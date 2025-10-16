Thập niên 1980–1990, cặp đôi Thanh Thanh Tâm – Vũ Linh từng là “bảo chứng phòng vé” cho các sân khấu phía Nam nhưng ở tuổi 62, “ngọc nữ cải lương” năm nào nay đang mưu sinh bằng công việc làm nhân viên spa, sống cùng con sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ.

2 lần đổ vỡ hôn nhân, không còn muốn đi bước nữa

Thanh Thanh Tâm – tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh năm 1963 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: cha là NSƯT Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Ngay từ năm 4 tuổi, chị đã theo cha mẹ đi hát, năm 8 tuổi chính thức bước lên sân khấu và được mệnh danh là “thần đồng cải lương”.

Thanh Thanh Tâm thời trẻ,

Được mệnh danh là "ngọc nữ cải lương" Việt Nam.

Ở giai đoạn hoàng kim, Thanh Thanh Tâm ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như Kiều Nguyệt Nga, Đêm phán xét, Án Phi Giao, Chuyện cổ Bát Tràng… Cùng với cố NSƯT Vũ Linh, chị tạo nên cặp đào – kép ăn ý bậc nhất sân khấu miền Nam, được khán giả yêu mến nồng nhiệt.

Từng giành Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Thanh Thanh Tâm được giới chuyên môn đánh giá là giọng ca sáng, lối diễn có chiều sâu, vừa cổ điển vừa hiện đại. Nhưng nữ nghệ sĩ cho biết, mỗi lần gặp may mắn trên sân khấu thì chị lại gặp trắc trở trong tình cảm.

“Mỗi lần hào quang đến, y như rằng sau đó sẽ có điều không may mắn, nhất là chuyện tình cảm”, Thanh Thanh Tâm chia sẻ trên báo Thanh Niên.Thanh Thanh Tâm từng trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Lần đầu là năm 1981, chị kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng, có con gái tên Lưu Thị Ca Dao nhưng chia tay sau vài năm. Năm 2000, chị tái hôn với người ngoài giới nghệ thuật và sinh con trai út, song hạnh phúc cũng tan vỡ.

Trải qua nhiều biến cố, hiện nữ nghệ sĩ chọn sống một mình dù được nhiều người theo đuổi. Chị bày tỏ trên tờ Thanh Niên rằng, bản thân không còn tin vào hôn nhân. Chị nói: “Tôi thích sống một mình, tự do và không bị ràng buộc. Tôi quen tự lập rồi”.

Một thời cùng với Vũ Linh là cặp đôi vàng của sân khấu cải lương.

Nữ nghệ sĩ trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân.

62 tuổi vẫn đi làm nhân viên spa, ở nhà thuê

Năm 2012, sau khi mẹ qua đời, Thanh Thanh Tâm cùng hai con sang Mỹ định cư. Làm lại mọi thứ từ con số 0 ở tuổi 50 là một điều vô cùng vất vả, tủi thân nhất là khi phải mưu sinh bằng công việc lao động chân tay như: Phụ bếp, phục vụ bàn, rửa chén, làm nail, làm spa.

“Có lần bị quản lý nhỏ tuổi hơn mắng, tôi bật khóc rồi bỏ về. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại quay lại làm việc. Công việc nào cũng có lúc vui buồn. Tôi không nề hà chuyện làm tay chân, miễn sao có tiền nuôi con”, nữ nghệ sĩ kể trên báo Vietnamnet.

Hiện tại, chị làm việc tại một spa ở California, mỗi tuần 5 buổi, làm từ mát-xa mặt, nặn mụn đến chăm sóc móng. Mỗi khi có show cải lương, chị vẫn tham gia, dù mỗi năm chỉ vài lần.

Thanh Thanh Tâm cùng hai con hiện sống trong căn nhà thuê giá 2.000 USD/tháng (khoảng 52 triệu đồng). Dù có thể mua nhà, chị vẫn chọn thuê để tránh gánh nặng tài chính và linh hoạt hơn trong cuộc sống.

Hàng ngày, chị tự lo mọi việc – nấu ăn, dọn dẹp, sửa đồ hư, thậm chí tự thay bánh xe ô tô khi bị xẹp giữa đường vì không rành tiếng Anh để gọi cứu hộ. “Nhiều khi thấy tủi, nhưng rồi cũng quen. Còn sức thì phải cố thôi”, nữ nghệ sĩ tự động viên mình.

Làm đủ nghề để mưu sinh, từ bê phở, rửa bát, làm nail, spa...

Ở nhà thuê với giá 52 triệu đồng tiền Việt 1 tháng (tương đương 2.000 đô)

Thanh Thanh Tâm và các con.

Hiện sức khỏe của Thanh Thanh Tâm không tốt. Ở tuổi 62, chị bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, cao huyết áp – phải uống thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, chị vẫn làm việc đều, không muốn dựa vào con cái.

Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, trong lòng Thanh Thanh Tâm vẫn cháy lửa nghề. Chia sẻ trên tờ Vnexpresss, nữ nghệ sĩ cho biết, khi có thời gian, chị vẫn luyện giọng, xem lại các tuồng cũ và mong muốn được truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Bởi mong muốn của chị là vẫn được hát, được dạy hát và sống với nghề cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.