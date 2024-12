Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Baifern Pimchanok thua Bạch Lộc vì chiếc váy phản chủ, visual như AI của "búp bê Cbiz" đè bẹp Ngu Thư Hân

Chiều tối 7/12, Đêm hội gào thét Iqiyi - 1 trong những sự kiện giải trí lớn của showbiz Trung Quốc vào dịp cuối năm - diễn ra với sự quy tụ của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Baifern Pimchanok, Lưu Thi Thi, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc, Điền Hi Vi, Đặng Vi, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Thừa Lỗi, Trần Triết Viễn... Thảm đỏ là phần được công chúng mong đợi nhất với những màn phô diễn nhan sắc, "chặt chém" váy áo của dàn mỹ nhân.

Trong đó, cuộc đụng độ của Baifern Pimchanok và Bạch Lộc nhận được sự chú ý lớn. Từng "chìm nghỉm", thua đau trong lần đọ sắc với Baifern Pimchanok tại sự kiện ở Thái Lan vào tháng 11, Bạch Lộc giờ đã "phục thù" thành công. Visual phát sáng, diễm lệ như công chúa của cô tại Đêm hội gào thét Iqiyi làm fan vô cùng hãnh diện. Baifern Pimchanok xuất hiện với dung mạo ngọt ngào yêu kiều, nhan sắc tỏa sáng dưới ống kính của phóng viên. Dù vậy, chiếc váy "phản chủ" đã cô kém hoàn hảo, có ngấn mỡ ở eo. Bên cạnh đó, "búp bê" Điền Hi Vi cũng chiếm spotlight với diện mạo xinh đẹp khó chê, thần thái cực slay và gợi cảm. Đáng chú ý, là tiểu hoa đán hot nhất hiện nay nhưng màn xuất hiện của Ngu Thư Hân trên thảm đỏ lại kém "bùng nổ", không thể so đọ với Bạch Lộc hay Điền Hi Vi. Ngu Thư Hân cùng "mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" Dương Siêu Việt là 2 sao nữ có tạo hình gây thất vọng nhất tại Đêm hội gào thét Iqiyi.

Baifern Pimchanok tiến vào thảm đỏ trong sự hò reo của khán giả xứ Trung

Nhan sắc Baifern Pimchanok chưa từng khiến công chúng thất vọng

Cô xuất hiện trên thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Bộ váy đính đá làm nổi bật làn da trắng phát sáng cùng nhan sắc yêu kiều của nữ diễn viên Thái Lan. Visual ngọt ngào của cô tại sự kiện đứng top 2 hot search trên MXH Weibo

Tuy nhiên, thiết kế không liền thân, ôm sát cơ thể của bộ váy vô tình khiến Baifern Pimchanok có ngấn mỡ bụng

Diện mạo xinh đẹp xuất sắc, 10 điểm không có nhưng của Bạch Lộc trên thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi

"Vì sao visual sáng nhất" sự kiện Iqiyi gọi tên Bạch Lộc. Từ nhan sắc đến váy váo của nữ diễn viên hôm nay được khán giả "định nghĩa" bằng từ "hoàn hảo"

Diện mạo của Bạch Lộc hôm nay gây sốt trên MXH Weibo. "Đụng độ" với Baifern Pimchanok trên thảm đỏ, nữ diễn viên không còn bị người đẹp Thái Lan lấn át

"Búp bê" Điền Hi Vi vừa bắn pháo giấy, vừa nháy mắt với phong thái cực slay tại sự kiện

Cận cạnh visual cam thường siêu hoàn hảo của Điền Hi Vi gây náo loạn MXH

Khuôn mặt được ví như AI, vô cùng hoàn hảo và xinh đẹp của Điền Hi Vi

Không chỉ gương mặt, vóc dáng của Điền Hi Vi cũng gây trầm trồ. Mặc váy quây ôm sát cơ thể, cô khéo khoe vai trần, vóc dáng mảnh mai và đường cong gợi cảm

Ngu Thư Hân dịu dàng, nữ tính trên thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi

Tiểu hoa đán 95 hot nhất hiện nay ở Cbiz phát sáng dưới ống kính phóng viên

Cô mặc bộ váy đính đá của nhà mốt Georges Hobeika, búi tóc cao để khoe bờ vai gợi cảm. Tuy nhiên, lễ phục của Ngu Thư Hân khi đi thảm đỏ lại bị chê sến, không lung linh như ảnh do studio cô đăng tải trước giờ G

Dương Siêu Việt mặc sến gây sốc tại Đêm hội gào thét Iqiyi

"Dương Siêu Việt mặc cái gì lên thảm đỏ vậy?" đang là câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra. Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc mặc bộ váy kín cổng cao tường, với màu sắc và họa tiết sến sẩm. Trên MXH, công chúng chê Dương Siêu Việt mặc đồ như đang đi làm công sở chứ không phải dự sự kiện giải trí hàng đầu. Nhiều người bình luận trông nữ diễn viên không khác gì trợ lý của Chung Sở Hi

"Long nữ lang" Chung Sở Hi gợi cảm, thần thái đè bẹp Dương Siêu Việt khi cả 2 đứng cạnh nhau

Lý Nhất Đồng diện mẫu váy xanh cốm tôn nước da trắng ngần, vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch

Diện váy 2 dây, Trần Đô Linh để lộ vóc dáng gầy gò, lộ xương ngực gây lo ngại

Trình Tiêu diện mẫu váy xuyên thấu có chi tiết đính kết cầu kỳ đi thảm đỏ

Tôn Thiên sánh đôi bên Hoàng Cảnh Du. Gần đây, tài tử Thượng Ẩn vướng tranh cãi có thái độ cư xử lạnh lùng, từ chối tương tác thân mật với Tôn Thiên trong quá trình tuyên truyền dự án Đông Chí

"Phú Sát hoàng hậu" Tần Lam gây bất ngờ khi đổi phong cách để tóc tém cá tính

Lý Thấm mặc váy đen có thiết kế hở vai lạ mắt

"Nữ thần thanh xuân" Lâm Y Thần gây ấn tượng phong cách vừa sang trọng, vừa cá tính

Dàn nam thần Cbiz như Trương Lăng Hách...

... Vương Tinh Việt...

...Trần Triết Viễn...

... Đặng Vi...

... Thừa Lỗi...

... Ngao Thụy Bằng khuấy đảo thảm đỏ sự kiện khi xuất hiện với diện mạo điển trai "đốn tim" fan nữ

Nguồn: Weibo, Sohu