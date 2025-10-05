Tới lượt Suzy bị tẩy chay

Ngày 5/10, tờ Sohu đưa tin làn sóng tẩy chay sao Hàn tiếp tục dâng cao ở Trung Quốc. Cái tên bị dân tình xứ Trung yêu cầu cấm sóng lần này là Suzy. Nguyên nhân công chúng quay xe với "tình đầu quốc dân" là vì bộ phim Genie, Make A Wish vừa lên sóng mà cô đóng chính bị phát hiện có tình tiết bôi nhọ Trung Quốc. Cụ thể, cốt truyện và bối cảnh của phim không liên quan gì đến Trung Quốc, nhưng các nhân vật phản diện lại nói tiếng Trung khiến khán giả xứ tỷ dân vô cùng bức xúc.

Không chỉ vậy, netizen càng ghét bỏ Suzy nhiều hơn khi phát hiện cô không chỉ 1 mà có đến tận 3 lần đóng phim chứa tình tiết lệch lạc, cố ý hạ thấp Trung Quốc. Trước Genie, Make A Wish, nữ diễn viên từng diễn xuất trong BaekDu Mountain (Núi trường bạch, 2019), Anna (2022) - 2 bộ phim đều có nội dung gây tranh cãi về Trung Quốc. Điều này khiến Suzy nhận cơn mưa gạch đá. Công chúng xứ tỷ dân đang yêu cầu các nhãn hàng gỡ bỏ tất cả hình ảnh quảng cáo của "tình đầu quốc dân" tại Trung Quốc. Trước cơn bão bị công kích dữ dội ở Trung Quốc, Suzy chưa có bất kỳ động thái hay phản hồi nào.

Suzy là minh tinh Hàn Quốc tiếp theo bị tẩy chay ở Trung Quốc

Là 1 trong những mỹ nhân đẹp nhất giới giải trí Hàn Quốc đương đại, Suzy không chỉ nổi tiếng ở xứ kim chi mà còn nhận được sự yêu mến của khán giả Trung Quốc. Trước đây, cô nhiều lần sang Trung Quốc tham gia sự kiện, biểu diễn, nhận giải thưởng cũng như có những hợp đồng quảng cáo béo bở. Do đó, người hâm mộ xứ tỷ dân vô cùng thất vọng khi Suzy liên tục góp mặt trong những dự án phim có tình tiết, nội dung hạ thấp Trung Quốc.

Suzy đánh mất thiện cảm trong mắt người hâm mộ Trung Quốc

Các sao Hàn bị tẩy chay diện rộng ở Trung Quốc vào khoảng gần cuối tháng 9. Nguồn cơn bắt đầu từ việc tác phẩm Tempest và Ngự Trù Của Bạo Chúa mà Jeon Ji Hyun, Yoona (SNSD) đóng chính xuất hiện nhan nhản tình tiết và câu thoại hạ thấp, coi thường và xúc phạm Trung Quốc, khiến khán giả xứ tỷ dân vô cùng phẫn nộ.

Sau lùm xùm của các minh tinh Hàn vừa qua, khán giả Trung Quốc đã mạnh mẽ yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa thay lệnh "hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc) thành lệnh "cấm Hàn". Trong đó, Jeon Ji Hyun đã bị xóa sổ sạch sẽ hình ảnh, Yoona vào top sao Hàn bị ghét nhất ở Trung Quốc, Song Hye Kyo lại mất 1 dự án phim khủng và loạt hợp đồng quảng cáo với các đối tác Trung Quốc. Với tình hình căng thẳng như hiện tại, các nghệ sĩ xứ kim chi cũng như công ty giải trí Hàn Quốc gần như bít cửa hoạt động, không có cơ hội kiếm tiền ở thị trường Trung Quốc.

Jeon Ji Hyun, Yoona, Song Hye Kyo đang là những cái tên bị ghét bỏ ở Trung Quốc

