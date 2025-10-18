Đến lượt "Mỹ nhân phim giờ vàng" bị triệu tập điều tra, tịch thu tài sản khi chồng đại gia vào tù

Tháng 2/2023, Vương Lệ Khôn lao đao, bị các thương hiệu hàng đầu, trong đó có Dior cắt hợp đồng quảng cáo sau khi chồng đại gia Chiêm Hạo Lễ bị bắt vì lừa đảo hơn 200 người, chiếm đoạt 27.000 tỷ đồng. Cô phải khóa trang cá nhân để tránh bão dư luận. Trong vụ lừa đảo quy mô lớn của Chiêm Hạo Lễ, "mỹ nhân phim kinh điển giờ vàng Trung Quốc" được cho là có liên đới. Cô bị tố cáo cố ý bao che tội phạm kinh tế, sử dụng tài sản phi pháp của chồng.

Một số nguồn tin cho biết Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá hay nhà, xe để lấy lòng Vương Lệ Khôn. Cụ thể là Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng). Nhờ vậy, doanh nhân này mới chiếm được trái tim của nữ diễn viên và đi đến hôn nhân với người đẹp 8X chỉ sau vài tháng hẹn hò. Trước tố cáo của nhiều nạn nhân, cơ quan chức năng đã triệu tập Vương Lệ Khôn lên đồn thẩm tra, đồng thời tịch thu biệt thự và nhiều xe sang để phục công tác điều tra vụ án. Người đẹp Vũ Động Càn Khôn đã suy sụp, khóc nghẹn trước thông báo của cảnh sát.

Vương Lệ Khôn bị triệu tập điều tra vì cáo buộc cố ý bao che để hưởng lợi kinh tế từ những vụ lừa đảo của chồng doanh nhân Chiêm Hạo Lễ. Nhiều nạn nhân đã tố cáo Chiêm Hạo Lễ dùng tiền lừa đảo để cung phụng cho cuộc sống của cô vợ minh tinh

Trong phòng thẩm vấn, Vương Lệ Khôn phủ nhận liên quan đến các hành vi lừa đảo của Chiêm Hạo Lễ. Cô khẳng định không hề có chuyện bản thân biết chồng làm ăn bất chính nhưng vẫn bao che và nhận lợi ích từ hành động chiếm đoạt tài sản phi pháp của chồng.

Nữ diễn viên đã nộp bản kê khai tài sản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội. Trong bản kê tài sản, người đẹp đứng tên duy nhất căn hộ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), mua vào năm 2011. Phương tiện di chuyển chỉ có 1 chiếc xe đa dụng MPV. Toàn bộ tài sản giá trị của Lệ Khôn đều có trước hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ. Sau khi được kết luận không dính dáng đến vụ án của chồng, Vương Lệ Khôn giữ được sự nghiệp trong showbiz, có thể quay lại đóng phim và dự sự kiện công khai.

Vương Lệ Khôn phải kê khai tài sản cá nhân để chứng minh bản thân không liên đới đến vụ án lừa đảo nghiêm trọng của chồng đại gia

Quá ê chề với việc Chiêm Hạo Lễ bị bắt, Vương Lệ Khôn sau đó đã tìm luật sư giúp cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Nữ diễn viên không muốn rơi vào phải trả nợ thay chồng, và bảo toàn được khối tài sản riêng lẫn danh tiếng. Cô được cho biết vô cùng hối hận khi không tìm hiểu kỹ quá khứ của Chiêm Hạo Lễ trước khi lấy doanh nhân này để rồi suýt rơi vào cảnh vướng vòng lao lý.

Nguồn tin cho biết mẹ chồng Vương Lệ Khôn rất bất mãn với thái độ vô tình vô nghĩa, bỏ chạy khi chồng gặp nạn của con dâu nhưng không thể làm gì cô. Bất chấp những chỉ trích của Chiêm Hạo Lễ và nhà chồng, nữ diễn viên vẫn phũ phàng dứt áo ra đi vì sợ bị liên lụy.

Vương Lệ Khôn thu xếp làm thủ tục ly hôn với Chiêm Hạo Lễ

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Nguồn: Sina, Sohu