Baifern xả ảnh du lịch hậu chia tay, Nine Naphat có hành động gây tranh cãi với tình cũ

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày Nine Naphat và Baifern Pimchanok chính thức thông báo chia tay. Đến nay, cả 2 đã quay trở lại với công việc và cuộc sống như bình thường. Trên trang cá nhân, Baifern đã đăng loạt ảnh cô đi du lịch xả hơi, "chữa lành" ở Anh Quốc. Nữ diễn viên vẫn toả sáng với nhan sắc xinh đẹp nhưng dường như gương mặt cô có nét buồn bã hơn.

Điều bất ngờ là Nine Naphat đã vào "thả tim" những bức ảnh này như thời họ còn bên nhau. Tuy nhiên hành động của Nine không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng khi cả 2 đã chia tay thì Nine nên tôn trọng bầu trời riêng của Baifern. Hành động "thả tim" của anh có thể khiến Baifern cảm thấy khó chịu hoặc đau buồn, tổn thương trong quá trình chữa lành hậu chia tay.

Baifern đăng ảnh đi du lịch nhưng dường như gương mặt cô phảng phất nét buồn bã

Mỹ nhân này đang "chữa lành" hậu chia tay...

... thì bất ngờ được người yêu cũ vào "thả tim"

Cặp đôi vàng Baifern - Nine hợp tác trong 2 bộ phim Friend Zone, Sợi Dây Hoàng Lan và có tình yêu vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên trong những ngày qua, netizen châu Á đứng ngồi không yên trước tin đồn cặp đôi vàng Baifern Pimchanok - Nine Naphat chia tay. Theo thông tin, cả hai kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ vừa qua. Baifern đăng thông điệp "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này" đồng thời né tránh trả lời câu hỏi về bạn trai.

Đến ngày 26/6, Nine đăng thông điệp "cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp", "giải quyết vấn đề" đồng thời cho biết những tin đồn làm gia đình 2 bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sở dĩ Nine nói điều này vì nhiều netizen nghi ngờ đây là câu chuyện "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Thái Lan. Bà Pimpaka Siangsomboon được cho là nguyên nhân khiến Nine - Baifern chia tay.

Bà Pimpaka Siangsomboon được cho là nguyên nhân khiến Nine - Baifern chia tay.

Đến ngày 4/7, Nine Naphat tổ chức họp báo chính thức. Bắt đầu buổi họp báo, nam thần 9X cho biết: "Tôi và Baifern đã bàn bạc và quyết định kết thúc quay lại làm bạn bè". Về nguyên nhân chia tay, Nine Naphat phủ nhận việc mẹ nam diễn viên là lý do khiến cặp đôi đường ai nấy đi. Anh cho hay: "Không cần đổ lỗi cho ai cả, là do bản thân tôi chưa quản lý và xử lý ổn thỏa các mối quan hệ".

Nine phủ nhận chuyện bị mẹ bắt chia tay

Khi được phóng viên hỏi về thời điểm cả hai chia tay, Nine Naphat cho biết không nói rõ được. Anh chỉ tiết lộ rằng mọi việc xảy ra dựa trên cơ sở tình cảm và mong muốn tốt đẹp cả hai luôn dành cho nhau. Bên cạnh đó, khi được hỏi về vấn đề gia đình và mẹ Moo, Nine Naphat cho hay: "Như mọi người đã biết, mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, mẹ rất giỏi và tôi đã sống với mẹ từ nhỏ. Giống như nhiều gia đình khác, có một số chuyện xảy ra trong gia đình tôi, có chuyện bản thân tôi xử lý được nhưng có những chuyện chưa thể giải quyết. Tôi xin không đề cập chi tiết vì đó là chuyện riêng tư của gia đình mình".

Cũng trong buổi phỏng vấn, Nine Naphat dành những lời khen "có cánh" cho Baifern. Anh khen cô dễ thương, là một người con hiếu thảo và luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác trước cả cảm nhận của mình. Ngoài ra, Nine còn cho biết: "Baifern rất giỏi, làm việc trong làng giải trí đã hơn 10 năm và luôn đối xử thật lòng với tất cả mọi người. Tôi rất may mắn khi quen biết Baifern, làm bạn cô ấy. Chúng tôi hẹn hò và có những ký ức vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cả hai quyết định trở lại làm bạn nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai, chúng tôi sẽ không ủng hộ và nói chuyện với nhau. Không phải như vậy".

Netizen khắp nơi khóc ròng tiếc nuối vì Nine - Baifern đã không còn ở bên nhau

Nguồn: Instagram