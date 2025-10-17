Bên cạnh quá trình hoạt động nghệ thuật, đời tư của sao Việt cũng là chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Những ngày qua, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đột ngột được nhắc tên trên mạng xã hội. Nguyên do vì cô liên tục bị bắt gặp thân thiết trên sân pickleball, đi dự sự kiện cùng với doanh nhân Đức Phạm.

Mới đây, Á hậu sinh năm 1998 làm clip chia sẻ về quá trình trang điểm trước khi đi gặp người quan trọng. Cô viết: "Đi hẹn hò ngày 1, cỡ vậy có ngày 2 không các em". Cư dân mạng liền cho rằng động thái này của Vũ Thúy Quỳnh đang thừa nhận chuyện có bạn trai.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đăng tải clip trang điểm trên mạng xã hội

Người đẹp sinh năm 1998 còn thừa nhận chuẩn bị lên đồ xinh đẹp để đi hẹn hò

Giữa lúc vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, chia sẻ của cô lập tức gây chú ý

Vũ Thúy Quỳnh bị soi đeo chiếc nhẫn đồng hồ giống với thiếu gia giàu có Đức Phạm

Cả hai còn cùng ra về trên chiếc xe sang trọng, đắt thuộc top đầu hiện nay

Vũ Thúy Quỳnh sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 86-63-97cm. Sau khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, Thúy Quỳnh nhanh chóng được công chúng chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ phong thái tự tin. Sở hữu gương mặt sáng cùng vóc dáng nóng bỏng, Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt được nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng.

Á hậu sinh năm 1998 từng chia sẻ: "Khi vào showbiz, tôi đối mặt nhiều cám dỗ về tình lẫn tiền. Tôi vượt qua hết nhờ khắc ghi lời dạy dỗ, noi theo lối sống của bố mẹ. Khó khăn làm tôi mạnh mẽ hơn".

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc từng ghi danh chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc

Người đẹp sinh năm 1998 và thiếu gia Đức Phạm có thái độ thân thiết, trao đổi với nhau trên sân pickleball

Trước khi vướng tin đồn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng dính nghi ngờ việc hẹn hò với Chị đẹp Hà Kino. Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Vũ Thúy Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn trước thắc mắc của khán giả về Hà Kino.

Cụ thể, Á quân 3 The New Mentor cho biết: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The New Mentor".