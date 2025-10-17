Con gái út kín tiếng của Johnny Trí Nguyễn: Nhan sắc như Hoa hậu, đã dọn sang Mỹ ở riêng

Johnny Trí Nguyễn, tên thật Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974 tại Bình Dương. Năm 1982, anh cùng gia đình sang định cư tại Los Angeles, California (Mỹ) và lấy tên tiếng Anh là Johnny Trí Nguyễn.

Trước khi trở về Việt Nam, anh từng hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại với vai trò ca sĩ và cascadeur tại Hollywood. Khi về nước, Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Bẫy rồng và Tèo Em.

Johnny Trí Nguyễn từng là diễn viên được nhiều người yêu mến.

Sau bộ phim Fan cuồng (2016) đóng cùng Thái Hòa, nam diễn viên dần hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật trong nước, lui về sống kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Dung mạo khác lạ của Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 51.

Về đời tư, năm 2000, Johnny Trí Nguyễn kết hôn với ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Sau đó, cặp đôi có 2 cô con gái lần lượt là Minh Trang Hailey và Thanh An Tailor. Năm 2008, Johnny Trí Nguyễn và Vũ Lynn Cathy quyết định ly hôn sau 7 năm chung sống.

Sau khi bố mẹ chia tay, các con của Johnny Trí Nguyễn theo mẹ sang Mỹ sinh sống. Trong nhiều năm qua, nam diễn viên hầu như không chia sẻ nhiều về hai con gái trước công chúng.

Con gái út của Johnny Trí Nguyễn được khen xinh như Hoa hậu.

Con gái út của anh, Thanh An Tailor, gần đây gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, đường nét gương mặt lai Tây, thừa hưởng nhiều nét nổi bật từ người cha nổi tiếng. Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ về ái nữ: “Cô út lớn rồi, cũng đam mê theo diễn xuất, làm phim.”

Sau khi nam diễn viên đăng tải hình ảnh của con gái, nhiều khán giả bất ngờ vì Thanh An nay đã trưởng thành và sở hữu vẻ đẹp cuốn hút chẳng kém minh tinh. Không ít người còn hài hước “ứng tuyển làm con rể”, khiến phần bình luận dưới bài đăng trở nên sôi nổi. Hiện tại, Thanh An đang sống và làm việc ở Mỹ.

Một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng như: “Con gái thần thái như minh tinh”, “Anh Trí mở cuộc thi kén rể đi”, “Nhiều bạn nam tự gọi anh Trí là ba luôn”, “Con gái thừa hưởng nét đẹp của ba hồi trẻ”...

Johnny Trí Nguyễn bên 2 con gái.

Con gái lớn của Johnny Trí Nguyễn là Minh Trang Hailey, năm nay khoảng 22 tuổi. Cô là con của nam diễn viên với người vợ đầu - ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Sau khi cha mẹ ly hôn năm 2008, Minh Trang cùng em gái ra ở riêng và chủ yếu sinh sống tại Mỹ cùng mẹ.

Johnny Trí Nguyễn bên các con lúc nhỏ.

Dù xa cách địa lý, hai cha con vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại và video call. Mỗi khi có dịp về Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn luôn dành thời gian đưa con đi chơi, khám phá quê hương. Minh Trang được biết đến là người yêu thích sáng tác văn học, từng hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay khi còn khá trẻ.

Không đi theo con đường nghệ thuật như cha, Minh Trang chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung học tập và nuôi dưỡng đam mê viết lách. Johnny Trí Nguyễn nhiều lần bày tỏ niềm tự hào và tình cảm sâu sắc dành cho hai con gái của mình.