Sáng 18/10, từ khóa "Trần Quán Hy đáng sợ quá" lọt hotsearch MXH Weibo, kèm với video cựu diễn viên này trong trạng thái kích động và như muốn lao đến hành hung 1 nhân viên khách sạn. "Team qua đường" cho biết không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trần Quán Hy đã lên cơn điên loạn, liên tục to tiếng mắng chửi và tỏ thái độ như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác.

"Anh ta lúc đó kích động lắm, vẻ mặt hung dữ chỉ tay vào nam nhân viên khách sạn rồi chửi rủa. Giọng Trần Quán Hy sang sảng đến mức cả sảnh đều nghe. Anh ta còn thách thức nam nhân viên. Khi thấy anh nhân viên khách sạn không phản ứng, Trần Quán Hy càng điên tiết hơn. Hành vi mất kiểm soát của anh ta rất bất thường, có người còn tính báo cảnh sát. Ai đứng trong sảnh chứng kiến vụ việc cũng ngao ngán với sự thiếu lịch sự của Trần Quán Hy", nguồn tin cho biết.

Trần Quán Hy lên cơn điên, chửi rủa và thậm chí có ý định "tương tác" nhân viên khách sạn

Trên MXH, thái độ ứng xử nóng nảy khác thường, dễ mất bình tĩnh và thường xuyên nổi điên ở nơi công cộng của Trần Quán Hy gây bàn tán. Nhiều người thậm chí còn đặt câu hỏi cựu diễn viên này có lạm dụng chất kích thích hay không. Thời gian gần đây, Trần Quán Hy liên tục vướng tranh chấp, hành xử mất kiểm soát ở nơi công cộng.

Anh từng vô duyên vô cớ nổi giận, đập máy ảnh của 1 phóng viên sau khi bị chụp ảnh ở sân bay. Vào tháng 7, Trần Quán Hy xảy ra mâu thuẫn, cãi vã xô xát với hành khách ngay trước cổng an ninh sân bay, khiến cảnh sát phải có mặt giải quyết. Trước đó, vào tháng 6, "trai hư Cbiz" cũng đã gay gắt chỉ trích và cự cãi với tiếp viên hàng không trên chuyến bay Tokyo (Nhật Bản) - New York (Mỹ) của Japan Airlines vì không hài lòng về thứ tự xuống máy bay.

Mặt mũi lờ đờ, lúc nào cũng nổi nóng sinh sự và mất kiểm soát hành vi của Trần Quán Hy bị nghi do ảnh hưởng của chất kích thích

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam trong mộng của hội chị em mê phim Hong Kong (Trung Quốc). Gương mặt điển trai, phong thái hào hoa, phóng khoáng đậm chất "trai hư" giúp nam diễn viên nổi bật hẳn trong lứa nam thần Cbiz thế hệ đầu bên cạnh những cái tên như Ngô Ngạn Tổ hay Tạ Đình Phong... Ở thời kỳ đỉnh cao, nam tài tử còn từng trở thành 1 trong top 10 biểu tượng thời trang, đánh bại rất nhiều nghệ sĩ để giành được danh hiệu Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong. Trần Quán Hy được coi như báu vật nhan sắc Hong Kong vào thời kỳ đó.

Trần Quán Hy từng là "báu vật nhan sắc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ phóng khoáng, "bad boy" bất cần đời của anh tạo nên xu thế vào thời điểm đó

Năm 2008, nam diễn viên vướng bê bối chấn động châu Á, đó là lộ 1.300 bức ảnh nhạy cảm cùng loạt clip nóng với hàng loạt ngọc nữ Cbiz hàng đầu như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Dương Vĩnh Tình, Trần Văn Tuệ, Trần Tư Tuệ, Nhan Dĩnh Tư... Chưa dừng lại ở đó, đĩa CD chứa ảnh và clip nhạy cảm của Trần Quán Hy với những mỹ nhân này còn bị rao bán công khai trên đường phố với mức giá 20 USD/chiếc (khoảng hơn 400 nghìn đồng).

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi là 2 đại mỹ nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Trần Quán Hy. Cả hai gần như mất sự nghiệp, danh tiếng và thậm chí cả hạnh phúc cá nhân vì ảnh nóng bị phát tán từ máy tính của tình cũ. Sau khi vụ scandal nổ ra, nam diễn viên mở họp báo xin lỗi các nạn nhân và người hâm mộ. Đứng trước cảnh làn sóng tẩy chay dữ dội, sự nghiệp bị huỷ hoại chỉ sau 1 đêm, và bị khán giả quay lưng, Trần Quán Hy rút khỏi showbiz vô thời hạn.

Trần Quán Hy huỷ hoại sự nghiệp, danh tiếng và cuộc đời của chính mình cùng 2 tình cũ Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi vì đem máy tính đi sửa

Năm 2010, nam diễn viên cố quay lại Hong Kong (Trung Quốc) để làm lại, song sự nghiệp âm nhạc của anh không được khán giả ủng hộ. Sau khi cưới siêu mẫu Victoria's Secret Tần Thư Bồi, cuộc đời của anh mới có điểm sáng. Hiện, Trần Quán Hy lo vun vén gia đình, kiếm tiền bằng cách kinh doanh thời trang.

Trần Quán Hy có tổ ấm hạnh phúc bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái

Nguồn: Sina, 163