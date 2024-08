Nine Naphat vừa tuyên bố cắt đứt hoàn toàn, Baifern Pimchanok liền có động thái gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Baifern Pimchanok có đăng tải 4 bức hình chân dung khoe nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười quyến rũ.

Đây là bài đăng đầu tiên của Baifern Pimchanok kể từ sau khi Nine Naphat tuyên bố cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nữ diễn viên.

Baifern Pimchanok khoe hình ảnh xinh đẹp cùng dòng trạng thái gây chú ý

Đi kèm với loạt hình ảnh xinh đẹp, Baifern Pimchanok cũng chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý với nội dung: "You carry so much love in your heart. Give some to yourself" cùng icon mặt cười (Tạm dịch: Bạn là con người giàu tình cảm, vậy hãy dành điều đó cho bản thân).

Bên dưới bài đăng, Baifern Pimchanok nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng: "Yêu bản thân hơn để không bị tổn thương", "chị xứng đáng có nụ cười đẹp, cô gái xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ, yêu chị", "yêu bản thân chính là tình yêu tuyệt vời nhất", "yêu và chăm sóc tốt cho bản thân"... Đa số cư dân mạng đều bày tỏ hy vọng Baifern Pimchanok sẽ vượt qua cũng như tự yêu lấy bản thân hơn.

Nine Naphat tuyên bố, anh cùng Baifern Pimchanok đã cắt đứt hoàn toàn

Trước đó, trong lần xuất hiện tại 1 sự kiện, Nine Naphat đã tuyên bố rằng, anh cùng Baifern Pimchanok hiện giờ đã cắt đứt mối quan hệ hoàn toàn. Cả hai không còn gặp gỡ và liên lạc với nhau.

Từ tuyên bố này nhiều người cho rằng, Nine Naphat và Baifern Pimchanok sẽ không còn khả năng tái hợp trong tương lai. Nam diễn viên hiện giờ cũng không còn tiếp tục tương tác dưới mỗi bài đăng của Baifern Pimchanok.

Theo đó, thời gian trước kể cả khi tuyên bố chia tay và quay về mối quan hệ bạn bè, Nine Naphat vẫn "thả tim" dưới mỗi bài đăng của bạn gái cũ. Tuy nhiên, hành động này của nam diễn viên lại nhận về sự chỉ trích từ công chúng, người hâm mộ. Họ cho rằng, khi đã chia tay thì Nine Naphat nên dừng quan tâm để Baifern Pimchanok sớm vượt qua nỗi đau.