Bà xã Justin Bieber bị "tiêu chuẩn kép" trong drama ghẻ lạnh Rosé (BLACKPINK)

Hailey Bieber đang bị chỉ trích gay gắt trong drama "bơ đẹp" Rosé (BLACKPINK) tại show diễn Saint Laurent trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Tuy nhiên đến nay, nhiều người cho rằng bà xã Justin Bieber đang bị "chuyện bé xé ra to", đối xử theo tiêu chuẩn kép.

Cụ thể, tạp chí Elle Singapore cũng cắt bỏ Hailey Bieber khỏi khung hình như Elle UK cắt bỏ ảnh Rosé. Nhưng thay vì bị chỉ trích và phải đưa ra lời xin lỗi như Elle UK, Elle Singapore vẫn "bình an vô sự". Hailey Bieber bị chỉ trích vì "bơ" và có cử chỉ gọi khá thiếu tôn trọng Rosé, nhưng những góc quay tại sự kiện đã chứng tỏ cô có nghiêng đầu ra, cố bắt chuyện với giọng ca BLACKPINK. Cử chỉ tay gây hiểu lầm do sự khác biệt văn hóa Á - Âu. Trong văn hóa Âu Mỹ, cử chỉ tay của Hailey Bieber chỉ đơn giản mang ý nghĩa gọi Rosé xích lại gần hơn mà thôi.

Hailey Bieber bị Elle Singapore cắt ảnh nhưng không tạo nên làn sóng ồn ào như Rosé

Cô cũng nghiêng đầu ra cố bắt chuyện với Rosé tại sự kiện

Cử chỉ tay này trong văn hóa Âu Mỹ không được xem là bất lịch sự

Vào ngày 30/9, Rosé đã đổ bộ show diễn Saint Laurent trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Tuy nhiên, trang phục, tóc tai của nữ idol đã gây ra nhiều sự tranh cãi. Nhiều người cho rằng chiếc "váy ngủ" cô mặc quá xấu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là sự lựa chọn táo bạo, tôn dáng sexy.

Chưa dừng lại tại đây, khán giả phát hiện giọng ca BLACKPINK bị Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz "bơ đẹp". Dù Rosé ngồi ngay bên cạnh họ nhưng họ coi cô như không khí, không hề tồn tại, chỉ trò chuyện rôm rả với nhau. Ở nhiều khoảnh khắc, "đóa hồng nước Úc" trông lạc lõng, bối rối khi không thể hòa nhập với nhóm 3 ngôi sao trên.

Hailey Bieber có nỗ lực nghiêng đầu bắt chuyện với Rosé, nhưng lại vấp phải Charli XCX chẳng hề nhúc nhích. Charli XCX tiếp tục bị chỉ trích khi đăng bức ảnh "dìm" Rosé trong bóng tối triệt để, coi cô như cái bóng mờ nhạt làm nền cho mình. Sau khi bị chỉ trích, nữ ca sĩ này lại đăng đến 3 tấm ảnh chụp chung với Rosé như thể thân thiết lắm. Zoe Kravitz thì bị chỉ trích có cử chỉ khiếm nhã để gọi Rosé lại chụp ảnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng vấn đề chỉ nằm ở sự khác biệt văn hóa, cử chỉ của Zoe Kravitz trong văn hóa Âu Mỹ không hề mất lịch sự.

Nghiêm trọng hơn, tạp chí Elle UK còn cắt hẳn Rosé ra khỏi ảnh chung, chỉ còn lại Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz. Hành động này bị cho là phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc nghiêm trọng. Đến nay, những nhân vật trong drama này đều lờ đi sự việc, không hề lên tiếng.