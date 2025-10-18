Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung

Ngày 18-10, trên trang cá nhân, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đăng ảnh bế em bé kèm theo dòng chú thích: "Cha, mẹ và con trai".

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi. Công chúng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin.

Trần Vỹ Đình công khai con trai

Hà Tuệ bên em bé

Cặp đôi xác nhận có con chung

Nhưng chưa công bố chuyện đăng ký kết hôn

Trần Vỹ Đình là diễn viên danh tiếng, ngoài đời gia đình giàu có, sở hữu tài sản lớn

Hà Tuệ là "nàng thơ phương Đông" của hãng Victoria's Secret

Hiện tại, cặp đôi chưa tiết lộ đã đăng ký kết hôn hay chưa. Chuyện tình cảm của họ được cho là bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai ngồi cùng một bàn tại buổi tiệc về phim ở Thượng Hải – Trung Quốc.

Năm 2021, cả hai bị cánh săn ảnh chụp cảnh cùng nhau trở về nhà, hé lộ mối quan hệ của họ. Việc họ thường xuyên bị bắt gặp đến phòng tập gym cũng gây tranh cãi về việc họ là "cặp đôi tập gym".

Năm 2023, Trần Vỹ Đình được cho là chia tay Hà Tuệ. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác nhận và hiện nay họ công bố có con chung.

Trần Vỹ Đình đã từng tham gia nhiều phim: "Cổ kiếm kỳ đàm", "Túy linh lung", "Lão cửu môn", "Nam phương hữu kiều mộc", "Thiếu niên tứ đại danh bộ"… Anh gia thế giàu có, sở hữu tài sản lớn.

Hà Tuệ là siêu mẫu, nhiều lần trình diễn trong các show của Victoria's Secret. Cô được mệnh danh "nàng thơ phương Đông" của hãng nội y này.