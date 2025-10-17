Sự thật về mối quan hệ giữa Ngân 98 và bố mẹ ruột

Ngày 13/10, Ngân 98 bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Về lý do để mẹ đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai với cơ quan chức năng do thường đi lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ.

Đầu năm 2025, Ngân 98 gây chú ý khi livestream tiết lộ bị bố lấy 1 tỷ đồng, dọa tung clip xấu được cho là để nhằm mục đích khiến sụp đổ sự nghiệp. "Vừa rồi tôi có đi Mỹ diễn, nhân viên nó nghỉ nên tôi mới nói ba ở nhà có gì ở nhà người ta chuyển tiền hàng ba nhận hộ con. Ba Ngân không trả lại luôn. 'Mày làm gì thì tao sẽ đưa video này cho mọi người'. Chuyện mới xảy ra 1 tháng đây thôi", cô chia sẻ.

Ngân 98 cũng tiết lộ lý do công khai chuyện gia đình trên mạng xã hội dù vấn đề không hề tốt đẹp: "Nhiều người nói tôi không có khôn khéo, chuyện gia đình không nên lên đây kể. Nhưng mà không kể thì sớm muộn nó cũng lòi ra thôi. Vì gia đình tôi đâu có tốt đẹp gì đâu. Từ xưa tới nay mọi người hay hỏi bố mẹ tôi còn không nhắc tới nữa đó. Thậm chí tôi không cho mẹ lên livestream vì không biết mạng xã hội như thế nào và không kiểm soát được lời nói".

Khi được cư dân mạng hỏi về mối quan hệ với gia đình sau ồn ào, Ngân 98 từng khẳng định cô vẫn dành tình thương cho bố mẹ. Sau khi từ chối yêu cầu chu cấp 1 tỷ đồng, bà xã Lương Bằng Quang cho biết đã nhắn tin lần cuối cho bố rồi quyết định chặn liên lạc để tránh mâu thuẫn kéo dài.

Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết trong quá trình phối hợp với VKS khám xét nhà Ngân 98 ở căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.

Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ô tô và một số vật chứng khác.

Từ năm 2021, nữ DJ hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".