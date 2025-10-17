Emma Watson bị "mẹ đẻ" Harry Potter vạch trần "thiếu kiến thức đến mức vô tri"

Nhờ vai diễn Hermione trong series Harry Potter, Emma Watson nổi đình nổi đám ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành, "bông hồng nước Anh" tiếp tục gặt hái thành công và ghi dấu ấn trên màn ảnh nhờ diễn xuất tinh tế và nhan sắc xinh đẹp xuất sắc.

Nữ diễn viên được coi là đại diện cho "vẻ đẹp tri thức" của Hollywood với gương mặt ánh lên sự thông minh, sắc sảo và học vấn cao. Thế nhưng không biết từ bao giờ, "tài nữ" showbiz lại phải nhận cú twist đầy bẽ bàng, trở thành "mean girl" vạn người ghét trong mắt công chúng.

Năm 2020, bộ ba phim Hary Potter, trong đó tiêu biểu nhất là Emma Watson đã quay lưng với nhà văn J.K Rowling vì những khác biệt quan điểm. Cụ thể khi đó, "mẹ đẻ" Harry Potter đã bày tỏ những lo ngại về người chuyển giới và cho rằng nên loại trừ họ ra khỏi nhóm "người có kinh nguyệt" (people who menstruate).

Phát ngôn của J.K Rowling đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, dính nghi vấn kỳ thị cộng đồng LGBT+. Điều đáng nói là ngay lúc này, Emma Watson công khai lên tiếng phản đối gay gắt người đã nâng đỡ cho mình. Đồng thời, nữ diễn viên còn nhân cơ hội thể hiện rằng mình là một nhà hoạt động nữ quyền, quyết tâm muốn thúc đẩy bình đẳng giới.

Emma Watson và J.K Rowling từng có quan hệ thân thiết, được bà coi như con gái. Tuy nhiên, những khác biệt về quan điểm đã khiến họ trở mặt thành thù.

Năm 2022, khi tham gia lễ trao giải BAFTA, Emma Watson từng phát biểu: "Tôi ở đây vì tất cả các phù thủy, ngoại trừ 1 người…". Câu nói này bị J.K Rowling coi như sự khiêu khích công khai, khiến mối quan hệ giữa 2 bên hoàn toàn sụp đổ. Sau việc này, Emma Watson đã nhờ người gửi một tờ ghi chú cho J.K Rowling với nội dung: "Cháu rất xin lỗi vì những điều cô đang phải đối mặt" chứ quyết không chịu gọi điện để trao đổi sòng phẳng dù cô có địa chỉ liên lạc của nữ nhà văn.

Sau này, J.K Rowling chia sẻ: "Đó là lời điểm mà những lời dọa giết, cưỡng hiếp và tra tấn nhằm vào tôi lên đến đỉnh điểm, khiến tôi phải siết chặt các biện pháp an ninh và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Emma Watson khi ấy vừa công khai đổ thêm dầu vào lửa nhưng lại nghĩ rằng một dòng bày tỏ sự quan tâm ngắn ngủi sẽ đủ để cho thấy mình là người tử tế và có ý tốt".

Emma Watson: "I'm here for all of the witches, but one" ("Tôi ở đây vì tất cả các phù thủy, ngoại trừ 1 người").

Emma Watson và J.K Rowling giằng co suốt mấy năm trời, ai cũng nghĩ rằng mình đúng và có "trận doanh" người ủng hộ riêng. Đến tháng 4 vừa qua, Tòa án tối cao nước Anh đã đưa ra phán quyết: "Định nghĩa của pháp luật về 'phụ nữ' là căn cứ vào giới tính sinh lý". Điều này được coi là thắng lợi của phía J.K Rowling khi quan điểm của bà được pháp luật ủng hộ.

Còn Emma Watson, cách đây không lâu, nữ diễn viên đã tham gia một show truyền hình và chia sẻ: "Tôi không tin rằng những trải nghiệm và tình cảm tôi dành cho bà ấy (J.K Rowling) sẽ bị xóa bỏ chỉ vì khác biệt quan điểm. Tôi mong những người không đồng tình với quan điểm của tôi vẫn có thể yêu mến tôi. Tôi cũng hi vọng mình có thể tiếp tục yêu mến họ".

Tuy nhiên, J.K Rowling đã đăng tải bài viết ám chỉ sự vô tri nhưng thích "làm màu" của Emma Watson.

Nữ nhà văn tâm sự: "Emma Watson và các bạn diễn của cô ấy có quyền ủng hộ hệ tư tưởng về bản dạng giới. Niềm tin này được pháp luật bảo vệ và tôi cũng chưa bao giờ mong muốn họ phải đối mặt với nguy cơ mất việc, bị bạo lực hay thậm chí là bị dọa giết chỉ vì điều đó.

Tuy nhiên, trong những năm qua, Emma Watson và Daniel Radcliff luôn cư xử như thể mối quan hệ nghề nghiệp trước đây với tôi trao cho họ một quyền, thậm chí là nghĩa vụ, phải công khai chỉ trích tôi và quan điểm của tôi. Mặc dù họ đã hoàn thành bộ phim Harry Potter rất nhiều năm nhưng vẫn coi bản thân như 'người phát ngôn' cho thế giới mà tôi tạo ra.

Những năm gần đây, mỗi khi phóng viên hỏi về cái nhìn của tôi đối với Emma, tôi đều từ chối trả lời. Thậm chí, tôi còn nhấn mạnh với phía chương trình rằng, tôi không muốn bất cứ lời nói nào của mình trở thành lý do để người khác 'bạo lực mạng' Emma. Thế nhưng, cô ấy thực sự khiến tôi bị tổn thương.

Emma chưa bao giờ thực sự sống bên ngoài 'hàng rào bảo vệ' mang tên tiền bạc và danh vọng nên cô ấy thiếu kiến thức thực tế về cuộc sống đến mức còn không nhận ra rằng mình vô tri tới mức nào.

Cô ấy chưa bao giờ cần đến Trung tâm dành cho người vô gia cư, cũng không phải vào ở trong những phòng bệnh công lập, nơi nam nữ được sắp xếp lẫn lộn. Thậm chí, tôi dám khẳng định rằng từ nhỏ đến giờ, cô ấy chưa bao giờ thay đồ trong phòng công cộng ở trung tâm thương mại. Nơi mà cô ấy gọi là 'nhà vệ sinh công cộng' thực chất là gian riêng cho 1 người, ngoài cửa còn có nhân viên an ninh đứng gác.

Cô ấy có bao giờ phải cởi đồ trong phòng chung (nam nữ dùng chung) ở hồ bơi công cộng? Cô ấy có chấp nhận việc phải cùng chung phòng giam với 1 tên tội phạm tình dục giới tính nam nhưng 'tự nhận thức bản thân là nữ' hay không?.

Năm 14 tuổi, tôi chẳng phải là triệu phú mà từng sống trong nghèo khó. Vì vậy tôi hiểu rõ việc Emma tích cực tham gia các hành động 'chà đạp quyền lợi của phụ nữ' có ý nghĩa thế nào đối với những phụ nữ và bé gái không có được đặc quyền như cô ấy.

Điều mỉa mai nhất là nếu không phải gần đây, Emma đột nhiên nói cô ấy yêu quý, tôn trọng tôi trong show truyền hình thì có lẽ tôi sẽ không đáp lại một cách bộc trực thế này. Tôi cho rằng, cô ấy nói thế là vì phát hiện việc trách móc tôi không còn 'hợp thời' như ngày xưa nữa".

Emma Watson bị mỉa mai là "thiếu kiến thức đến mức không nhận ra mình là kẻ vô tri", không thấu hiểu nỗi khổ của những người phụ nữ đang sống trong cảnh khó khăn nhưng tự xưng là người đấu tranh giành quyền lợi cho họ.

Những lời chỉ trích đanh thép của J.K Rowling khiến dân tình ồ lên kinh ngạc, không ít người cho rằng nữ nhà văn đã vạch trần bộ mặt vô tri nhưng lại thích "phông bạt" của Emma Watson phía sau vẻ ngoài hào nhoáng.

Đồng thời, cộng đồng mạnh cũng "super soi" lại loạt phốt đen của nữ diễn viên Harry Potter. Cô đã phải ở ẩn suốt 6 năm nay vì những cáo buộc như nhiều lần vi phạm luật giao thông, sống giả tạo, lợi dụng các mối quan hệ để phục vụ cho hình ảnh cá nhân hoặc sự nghiệp, sau đó nhanh chóng cắt đứt khi không còn cần thiết. Còn có nghi vấn nữ diễn viên có liên quan đến "ông trùm tình dục" Harvey Weinstein.

Mặc dù đây mới chỉ là những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa rõ thực hư thế nào nhưng điều này cũng góp phần làm hình ảnh của Emma Watson xấu đi trong mắt công chúng.

Nguồn: 163, X