Ngày 14/10, diễn viên Băng Di khiến netizen đứng ngồi không yên khi thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân Justin Chiêm. Cô hạnh phúc viết: "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn: Tôi vẫn chưa unblock".

Trên trang cá nhân, Băng Di mới đây đã có động thái mới sau khi xác nhận chuẩn bị về chung một nhà với bạn trai doanh nhân. Cô cho biết bản thân đã đi "trốn" vì nhận được quá nhiều sự quan tâm chúc phúc từ mọi người.

"Di đã dùng hết 80% hướng ngoại để đăng hình tối qua, sau đó cô Di trốn vì mọi người quan tâm quá nhiều. Cô Di rất hạnh phúc và cảm ơn những lời chúc của mọi người", Băng Di viết.

Diễn viên Băng Di chia sẻ hình ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn vào ngày 14/10

Sau khi thông báo tin vui, cô thừa nhận đã phải đi trốn vì đã dùng hết 80% hướng ngoại, đột ngột nhận được quá nhiều sự quan tâm

Băng Di và bạn trai Justin Chiêm quen nhau thông qua một nhóm bạn chung. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và bắt đầu hẹn hò. Tính đến nay, cặp đôi đã gắn bó được 9 năm. Nữ diễn viên từng chia sẻ, bạn trai Việt kiều là người hiền lành, sâu sắc và rất thấu hiểu phụ nữ. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ gia đình và bạn bè hai bên.

Băng Di từng chia sẻ: "Lúc đầu mới quen nhau, Justin không nói được tiếng Việt, còn tiếng Anh của tôi chỉ có thể giao tiếp ở mức căn bản nên cả hai cũng có một số bất đồng về ngôn ngữ. Nhiều lúc tôi nói ý này nhưng anh ấy lại hiểu theo nghĩa khác, thế nên giai đoạn đầu, chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được về nhau".

Băng Di và bạn trai Justin Chiêm quen nhau thông qua một nhóm bạn chung

Cả hai có nhiều điểm chung, sự đồng điệu trong tính cách

Cặp đôi đã gắn bó bên nhau được gần 1 thập kỷ

Băng Di từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Tình khúc mùa thu, Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng... Dù góp mặt trong không ít dự án, song sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn chưa thật sự bứt phá. Phải đến năm 2018, tên tuổi Băng Di mới tạo được dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.

Bạn trai của Băng Di tên Justin Chiêm, sinh năm 1981 tại Việt Nam, có bố là người Hoa và mẹ là người Campuchia. Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam lập nghiệp và có cơ duyên gặp gỡ Băng Di. Hiện tại, Justin Chiêm là chủ sở hữu của nhiều nhà hàng, quán bar nổi tiếng tại TP.HCM. Anh cũng là bạn thân lâu năm của vợ chồng Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà.