Sự kiện từ thiện thường niên "Love Your W" do tạp chí W Korea tổ chức đang là tâm điểm phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc. Dù tuyên truyền đây là sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú, nhưng những gì diễn ra bên trong lại giống như "bữa tiệc phù hoa" - nơi những người nổi tiếng trưng trổ đồ hiệu, tụ tập nhậu nhẹt và tiệc tùng suốt đêm. Trên mạng xã hội, W Korea chỉ chú trọng đăng cải các clip quay cảnh nghệ sĩ ăn chơi, trình diễn ca khúc 18+, nhảy challenge, chia sẻ dự án mới của bản thân chứ không hề có bất cứ thông tin gì về căn bệnh ung thư vú. Netizen Hàn nhận định sự kiện từ thiện này kệch cỡm, chỉ có cái mã bên ngoài và mang tính chất làm màu, còn bên trong ruột thối nát, không có tính nhân văn, thiếu tôn trọng bệnh nhân ung thư và hoàn toàn không mang bất kỳ mục đích tốt đẹp vì cộng đồng nào.

Trước sự vụ lùm xùm này, Dispatch cũng ngay lập tức vào cuộc phơi bày những góc khuất hậu trường, đồng thời đặt nghi vấn W Korea đã thông qua sự kiện từ thiện "trá hình" này để biển thủ tiền quyên góp trong nhiều năm qua. Theo điều tra của Dispatch, tạp chí W Korea mời gần cả trăm ngôi sao tham dự sự kiện "Love Your W" mỗi năm. Tuy nhiên, các nghệ sĩ tham dự không nhận được cát-xê, phải tự chi trả chi phí trang điểm, làm tóc. Điều này khiến các ngôi sao đều tin rằng hoạt động do tạp chí W Korea tham dự là chương trình thiện nguyện, và luôn sẵn sàng tham gia khi nhận được lời mời.

Hình ảnh tiệc tùng của dàn sao hạng A xứ Hàn trong tiệc từ thiện gây phẫn nộ

Sự kiện từ thiện của W Korea không thấy nghệ sĩ quyên góp, chỉ thấy họ lên đồ hiệu rồi ăn chơi

Theo Dispatch, tạp chí W Korea không bỏ ra bất kỳ 1 đồng đài thọ chi phí nào cho nghệ sĩ, thậm chí họ còn thu về nhiều hơn nhờ sự kiện mang tiếng là vì bệnh nhân ung thư này. Mỗi 1 lần tổ chức, tạp chí W Korea nhận được hàng chục triệu won tiền quyên góp của gần 30 thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Burberry... Mức tài trợ trung bình mà W Korea đặt ra với các thương hiệu là 30 triệu won (hơn 556 triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền mà tạp chí này thu về ước tính gần 1 tỷ won (hơn 18 tỷ đồng), chưa kể hợp đồng quảng bá riêng với Dyson, Moët và Chandon.

Thu về con số khủng tiền tài trợ, nhưng trong suốt 20 năm tổ chức, W Korea chỉ quyên góp thiện nguyện được 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng), tức trung bình chưa đến 50 triệu won/năm (khoảng 927 triệu đồng). Con số này được cho là quá ít ỏi so với quy mô khủng của sự kiện và số tiền hơn 18 tỷ đồng mà họ nhận được từ gần 30 thương hiệu. Thậm chí, nó có thể còn không bằng 1 bộ đồ hàng hiệu các ngôi sao diện trên người để đi dự tiệc.

Đáng chú ý, W Korea từng cho biết thông qua sự kiện từ thiện "Love Your W", họ đã hỗ trợ cho khoảng 500 người trong việc tầm soát ung thư vú. Tuy nhiên, phía tạp chí này chưa từng công khai chi tiết quá trình giải ngân, sử dụng số tiền từ thiện thu về sau hoạt động của mình. Điều này khiến Dispatch phải nghi ngờ về tính minh bạch tài chính của chiến dịch từ thiện này. Truyền thông lẫn dư luận Hàn đều cho rằng tạp chí W Korea có dấu hiệu biển thủ tiền từ thiện, lợi dụng danh tiếng của hàng trăm ngôi sao để trục lợi. Sự kiện từ thiện thường niên "Love Your W" đã tổ chức đến năm thứ 20. Ở sự kiện mới đây, có đến 80 ngôi sao hạng A góp mặt, như BTS, aespa, Lee Young Ae, Lee Min Ho, Ha Jung Woo, Go Hyun Jung, Byeon Woo Seok, Jay Park...

Tạp chí W Korea nhận cả đống tiền tài trợ của các nhãn hàng cao cấp, nhưng 20 năm qua, chỉ quyên góp vỏn vẹn 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng)

Không chỉ vậy, Dispatch còn chỉ trích W Korea thương mại hóa chiến dịch từ thiện 1 cách quá đà. Theo điều tra của Dispatch, 1 nữ diễn viên (gọi tắt là A) từng bị từ chối cho lên thảm đỏ tại sự kiện từ thiện này vào năm 2024, chỉ vì cô không mang vớ của thương hiệu tài trợ V. Sao nữ đã mặc trang phục phía W Korea đưa, nhưng buộc phải dự sự kiện với đôi chân trần vì quần tất không vừa size. Kết quả là phía W Korea đã chặn nữ diễn viên ở thảm đỏ, không chụp ảnh toàn thân cho cô với lý không diện đủ đồ tài trợ. Sau sự kiện, tạp chí này cũng chỉ đăng ảnh "crop nửa thân trên" của nữ diễn viên. Sau tiết lộ của Dispatch, tờ Star1 xác nhận minh tinh bị phía W Korea làm khó dễ vì 1 chiếc quần tất chính là Park Bo Young.

Park Bo Young bị W Korea ngăn cản lên thảm đỏ, không cho cô chụp ảnh toàn thân với lý do nữ diễn viên không mang quần tất tài trợ

Trước làn sóng tranh cãi, nghi vấn lấy danh nghĩa làm từ thiện để trục lợi bất chính, lợi dụng danh tiếng các ngôi sao hạng A xứ Hàn, tạp chí W Korea chưa lên tiếng phản hồi. Vụ việc cũng khiến những ngôi sao từng tham dự sự kiện từ thiện này bị mắng chửi nông cạn, thiếu hiểu biết, vô cảm trước nỗi đau của người mắc bệnh ung thư vú, chỉ biết lên đồ tiệc tùng. Các nghệ sĩ liên quan đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.

Nguồn: KoreaBoo