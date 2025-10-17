Baifern Pimchanok dứt tình với Nine Naphat

Tháng 7/2024, Nine Naphat mở họp báo khóc nghẹn tuyên bố chia tay Baifern Pimchanok. Nguyên nhân chia tay được đồn đoán là do mẹ Nine Naphat không thích Baifern Pimchanok và luôn muốn anh chấm dứt cuộc tình này. Việc bị ép buộc đường ai nấy đi khiến cặp sao vô cùng đau khổ. Trong đó, ngọc nữ hàng đầu xứ chùa vàng được tiết lộ rất buồn bã, mệt mỏi và tổn thương vì tan nát với Nine Naphat. Bởi lẽ, Baifern là người luôn hết lòng với bạn trai và gia đình Nine Naphat. Cô từng nghẹn ngào chia sẻ việc chuyện chia tay là quyết định khó khăn, và hy vọng mọi người cho cô thêm thời gian để tự chữa lành trái tim.

Hơn 1 năm sau khi gặp biến cố tình cảm, trong cuộc gặp gỡ truyền thông mới đây, khi nhận được câu hỏi có cảm thấy "vấn đề lớn" nếu tái hợp tác với Nine Naphat hay không, Baifern Pimchanok đã đứt khoát cho biết bản thân đã bước ra khỏi bóng tối của cuộc tình đổ vỡ. Do đó, cô sẵn sàng làm việc chung trở lại người cũ. "Tôi hết buồn rồi. Hợp tác với Nine sao, không thành vấn đề, nhưng hiện tại không được bởi năm nay lịch trình của tôi kín rồi", nữ diễn viên phim Chiếc Lá Cuốn Bay chia sẻ. Trên MXH, nhiều người khen ngợi Baifern Pimchanok có màn ứng xử quá khéo léo, xứng đáng nhận được 100 điểm khi bị hỏi về tình cũ.

Baifern Pimchanok cho biết cô đã hết buồn vì Nine Naphat

... và sẵn sàng hợp tác cùng bạn trai cũ trong tương lai

Baifern - Nine hợp tác trong 2 bộ phim Friend Zone, Sợi Dây Hoàng Lan. Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi nữ đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh thích Baifern thời gian dài nhưng không dám tỏ tình. Đến ngày 10/12/2022, cặp sao bị bắt gặp hẹn hò ở 1 khu chợ và chính thức công khai chuyện tình cảm. Baifern - Nine từng được xem 1 trong những cặp đôi đẹp, quyền lực và được ủng hộ nhất xứ sở chùa vàng nói riêng và châu Á nói chung. Người hâm mộ luôn hào hứng dõi theo cặp đôi này vì tình cảm chân thành của họ dành cho nhau và những màn tương tác dễ thương, đầy tự nhiên và ngọt như mật.

Sau chuyến du lịch ở Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, ngọc nữ Tbiz gây hoang mang khi đăng thông điệp "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này", đồng thời né tránh trả lời câu hỏi về bạn trai. Đến chiều 4/7/2024, Nine Naphat đã chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Mỹ nam sinh năm 1996 chia sẻ nguyên nhân là anh chưa thể quản lý và cân bằng tốt mối quan hệ giữa gia đình và tình yêu.

Nine Naphat khóc nức nở sau họp báo tuyên bố chia tay Baifern Pimchanok

Netizen khắp nơi khóc ròng tiếc nuối vì Nine - Baifern đã không còn ở bên nhau

Thông tin Nine Naphat và Baifern Pimchanok chia tay gây chấn động showbiz xứ chùa vàng, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Lý do là chỉ khoảng nửa tháng trước, họ còn cùng nhau đi du lịch và chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật hạnh phúc. Theo tờ Thairath, lý do hai ngôi sao chia tay là mẹ của Nine Naphat không còn ủng hộ mối quan hệ này.

Bà Pimpaka Siangsomboon (hay còn gọi là Moo Pimpaka) từng động viên con trai Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà cũng ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy "rất cô đơn". Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat lại bị mẹ ép chia tay bạn gái. Trước Baifern Pimchanok, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai "đứt gánh" với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Mối quan hệ của cặp sao hàng đầu cũng từ đó kết thúc trong ồn ào "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Thái Lan. Tuy nhiên, nguyên nhân Baifern và Nine đổ vỡ chỉ là suy đoán của truyền thông, còn sự thật ra sao thì chỉ những người trong cuộc mới rõ.

Bà Pimpaka Siangsomboon được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ

Nguồn: Thairath