Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Kbiz: BLACKPINK trượt gần hết!

Mới đây, trang web Rankingoo của Nhật Bản đã gây chú ý khi tuyên bố bảng xếp hạng nhan sắc "Top 10 mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn". Theo đó, nhiều cái tên đình đám của Kbiz đã được gọi tên, khiến dân tình phải "tâm phục khẩu phục". Thế nhưng, việc chỉ có một cái tên duy nhất của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK lọt top, hơn nữa lại không "chen" nổi vào 5 ghế đầu cũng gây bàn tán trên mạng xã hội.

10. Park Min Young

Park Min Young vốn là một trong những mỹ nhân xứ Hàn được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào, thần thái sang trọng cùng lối diễn xuất duyên dáng. Nữ diễn viên sinh năm 1986 luôn được nhắc đến như một "nữ thần dao kéo thành công" của Kbiz. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua hàng loạt bộ phim đình đám như Thư Ký Kim Sao Thế?, Healer, Her Private Life…

Trong khoảng thời gian gần đây, Park Min Young khiến dân tình lo lắng vì ép cân quá đà để đóng phim. Cô nhiều lần lộ thân hình gầy guộc, khuôn mặt hốc hác và vóc dáng thiếu sức sống khi tham dự sự kiện, khác hẳn so với hình ảnh rạng rỡ, đầy sức sống trước đây. Cũng may là chỉ cần "có da có thịt" thêm chút xíu, Park Min Young lại xinh tươi trở lại và vẫn là hình mẫu nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

9. Kim Ji Won

Người đẹp 9X Kim Ji Won được mệnh danh là một trong những "bảo chứng visual" trên màn ảnh xứ Hàn. Sở hữu làn da trắng ngần, nụ cười trong trẻo, ánh mắt tràn đầy sức hút và khí chất sang chảnh, cô dễ dàng khiến công chúng phải say mê, được ví như chuẩn mực của "nữ thần" thế hệ mới.

Ngoài visual gây thương nhớ, Kim Ji Won còn được khen ngợi hết lời với phong cách thời trang thanh lịch, tối giản nhưng vẫn rất tinh tế và sang trọng. Cô là gương mặt được nhiều tạp chí và nhãn hàng thời trang yêu thích.

8. Kim Yoo Jung

Từ "diễn viên nhí đẹp nhất Hàn Quốc", Kim Yoo Jung đã dậy thì hết sức thành công và trở thành "em gái quốc dân" vạn người mê của showbiz xứ kim chi. Với gương mặt rạng rỡ, thần thái vừa cổ điển vừa hiện đại, người đẹp này khiến khán giả phải xao xuyến qua những tác phẩm như The Moon That Embraces the Sun (2012), Love in the Moonlight (2016), 20th Century Girl (2022)…

Giờ đây, Kim Yoo Jung đang gặt hái nhiều thành công rực rỡ, là cái tên sáng chói trong thế hệ mới của làng giải trí Hàn Quốc.

7. Park Shin Hye

Cũng như Kim Yoo Jung, Park Shin Hye thuộc số ít những sao nhí gặt hái thành công rực rỡ sau khi trưởng thành. Gương mặt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, đậm chất "tình đầu" và sự nghiệp sạch giúp cô trở thành hình mẫu của mọi chàng trai xứ Hàn - người bạn gái trong mơ, người con dâu lý tưởng.

Suốt nhiều năm qua, Park Shin Hye vẫn luôn được yêu mến bởi hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ và lối diễn xuất tự nhiên. Thậm chí, dù đã là vợ người ta, tình cảm mà người hâm mộ dành cho nữ diễn viên You're Beautiful vẫn chẳng hề vơi bớt tẹo nào.

6. Jisoo

Jisoo là "mẩu" duy nhất của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK được lọt vào danh sách này, so kè nhan sắc với hội mỹ nhân hàng đầu Kbiz. Sở hữu gương mặt xinh đẹp không góc chết và khí chất hơn người, Jisoo khiến netizen khen ngợi hết lời, đặt cho những danh hiệu mỹ miều như "Mỹ nhân đẹp nhất BLACKPINK", "Hoa hậu Kpop", "Dior sống"…

Thật tiếc nuối là trong bảng xếp hạng lần này, thành viên nhóm "hắc hường" chỉ đành ngậm ngùi dừng lại ở vị trí thứ 6, dù chênh lệch số phiếu bầu rất nhỏ với người đang ngồi ở ghế thứ 5.

5. Kim Tae Hee

Kim Tae Hee là một trong những tường thành nhan sắc của Kbiz và cũng rất được lòng netizen xứ sở hoa anh đào. Mỹ nhân Chuyện Tình Harvard luôn được coi là hình mẫu nhan sắc chuẩn mực: thông minh, giàu có, dịu dàng và đẳng cấp. Thậm chí, trong suốt thời gian dài, người Hàn có câu cửa miệng: "Đẹp như Kim Tae Hee".

Bà xã Bi Rain từng nhiều lần lọt top TC Candler và cũng luôn nằm trong nhóm 10 gương mặt đẹp nhất ở các BXH nhan sắc Hàn Quốc. Không cần ăn vận cầu kỳ, Kim Tae Hee vẫn tỏa sáng nhờ nét đẹp sang trọng và đôi mắt hiền. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay từ đầu, mà là thứ khiến ai cũng phải thừa nhận: đây là nhan sắc "chuẩn Hàn" không bao giờ lỗi thời.

4. Jang Won Young

Từ lúc mới debut đến nay, Jang Won Young vô số lần lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội nhờ nhan sắc đỉnh cao. Sở hữu gương mặt đẹp búp bê, vóc dáng dong dỏng 1m74 và ngoại hình hoàn hảo đến từng milimet, cô được mệnh danh là "công chúa đẹp nhất Kpop", khiến hội anti cũng chẳng thể nào soi mói nổi.

Thành viên nhóm IVE hoàn toàn xứng đáng là top visual trong dàn idol thế hệ mới, khiến công chúng phải say đắm với những giây phút tỏa sáng trên sân khấu.

3. Yoona

Là thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD, Yoona đốn tim bao người với nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào, nụ cười có sức hút khó cưỡng. Nhiều năm hoạt động trong showbiz, người đẹp này lúc nào cũng khiến cho công chúng phải "wow" với ngoại hình đậm chất "tình đầu".

Không chỉ sở hữu visual nổi trội, Yoona còn được yêu mến bởi sự chăm chỉ, nỗ lực và tài năng. Cô đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh cũng như thời trang, chứng minh bản thân là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của Kbiz.

2. Karina

Karina (tên thật là Yoo Jimin) là một nữ idol nổi tiếng, trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Kpop aespa thuộc công ty SM Entertainment. Cô được biết đến rộng rãi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như AI, tài năng toàn diện và sức hút mạnh mẽ trên sân khấu.

Karina được coi là một trong những cái tên tiềm năng nhất trong giới thần tượng thế hệ mới của xứ sở kim chi, được kỳ vọng sẽ bắt kịp các đàn chị nhóm BLACKPINK về sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

1. Tzuyu

Đứng đầu bảng xếp hạng là Tzuyu – thành viên của nhóm nhạc TWICE. Nữ idol này vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh thoát, khí chất trong trẻo và cặp "kiếm Nhật" mướt mắt. Năm 2019, Tzuyu đã vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám trên toàn cầu, được TC Candler vinh danh là "Gương mặt đẹp nhất thế giới". Rõ ràng, cô gái nhóm TWICE cũng rất được lòng công chúng Nhật Bản nên mới chiến thắng hàng loạt mỹ nhân nức tiếng, giành được vòng nguyệt quế trong cuộc bầu chọn sắc đẹp này.

Mới đây, Tzuyu cùng các thành viên trong nhóm còn được tham gia biểu diễn trên sân khấu Victoria's Secret và gây bão với khoảnh khắc sexy nghẹt thở.

Nguồn: QQ