cao nhận thức về việc rèn luyện sức khỏe, hướng tới một cuộc sống tích cực.

Giải Celebs Pickleball 2025 do Hội Nghệ sĩ tổ chức vừa được tổ chức tại TP.HCM

Sự kiện này quy tụ 160 người tham dự, là các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như Hoa hậu, Á hậu, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, KOLs…

Trong số các khách mời, siêu mẫu – nhà sản xuất phim Đào Lan Phương lại gây chú ý khi xuất hiện với bộ trang phục không giống ai trên sân pickleball. Thiết kế màu cam nổi bật này bị nhiều người cho rằng màu mè, nhiều chi tiết rườm rà không phù hợp với hoạt động thi đấu thể thao mà mang tính biểu diễn nhiều hơn.

Được biết, cô đã phối hợp với một nhà thiết kế, lấy cảm hứng từ phong cách Kpop để lên ý tưởng cho bộ trang phục này. Điều bất ngờ hơn chính là bộ trang phục này khiến siêu mẫu Đào Lan Phương nhận được danh hiệu Người đẹp thời trang.

Siêu mẫu Đào Lan Phương gây chú ý khi mặc bộ trang phục không giống ai trên sân pickleball

Netizen cho rằng trang phục này có nhiều chi tiết rườm rà, không phù hợp để chơi bộ môn pickleball

Tuy nhiên, sự thật rằng đây chỉ là bộ trang phục mặc khai mạc giải đấu của người đẹp. Còn ngay sau đó Lan Phương đã thay 1 bộ trang phục phù hợp hơn để thi đấu cùng các đồng nghiệp. Người đẹp chỉ muốn mang lại 1 chút dấu ấn và đầu tư cho màn xuất hiện lần này cảu mình mà thôi.

Đào Lan Phương chia sẻ từ khi chơi pickleball, cô cảm thấy cuộc sống trở nên năng động và vui tươi hơn nên thường xuyên tham gia các trận giao lưu cùng bạn bè

Đào Lan Phương sinh năm 1983, gia nhập giới giải trí sau khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Sau thời gian hoạt động, Đào Lan Phương lên xe hoa với doanh nhân Sammy Hoàng là con trai của tỉ phú Hoàng Kiều. Hiện tại, Đào Lan Phương xây dựng sự nghiệp riêng tại Việt Nam sau nhiều năm định cư ở Mỹ để chăm sóc cho gia đình.

Năm nay, Đào Lan Phương tiếp tục đồng hành cùng vợ chồng đạo diễn Victor Vũ – diễn viên Đinh Ngọc Diệp trong công tác sản xuất phim. Ngoài ra, cô cũng đang nghiên cứu để đầu tư vào một số lĩnh vực mới. Dự kiến vào tháng 12, Đào Lan Phương sẽ trở về Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm và đón Tết bên người thân.

Đào Lan Phương từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004